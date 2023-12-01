Казахстанских работников будут страховать по-новому

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разработало пакет поправок в законодательство, предусматривающий совершенствование системы обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий законопроект, как уточнили в Минтруда, принят Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

Поправками в законодательство предусмотрено следующее: Возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии. К превентивным мерам относятся: обучение руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда; оценку профессиональных рисков; разработку нормативно-технической документации; проведение периодических медицинских осмотров; модернизацию основных средств, влияющих на степень риска производственного травматизма; установка средств коллективной защиты, а также систем безопасности. Возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии. Реабилитационные меры предусматривают: социально-психологическую реабилитацию; профессиональную и трудовую реабилитацию; дополнительные расходы работодателя, вызванные повреждением здоровья пострадавшего работника; восстановительную и реконструктивную терапию. Оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей (далее – МРП). В случае превышения стоимости услуг 100 МРП будет возможность соцоплаты за счет получателя. Усиление социальной защиты пострадавших работников.

В Минтруда напомнили, что в настоящее время при расчете размера регрессных выплат определяется и вина работника.

"Если вина работника была установлена, допустим, в размере 50%, то ему, соответственно, осуществляется только 50% выплаты. Новые поправки исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме". Пресс-служба МТСЗН РК

Кроме того, как подчеркнули в Минтруда, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года.

"Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

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Ранее сообщалось, что Минтруда разработало проект Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия для работников, занятых во вредных условиях труда. Подробности по ссылке выше.