Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как будут передавать данные об обязательном страховании работника от несчастных случаев

Как будут передавать сведения об обязательном страховании работника от несчастных случаев Фото: amanatpartiasy
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Сведения о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в автоматизированном режиме передаются из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность".

Из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность" передаются следующие сведения:

  • ИИН/БИН страховщика;
  • наименование страховщика;
  • номер и серия договора;
  • ИИН/БИН страхователя;
  • наименование страхователя;
  • вид страхования (наименование);
  • дата заключения;
  • начало действия;
  • конец действия;
  • тип договора (наименование);
  • наименование причины прекращения/расторжения договора;
  • дата прекращения/расторжения договора;
  • общий годовой фонд оплаты труда;
  • дата версии;
  • номер версии;
  • страховая премия;
  • введено ошибочно;
  • количество рабочих (без учета типа персонала);
  • всего количество работников;
  • список застрахованных по договору – ИИН/БИН застрахованного;
  • список выгодоприобретателей по договору страхования - ИИН/БИН выгодоприобретателя. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения ло 29 января.

Ранее мы рассказали, как получить специальное профессиональное госпособие и как оформить профессиональную выплату за счет работодателя, а также, как получить страховую выплату по договору предпенсионного аннуитета занятым на вредных производствах.

Право на выплаты возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Читайте также

В Казхастане будет вестись дежурная справочная карта страны
В Казахстане будут вести дежурную справочную карту страны
В Казахстане разработали Межрегиональную схему территориального развития Центрального региона страны
В Казахстане разработали межрегиональную схему территориального развития Центрального региона страны
Госорганам дадут больше времени на согласование законодательных актов
Госорганам дадут больше времени на согласование законопроектов
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: