Как будут передавать данные об обязательном страховании работника от несчастных случаев

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Сведения о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в автоматизированном режиме передаются из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность".

Из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность" передаются следующие сведения:

ИИН/БИН страховщика;

наименование страховщика;

номер и серия договора;

ИИН/БИН страхователя;

наименование страхователя;

вид страхования (наименование);

дата заключения;

начало действия;

конец действия;

тип договора (наименование);

наименование причины прекращения/расторжения договора;

дата прекращения/расторжения договора;

общий годовой фонд оплаты труда;

дата версии;

номер версии;

страховая премия;

введено ошибочно;

количество рабочих (без учета типа персонала);

всего количество работников;

список застрахованных по договору – ИИН/БИН застрахованного;

список выгодоприобретателей по договору страхования - ИИН/БИН выгодоприобретателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения ло 29 января.

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