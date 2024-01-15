Как будут передавать данные об обязательном страховании работника от несчастных случаев
Сведения о заключенном договоре обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, в автоматизированном режиме передаются из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность".
Из базы данных в информационную систему "Охрана труда и безопасность" передаются следующие сведения:
- ИИН/БИН страховщика;
- наименование страховщика;
- номер и серия договора;
- ИИН/БИН страхователя;
- наименование страхователя;
- вид страхования (наименование);
- дата заключения;
- начало действия;
- конец действия;
- тип договора (наименование);
- наименование причины прекращения/расторжения договора;
- дата прекращения/расторжения договора;
- общий годовой фонд оплаты труда;
- дата версии;
- номер версии;
- страховая премия;
- введено ошибочно;
- количество рабочих (без учета типа персонала);
- всего количество работников;
- список застрахованных по договору – ИИН/БИН застрахованного;
- список выгодоприобретателей по договору страхования - ИИН/БИН выгодоприобретателя.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения ло 29 января.
Ранее мы рассказали, как получить специальное профессиональное госпособие и как оформить профессиональную выплату за счет работодателя, а также, как получить страховую выплату по договору предпенсионного аннуитета занятым на вредных производствах.
Право на выплаты возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.