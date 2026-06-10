Обновлены правила финансирования строительства и ремонта государственных школ

Министр просвещения приказом от 3 июня 2026 года утвердил Правила финансирования и проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта государственных объектов среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования осуществляется за счет средств местных бюджетов, частных инвестиций, государственно-частного партнерства и иных источников, не запрещенных законодательством РК.

Финансирование строительства и реконструкции государственных объектов среднего образования за счет бюджетных средств осуществляется по следующим критериям:

для строительства государственных объектов среднего образования:

ликвидация дефицита ученических мест;

решение проблемы трехсменного обучения в государственных объектах среднего образования;

строительство государственных объектов среднего образования в жилых зонах населенных пунктов, где они отсутствуют;

перевод (перемещение) государственных объектов среднего образования, размещенных в приспособленных зданиях, в типовые здания;

строительство спортивных, актовых залов, столовых и пищеблока, библиотеки, в том числе в приспособленных зданиях;

для реконструкции государственных объектов среднего образования:

приведение действующих зданий государственных объектов среднего образования в соответствие с требованиями государственных нормативов в сфере строительства, санитарно-эпидемиологического благополучия, безопасности, а также обеспечения доступности для лиц с особыми образовательными потребностями;

увеличение проектной мощности действующих государственных объектов среднего образования (в том числе за счет пристроек и (или) надстроек) в целях снижения дефицита ученических мест и обеспечения перехода на двухсменный режим обучения;

изменение объемно-планировочных и функциональных характеристик действующих зданий государственных объектов среднего образования (в том числе путем переустройства и (или) перепланировки) в целях создания спортивных, актовых залов, столовых и пищеблока, библиотеки, для улучшения условий обучения, в том числе в приспособленных зданиях.

Основанием для строительства государственных объектов среднего образования является потребность, подтвержденная следующими показателями:

текущий и прогнозный дефицит ученических мест;

количество государственных объектов среднего образования с трехсменным обучением;

количество аварийных государственных объектов среднего образования;

количество государственных объектов среднего образования, размещенных в ветхих зданиях;

количество государственных объектов среднего образования, размещенных в приспособленных зданиях;

естественный прирост обучающихся;

соответствие обеспеченности государственных объектов среднего образования Системе региональных стандартов для населенных пунктов;

соответствие Гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и отдаленности населенных пунктов.

Финансирование капитального ремонта государственных объектов среднего образования за счет местных бюджетов осуществляется по следующим критериям:

проведение капитальных ремонтов государственных объектов среднего образования с высоким уровнем износа 60% и более на основании экспертного заключения по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений;

на основании экспертного заключения по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений; проведение капитальных ремонтов на государственных объектах среднего образования со сроком эксплуатации свыше пятидесяти лет, в которых с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не проводился, при наличии Экспертного заключения;

проведение капитальных ремонтов на государственных объектах среднего образования, размещенных в приграничных населенных пунктах, при наличии Экспертного заключения;

проведение капитальных ремонтов на государственных объектах среднего образования в сельских населенных пунктах, где отсутствуют другие государственные организации среднего образования, при наличии Экспертного заключения;

проведение капитальных ремонтов государственных объектов среднего образования с высокой загрузкой обучающихся более 100% от проектной мощности, при наличии Экспертного заключения;

проведение капитальных ремонтов государственных объектов среднего образования при наличии Экспертного заключения.

Местный исполнительный орган для финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования принимает следующие меры:

проводит анализ потребности в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте государственных объектов среднего образования на основании сведений информационной системы "Национальная образовательная база данных", включая данные о численности обучающихся, прогнозе контингента, проектной мощности, фактической наполняемости, наличии дефицита ученических мест, трехсменного обучения, а также техническом состоянии зданий, с учетом критериев, предусмотренных пунктами 4 и 7 настоящих Правил;

при строительстве и реконструкции государственных объектов среднего образования определяет их месторасположение и проектную мощность в соответствии с генеральным планом развития населенного пункта;

определяет источники финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования, включая средства местного бюджета, механизмы государственно-частного партнерства, а также иные источники, не запрещенные законодательством республики (в том числе внебюджетные фонды и инвестиции частного сектора).

формирует Перечень объектов образования, требующих строительства, реконструкции и капитального ремонта для включения в План развития области, города республиканского значения, столицы согласно Методики разработки, реализации, проведения мониторинга и корректировки Национального плана развития РК, планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) и направляет его в уполномоченный орган в сфере образования для согласования;

проект перечня объектов образования, требующих строительства, реконструкции и капитального ремонта рассматривается уполномоченным органом в области образования в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления.

Уполномоченный орган в области образования по итогам рассмотрения перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования принимает решение о его согласовании или отклонении с указанием причин.

В случае отклонения перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования со стороны уполномоченного органа в области образования местным исполнительным органом принимаются меры по внесению изменений в перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования или обоснования несогласия в адрес уполномоченного органа в области образования.

Правила также утверждают порядок проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов среднего образования.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2026 года.

При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.