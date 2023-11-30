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Законодательство РК

Застройщиков хотят обязать устанавливать защитные механизмы на окнах

Устанавливать на окнах устройства для защиты детей от падения могут обязать застройщиков в Казахстане Фото: pxhere
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 ноября одобрили проект закона по вопросам образования и наставничества. В законопроекте предлагают обязать застройщиков устанавливать защитные механизмы на окнах. Документ отправили на рассмотрение в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества". В документе, разработанном по инициативе депутатов, предусмотрен ряд норм, касающихся обеспечения безопасности детей и защиты их прав.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в последнее время стало заметно больше случаев, когда в школах происходит обрушение кровли.

"Поэтому мы считаем очень важным ввести контроль за состоянием зданий организаций образования, функционирующих на протяжении долгих лет. В законопроекте предложена норма об обязательной проверке каждые пять лет зданий школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемых более 30 лет, на предмет аварийности", – сказал депутат.

Еще одна проблема, по словам мажилисмена, – случаи, когда дети падают из окон.

"К сожалению, за последние два года сотни детей выпали из окон. В этой связи законопроект устанавливает требование о необходимости обеспечивать оконные проемы специальными механизмами безопасности или замками". Асхат Аймагамбетов

Позже в кулуарах Асхат Аймагамбетов подробнее разъяснил эту норму.

"Депутаты инициировали специальную норму, которая обязывает застройщиков, чтобы они обеспечивали строящиеся дома и здания соответствующими защитными механизмами. Это необязательно решетки, механизмы могут быть разными. Или это могут быть замки. Самое главное, чтобы они обеспечивали безопасность детей, чтобы дети не могли выпасть из окон. В действующем законодательстве есть ответственность – и административная, и другая – за несоблюдение норм по строительству. И здесь данная норма подпадает под эти требования", – пояснил Аймагамбетов. 

Также, по его словам, в законопроекте предлагают ввести новое законодательное требование и запретить строить многоэтажные жилые дома без учета строительства школ, детского сада и больницы.

Также депутаты предлагают норму по внедрению нового института наставничества для детей-сирот. Это предоставит дополнительную возможность для социализации и адаптации детей-сирот старше 10 лет, воспитывающихся в детских домах.

"Наставники как волонтеры, то есть бесплатно, получают возможность заботиться о воспитанниках детского дома, оказывать им поддержку, проводить социализацию. Будут установлены конкретные и жесткие требования к наставнику, нормы по их контролю и ответственности. Все отношения между детским домом, управлением образования и наставником будет регулировать договор", – сказал мажилисмен. 

Кроме того, законопроект содержит специальную норму по поддержке и реабилитации детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции. Главный вопрос в том, чтобы обеспечить досуг детей. В законопроекте предлагают обеспечить таких учащихся занятиями в различных кружках и секциях в проактивном формате, то есть без необходимости личного обращения.

Предложили депутаты и норму по недопущению распространения религиозной и иной вредной информации в организациях образования.

С другой стороны, авторы законопроекта предусмотрели нормы, расширяющие управленческую свободу организаций образования.

"Сегодня для всех организаций образования утверждены типовые штатные расписания. То есть в зависимости от типов организаций образования нормативно установлена численность – сколько должно быть заместителей, бухгалтеров, служащих. Поэтому руководители учреждений не имеют возможности самостоятельно изменять эти штатные должности для их эффективного использования. Законопроект предоставляет право руководителей в рамках утвержденной штатной численности изменять штатное расписание. Как это будет работать? Например, если у директора школы в соответствии с типовыми штатами должно быть семь заместителей, то сейчас он сам может сократить количество заместителей, оставив, например, четырех, и ввести вместо них три должности необходимых сотрудников, таких как психолог, социальный педагог или юрист. Такое право можно будет реализовать исключительно один раз в год при обязательном согласовании штатного расписания с отделом образования", – указал Асхат Аймагамбетов. 

Документ содержит также нормы по предоставлению колледжам и школам права самостоятельного распоряжения доходами, полученными от платной деятельности, для развития образовательного учреждения. Вводят и специальную норму, по которой школы и колледжи смогут оставлять себе полученные чистые доходы.

Законопроект предусматривает запрет дистанционного обучения по педагогическим и медицинским специальностям в колледжах и университетах, так как это сопряжено с большими рисками. Также в нем есть норма, запрещающая передачу государственных школ и колледжей в частную собственность.

Ранее в МЧС РК сообщили, что падение из окон – главная причина травматизма и смертности детей в городах Казахстана.

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