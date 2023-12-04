В Казахстане установили сроки проведения учета сайгаков

Приказом МЭПР от 28 ноября 2023 года внесены изменения в Инструкцию по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Инструкцию по проведению учета видов животных добавлены сайгаки.

Предусматривается, что их учет необходимо проводить с 20 марта по 1 мая (весенний), а также с 1 сентября по 30 ноября (осенний).

Всего в этом списке 39 видов животных, включая лосей, фазанов, куропаток, сурков, снежных барсов, архаров, рысей, зацев, белок и т.д.

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определили сроки охоты на сайгаков – с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания.

В связи с резким увеличением численности популяции сайгаков в нескольких регионах, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.