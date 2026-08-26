Обновлены правила учета иностранных печатных изданий в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации приказом от 20 августа 2026 года внес изменения в Правила осуществления учета иностранных печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Казахстана, осуществляется Комитетом информации Министерства культуры и информации РК на основании заявления услугополучателя.

После осуществления постановки на учет иностранных периодических печатных изданий сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя вносит в единый реестр сведения о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых на территории РК.

Срок внесения в единый реестр сведений о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданий составляет пять рабочих дней со дня постановки на учет.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в области масс-медиа в Республики Казахстан, направляют услугодателю через портал "цифрового правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz, заявление по форме, а также документы.

Сведения о данных документа, удостоверяющего личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Статус о принятии запроса на государственную услугу направляется услугополучателю через Портал на "личный кабинет".

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки отказывает в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей уполномоченного органа, и направляет заявителю в личный кабинет Портала.

При этом основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

В случае устранения услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель вправе обратиться повторно для получения государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.