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Профессиональный стандарт Бухгалтера разработали в Казахстане

Профессиональный стандарт "Бухгалтер" разработали в Казахстане Фото: freepik
Министерство финансов разработало профессиональный стандарт Бухгалтера, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт Бухгалтера является многофункциональным документом, характеризующим квалификации в сфере бухгалтерского учета, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции, которые применяются:

  • в системе профессионального образования – при разработке и актуализации образовательных программ в части профессиональной составляющей, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; в том числе для обучения персонала на предприятиях, разработки материалов для сертификации работников и выпускников организаций образования, решения широкого круга задач в области управления персоналом;
  • в сфере труда – для управления персоналом, формирования кадровой политики;
  • при независимой оценке квалификации.

Национальная Рамка Квалификации (НРК) содержит 8 уровней квалификации, что соответствует европейской рамке квалификаций и уровням образования.

Профессиональный стандарт (ПС) состоит из Паспорта и карточек профессий, в которых квалификации бухгалтера характеризуется в соответствии с 6-ю уровнями ОРК (с 3 по 8 уровни) по трем обобщенным показателям: трудовые функции, знания, умения и навыки.

Дескрипторы уровней учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций бухгалтера:

  • степень самостоятельности отражена в обобщенном показателе "умения и навыки";
  • степень ответственности прописывается в обобщенном показателе "трудовые функции";
  • степень сложности отражается в обобщенном показателе "знания".  

Указывается, что профессиональный стандарт по мере развития бухгалтерской квалификации может дополняться дескрипторами, которые будут отражаться в отдельных карточках профессии в качестве приложений к данному стандарту. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют изменить подходы к нормотворчеству.

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