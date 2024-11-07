В Казахстане разработали профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог
Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта разработало профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.
В частности, подготовленным приказом будут утверждены следующие профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог:
- "Рабочие в сфере автомобильных дорог".
- "Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации".
- "Менеджеры в сфере автомобильных дорог".
- "Природоохранная деятельность в автодорожном строительстве".
- "Инженерно-технические работники в сфере автомобильных дорог".
- "Эксплуатация автомобильных дорог".
Профессиональные стандарты автодорожной отрасли устанавливают требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила классификации автодорог.
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