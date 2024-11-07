В Казахстане разработали профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог

Министерство транспорта разработало профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, подготовленным приказом будут утверждены следующие профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог:

"Рабочие в сфере автомобильных дорог".

"Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации".

"Менеджеры в сфере автомобильных дорог".

"Природоохранная деятельность в автодорожном строительстве".

"Инженерно-технические работники в сфере автомобильных дорог".

"Эксплуатация автомобильных дорог".

Профессиональные стандарты автодорожной отрасли устанавливают требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила классификации автодорог.