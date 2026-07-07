Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива еще на полгода

Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается продление действующего запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории Казахстана.

"В период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза", – говорится в документе.

В период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года вводится запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Запреты вводятся сроком на шесть месяцев и предусматривают отдельные исключения, в том числе для гуманитарной помощи и поставок, осуществляемых по решениям правительства РК.

Как поясняется, проект направлен на обеспечение национальной безопасности и потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июля.

Ранее Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года. Кроме того, с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года введен запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного.