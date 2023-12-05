Как изменится организация платных парковок в Алматы

Подготовлено постановление акимата Алматы, которым вносятся изменения и дополнения в Правила организации платных автостоянок (автопарковок) города, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются пунктом о том, что коммунальная платная автостоянка (автопарковка) имеет дорожную разметку синего цвета.

При этом исключается оснащение автопарковок электронным терминалом для оплаты.



"Автостоянки (автопарковки) тротуарного типа, размещаемые на обочинах автомобильных дорог (улиц) в пределах полосы отвода улиц, оснащаются сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото, видео фиксации и учета времени парковки)", - говорится в поправке.

Как поясняется, такое дополнение вносится для уточнения границы частной и коммунальной автостоянки (автопарковки). При этом исключаются "электронные терминалы для оплаты" в связи с тем, что 98% оплаты приходится на безналичный расчет.

"В настоящее время редко кто носит с собой наличные деньги благодаря бесконтактным платежам с помощью смартфона, такие как QR-платежи. Сегодня сканер QR-кода встроен во все смартфоны, поэтому QR-код стал одним из самых доступных, удобных и быстрых средств безналичной оплаты, ведь оплата по QR-коду отличается от приема платежей по картам без дополнительных инструментов. В свою очередь содержания электронных терминалов, инкассация денег из электронных терминалов, а также обеспечения их безопасность требуют дополнительных финансовых затрат", - говорится в обосновании.

Также говорится, что коммунальные платные автостоянки (автопарковки, паркинг) площадочного типа, размещаемые на открытых (без наружных ограждений) или закрытых (с наружными ограждениями) прилегающих к автомобильной дороге земельных участках, оснащаются:

сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные либо стационарные комплексы, фото, видео фиксации и учета времени парковки).

электронными устройствами, отображающими количество свободных мест.

Проект постановление акимата размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что в акимате Алматы показали образец новых табличек платных парковок.