Лиц, желающих получить статус беженца, обяжут проходить медосвидетельствование
Согласно проекту планируется внедрить механизм прохождения обязательного медицинского освидетельствования для лиц, ищущих убежище, на отсутствие перечня заболеваний, наличие которых запрещает иностранцам получить статус беженца с целю нахождения на территории Казахстана, утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 30 сентября 2011 года.
В частности, в данный перечень заболеваний входят наркомания, психические расстройства, туберкулез, лепра, ИППП, острые инфекционные заболевания (кроме острых респираторных вирусных инфекций и гриппа).
В настоящее время лица, ищущие убежище, в добровольном порядке проходят медицинское освидетельствование. Справка об отсутствии указанных выше заболеваний требуется исключительно при выдаче разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Казахстане.
Следующее нововведение планируется в целях повышения ответственности лиц, ищущих убежище. В частности, при рассмотрении их ходатайства на получение статуса беженца им вменят в обязанность оформление опросного листа при проведении собеседования.
На практике возникают ситуации, когда лица, ищущие убежище, после получения соответствующего статуса не приходят в местный исполнительный орган для продления срока рассмотрения ходатайства на получение статуса беженца. В связи с этим вносится дополнение по прекращению рассмотрения ходатайства при неявке лица, ищущего убежище, на продление в местные исполнительные органы занятости населения (МИОЗН).
Помимо этого, правила будут дополнены нормой, в соответствии с которой если лицо, ищущее убежище, выехало за пределы РК без уведомления МИОЗН, рассмотрение его ходатайства прекращается.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2023 года.