Лиц, желающих получить статус беженца, обяжут проходить медосвидетельствование

Министерство труда разработало проект поправок в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту планируется внедрить механизм прохождения обязательного медицинского освидетельствования для лиц, ищущих убежище, на отсутствие перечня заболеваний, наличие которых запрещает иностранцам получить статус беженца с целю нахождения на территории Казахстана, утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 30 сентября 2011 года.

В частности, в данный перечень заболеваний входят наркомания, психические расстройства, туберкулез, лепра, ИППП, острые инфекционные заболевания (кроме острых респираторных вирусных инфекций и гриппа).

В настоящее время лица, ищущие убежище, в добровольном порядке проходят медицинское освидетельствование. Справка об отсутствии указанных выше заболеваний требуется исключительно при выдаче разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Казахстане.

Следующее нововведение планируется в целях повышения ответственности лиц, ищущих убежище. В частности, при рассмотрении их ходатайства на получение статуса беженца им вменят в обязанность оформление опросного листа при проведении собеседования.

На практике возникают ситуации, когда лица, ищущие убежище, после получения соответствующего статуса не приходят в местный исполнительный орган для продления срока рассмотрения ходатайства на получение статуса беженца. В связи с этим вносится дополнение по прекращению рассмотрения ходатайства при неявке лица, ищущего убежище, на продление в местные исполнительные органы занятости населения (МИОЗН).

Помимо этого, правила будут дополнены нормой, в соответствии с которой если лицо, ищущее убежище, выехало за пределы РК без уведомления МИОЗН, рассмотрение его ходатайства прекращается.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2023 года.