Присвоение статуса беженца: разработаны поправки

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется само понятие: лицо, ищущее убежище, – это иностранец или лицо без гражданства, изъявившее желание обратиться за убежищем в РК, до принятия местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса беженца.

При этом в правила добавлено, что лицо, ищущее убежище, подлежит дактилоскопированию в течение трех календарных дней с момента получения свидетельства.

При пересечении Государственной границы РК лицо, ищущее убежище, подает письменное ходатайство в пункт миграционного контроля, а в случае отсутствия такого пункта – в тот же день в подразделение Пограничной службы КНБ РК.

"В последующем лицо, ищущее убежище, и ходатайство передается в МИОЗН для регистрации ходатайства и выдачи свидетельства", – говорится в дополнении.

Также в правилах слово "проживания" заменено на "пребывание". Так, говорится, что лицу, ищущему убежище, разъясняется порядок прохождения медицинского освидетельствования, последствия отказа от его прохождения, а также неявки после его прохождения в МИОЗН для проведения дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца.

После прохождения обязательного медицинского освидетельствования лицо, ищущее убежище, лично представляет в МИОЗН справку, подтверждающую прохождение медицинского освидетельствования.

При истечении срока прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также при неявке лица, ищущего убежище, в МИОЗН для проведения собеседования с оформлением опросного листа (в том числе дополнительного) или дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, МИОЗН направляет по указанному лицом, ищущим убежище, адресу пребывания заказное письмо с уведомлением о вручении с приглашением явиться в МИОЗН для объяснения причин неявки.

Если лицо, ищущее убежище, в течение месяца со дня его письменного уведомления не явилось в МИОЗН, в том же порядке направляется повторное письменное уведомление. В случае неявки лица, ищущего убежище, в МИОЗН в течение месяца со дня повторного письменного уведомления рассмотрение ходатайства прекращается, о чем лицу, ищущему убежище, по указанному им адресу пребывания направляется уведомление.

В случаях прекращения рассмотрения ходатайства об этом сообщается в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане будут по-новому регистрировать получивших статус лица, ищущего убежище, или беженца.