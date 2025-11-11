В Казахстане обновили стандарт оказания офтальмологической помощи

Приказом и.о. министра здравоохранения от 6 ноября 2025 года внесены изменения в Стандарт организации оказания офтальмологической помощи в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Так, говорится, что офтальмологическая помощь населению оказывается в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи, в экстренной и плановой формах организациями здравоохранения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Офтальмологическая помощь оказывается:

в рамках ГОБМП;

в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

на платной основе.

Офтальмологическую помощь населению осуществляет врач по специальности "Офтальмология (взрослая, детская)".

Офтальмологическая помощь населению осуществляется согласно рекомендациям КП, при их отсутствии согласно международным клиническим рекомендациям (руководствам), имеющим доказательную базу.

Предусмотрено, что на всех уровнях оказания офтальмологической помощи при затруднении в идентификации диагноза, в том числе при условии не транспортабельности пациента, организуется консилиум с привлечением ведущих специалистов аккредитованных профессиональных медицинских ассоциаций и специалистов профильного центра.

Также предусмотрено оказание офтальмологической помощи в дистанционном формате.

Кроме того, офтальмологическая помощь включает проведение медицинской реабилитации 2-3 этапов.

Основными задачами деятельности организаций, оказывающих офтальмологическую помощь, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику офтальмологических заболеваний, профилактику инвалидизации;

оказание специализированной медицинской помощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями с применением современных технологий и методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины, с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи;

проведение медицинской реабилитации;

динамическое наблюдение за пациентами с офтальмологическими заболеваниями;

профилактика прогрессирования и осложнений офтальмологических заболеваний;

оказание организационно-методической и консультативной помощи медицинским организациям в регионе с учетом уровня оказания медицинской помощи (районный, городской, областной);

внедрение и трансферт инновационных медицинских технологий;

осуществление мониторинга качества оказания офтальмологической помощи;

пропаганда здорового образа жизни среди населения Казахстана.

На первичном уровне офтальмологическая помощь осуществляется медорганизациями ПМСП.

На вторичном уровне офтальмологическая помощь осуществляется на уровне консультационно-диагностических отделений поликлиник, офтальмологических центров, офтальмологических отделений и центрах амбулаторной хирургии (ЦАХ) многопрофильных областных больниц или городских больниц, профильных научных организаций.

На третичном уровне детская офтальмологическая помощь осуществляется в медицинских организациях родовспоможения третичного уровня, в многопрофильных медорганизациях третичного уровня и научных организациях.

Координирующая роль в формировании единого подхода к организации специализированной медицинской помощи, организационно- методической и консультативной помощи, планирования объемов финансирования в том числе на лекарственное обеспечение и процессов медицинских услуг выполняется:

на уровне региона – главным внештатным офтальмологом соответствующего региона, назначаемого решением местного исполнительного органа;

на республиканском уровне – главным внештатным офтальмологом Министерства здравоохранения и Координационным центром, определяемым уполномоченным органом.

Для оказания офтальмологической помощи создаются:

кабинеты:

офтальмолога в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностическом центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице;

функциональной диагностики глаза в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных (при городской поликлинике, КДЦ) и стационарных условиях (при городском/областном офтальмологическом центре);

сосудистой патологии глаза, глаукомы и лазерной хирургии в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях (при городской поликлинике, КДЦ);

охраны зрения детей в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях детям на районном/городском, областном уровнях и в специализированных дошкольных учреждениях, школах-интернатах для детей с нарушениями зрения;

контактной, сложной и специальной коррекции контактными и ортокератологическими линзами в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную офтальмологическую помощь в амбулаторных условиях и в консультативно-диагностических центрах;

оптометрии в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностических центрах;

лаборатории:

протезирования в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на городском, областном уровнях и в консультативно-диагностический центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице;

патогистологических исследований и консервации тканей (за исключением донорской роговицы), в структуре многопрофильных больниц в городах республиканского значения и в научных организациях;

Также создаются:

офтальмологические койки в составе соматических (терапевтических, педиатрических) отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном уровне (районная/номерная районная/межрайонная многопрофильная центральная районная больницы); в составе хирургических отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная городская/многопрофильная городская детская больницы), областном уровнях (многопрофильная областная/многопрофильная областная детская больницы);

офтальмологическое отделение (в том числе дневной стационар) в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная городская/многопрофильная городская детская больницы), областном (многопрофильная областная/многопрофильная областная детская больницы), республиканском уровнях;

офтальмологический центр (отдельная МО и/или в составе организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на городском (городская/многопрофильная городская больницы), областном уровнях (многопрофильная областная больница).

В составе офтальмологического центра может функционировать кабинет офтальмолога, кабинет функциональной диагностики, рентген-кабинет, лаборатория протезирования, дневной стационар, офтальмологическое отделение, центр лазерной коррекции зрения.

ЦАХ для оказания стационарозамещающей хирургической помощи пациентам в организациях здравоохранения или их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на городском уровне, в консультативно-диагностическом центре как структурном подразделении многопрофильной больницы) и организациях здравоохранения или их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (консультативно-диагностическое отделение при многопрофильных городских и областных больницах).

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2025 года.