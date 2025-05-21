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Экономика и бизнес

Казахстан и Туркменистан договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров. По его словам, соглашение совершено в Ашхабаде 10 октября 2024 года.

"Целью соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран. Согласно статье 3 соглашения, правительства Казахстана и Туркменистана поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов государства другой договаривающейся стороны в соответствии со своим национальным законодательством. Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из договаривающихся сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой договаривающейся стороны", – отметил он.

В соответствии со статьей 4 соглашения каждая договаривающаяся сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.

Также договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

22 апреля 2025 года в Туркестане состоялась выставка казахстанских производителей. Там Касым-Жомарту Токаеву и Гурбангулы Бердымухамедову показали модель внедорожника, который будут собирать в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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