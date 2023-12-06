Контролировать исполнение поручений президента будут по-новому

Токаев указом от 4 декабря 2023 года внес изменения в Правила подготовки и реализации послания, работы с актами и поручениями президента Республики Казахстан и осуществления контроля за их исполнением, проведения мониторинга нормативных правовых указов, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что при подготовке проектов поручений президента учитываются:

проработанность поднимаемых вопросов и согласованность со всеми заинтересованными государственными органами и организациями;

соответствие стратегическим целям и задачам страны;

конкретный ожидаемый результат и эффективность;

реальность сроков исполнения;

экономическая целесообразность и обеспеченность ресурсами;

самостоятельность и полная ответственность Правительства за реализацию экономической политики.

На стадии подготовки в Администрации президента проектов поручений в закреплениях контроля по их реализации, резолюциях Президента или руководства Администрации президента определяется уровень государственного органа, ответственного за их контроль, и принятие соответствующих решений.

Правила дополнены новым пунктом 42-1 следующего содержания:

"42-1. В Администрации Президента ставятся на контроль:

поручения, связанные с выработкой и реализацией новых подходов в стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики, а также направленные на решение системных проблем в отраслях управления; поручения, требующие внесения изменений и дополнений в законодательные акты или принятия нового кодекса или закона; поручения, связанные с реализацией крупных значимых индустриально-промышленных, социальных и иных проектов; поручения, содержащиеся в решениях Совета Безопасности, Ассамблеи народа Казахстана (сессии и Совета); личные поручения Президента, в том числе опубликованные в его официальных аккаунтах и официальных аккаунтах Администрации Президента в социальных сетях и средствах массовой информации; поручения, данные непосредственно в адрес Администрации Президента и ее руководящих должностных лиц, а также требующие непосредственного информирования Президента или Руководителя Администрации Президента; иные значимые поручения в соответствии с решением Президента или руководства Администрации Президента.

Не ставятся на контроль Администрации Президента поручения текущего (локального) характера, за исключением вопросов, вызвавших общественный резонанс.

Все иные поручения ставятся на контроль Правительства или центрального государственного или местного исполнительного органа согласно закреплению контроля или содержанию резолюции Президента или Руководителя Администрации Президента, Государственного советника Республики Казахстан, Секретаря Совета Безопасности.

При этом контроль за исполнением актов и поручений Президента, переданных на контроль Правительства и государственных органов (за исключением государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту), осуществляется Правительством."

Контроль исполнения поручений президента

Контроль хода реализации и конечных результатов исполнения поручений Президента может осуществляться Администрацией Президента путем проведения плановых или внеплановых проверок с посещением объекта проверки.

Плановые проверки проводятся согласно утвержденному графику проверок государственных органов и организаций.

Внеплановые проверки проводятся в рамках тематических выездов на место государственных инспекторов, а также сотрудников структурных подразделений Администрации Президента.

Проверку будут проводить путем:

истребования необходимой информации (документы на бумажных и электронных носителях, в том числе размещенные на объектах информатизации), а также вызова должностных лиц объекта проверки с целью получения информации;

обеспечения доступа к автоматизированным базам данных (информационным системам);

ревизии и иных форм документальной проверки;

других, не противоречащих законодательству способов.

Государственные инспекторы, а также сотрудники структурных подразделений Администрации Президента вправе привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и организаций к участию в проверке.

Порядок проведения проверки Администрацией Президента устанавливается Регламентом Администрации Президента. В рамках проверок Администрацией Президента рассматриваются вопросы хода исполнения и достигнутого конечного результата по поручениям, переданным на контроль Правительства или государственного органа.

Порядок проведения Аппаратом Правительства проверок хода реализации и конечных результатов исполнения поручений Президента определяется Регламентом Правительства.

При этом особенности осуществления контроля за исполнением поручений по обращениям физических и юридических лиц, поступившим на имя Президента и его Администрации, определяются Администрацией Президента.

Промежуточный срок контроля

Администрация Президента при необходимости может быть принять решение об установлении промежуточного срока контроля с официальным информированием на периодической основе (ежемесячно, ежеквартально или на полугодовой, годовой основе).

Внесенная промежуточная отчетность государственных органов, за исключением сводных отчетов Аппарата Правительства о ходе выполнения поручений Президента по итогам международных мероприятий, подлежит рассмотрению Секретарем Совета Безопасности, начальником Канцелярии Президента, помощником или советником Президента в зависимости от курируемых направлений.

В случае если в поручении не установлены промежуточные сроки информирования Администрации Президента, то мониторинг и контроль хода его исполнения осуществляются на уровне структурных подразделений Администрации Президента в рабочем порядке, в том числе путем обмена информацией посредством официальной электронной почты, применения соответствующего функционала информационных систем, проведения заслушивания и проверок.

При наличии рисков несвоевременного исполнения и иных существенных проблем неисполнения поручений руководители ответственных структурных подразделений Администрации Президента информируют и вносят соответствующие предложения Руководителю Администрации Президента, по поручениям, данным персонально Государственному советнику Республики Казахстан и не требующим личного информирования Президента, – Государственному советнику Республики Казахстан, по поручениям, содержащимся в решениях Совета Безопасности, – Секретарю Совета Безопасности.

Также правила дополнены новым пунктом 66-2:

"Контроль за полным, своевременным и качественным исполнением актов и поручений Президента осуществляется путем:

проведения периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям, в том числе через проектное управление, онлайн-сервисы, видеосервисы и так далее; истребования необходимой официальной информации посредством системы электронного документооборота, в том числе с использованием служебной электронной почты, государственных объектов информатизации; заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении; ревизии и иных форм документальной проверки; проверки с выездом на место; других, не противоречащих законодательству, способов."

Мониторинг и промежуточный контроль хода исполнения отдельных поручений осуществляются без применения формата периодической отчетности, в том числе по вопросам:

строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства, сооружений монументального искусства или их реконструкции (ремонта) – посредством выездов на место, а также дистанционного контроля в режиме онлайн с применением возможностей функционала систем удаленного мониторинга, в том числе подключения видеонаблюдения, предоставления фото- и видеосъемок.При этом предоставление фото- и видеосъемок по данным объектам, а также видеонаблюдение обеспечиваются государственным органом-исполнителем с возможностью доступа к нему ответственных сотрудников Администрации Президента;

цифровизации – посредством презентации функционала тестовой или введенной в опытную эксплуатацию информационной системы, иных объектов информатизации, а также предоставления (в случае возможности) права доступа к введенной в промышленную эксплуатацию информационной системе;

принятия законодательных поправок или нового законодательного акта - посредством запроса в рабочем порядке у ответственных государственных органов информации о ходе реализации таких поручений, мониторинга состояния законодательного процесса в Парламенте РК, а также использования информационной системы законотворческого процесса с предварительным официальным согласованием с Администрацией Президента в установленном порядке проектов законов или законодательных поправок с указанием конкретных наименований законов;

проведения общественно значимых, юбилейных и международных мероприятий, присвоения наименования улицам и объектам государственной собственности - посредством рабочего контроля хода организации мероприятия и контроля результата исполнения по факту проведения мероприятия, подтвержденного участием Президента или руководства Администрации Президента, Правительства, ответственных сотрудников Администрации Президента или Аппарата Правительства или освещением мероприятия, факта присвоения наименования улицам и объектам государственной собственности в средствах массовой информации.

В течение срока реализации поручений в случаях наличия рисков срыва сроков завершения работ и (или) невозможности исполнения ввиду возникших различных обстоятельств государственный орган-исполнитель незамедлительно информирует об этом ответственное структурное подразделение Администрации Президента.

Руководители ответственных структурных подразделений Администрации Президента при установлении рисков несвоевременного, некачественного, неполного исполнения и иных существенных проблем неисполнения поручений, указанных выше, информируют и вносят соответствующие предложения Руководителю Администрации Президента, по поручениям, данным персонально Государственному советнику РК и не требующим личного информирования Президента, – Государственному советнику РК, по поручениям, содержащимся в решениях Совета Безопасности, – Секретарю Совета Безопасности.

Порядок осуществления контроля исполнения и принятия решения о продлении срока, переводе на среднесрочный и долгосрочный контроль по актам и поручениям Президента, за которыми контроль исполнения первоначально закреплен за Правительством или центральными и местными исполнительными органами, организациями, а также переданным им на контроль Администрацией Президента, аналогичен порядку, установленному нормами пунктов 50-73 настоящих Правил. Уровень принятия соответствующих решений определяется Регламентом Правительства или внутренними регламентами центральных и местных государственных органов и организаций соответственно.

Правительство и другие государственные органы по итогам года вносят в Администрацию Президента информацию о состоянии и результатах контроля за исполнением поручений, переданных на их контроль, по установленной форме. Отчет Правительства вносится в Администрацию Президента за подписью Заместителя Премьер-Министра или Руководителя Аппарата Правительства в зависимости от курируемых направлений и по структуре должен состоять из поручений в сферах, курируемых министерствами, входящими в структуру Правительства.

Снятие с контроля поручений

Снятие с контроля поручений, указанных в пункте 66-3 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

по поручениям, указанным в подпункте 1) пункта 66-3 настоящих Правил, – на основании служебной записки ответственного структурного подразделения Администрации Президента о факте возведения (установления) сооружений монументального искусства, без представления официального отчета ответственного государственного органа-исполнителя, а по вопросам строительства, реконструкции (ремонта) иных объектов строительства - на основании итоговой отчетной информации государственного органа-исполнителя о завершении строительных работ с вводом в эксплуатацию и готовности их к дальнейшему использованию согласно целевому назначению;

по поручениям, указанным в подпункте 2) пункта 66-3 настоящих Правил, – на основании служебной записки ответственного структурного подразделения Администрации Президента о вводе в промышленную эксплуатацию объектов цифровизации и тестирования их функционала, с предоставлением заключительного отчета ответственного государственного органа-исполнителя о достижении конечных результатов;

по поручениям, указанным в подпункте 3) пункта 66-3 настоящих Правил:

в случае если поручение по форме завершения и/или конечному результату предусматривало принятие отдельного законодательного акта с указанием конкретного наименования, отражающего предмет регулирования, - по факту подписания Президентом, без представления официального отчета государственного органа и без внесения экспертного заключения ответственного структурного подразделения Администрации Президента;

в случае если содержанием поручения было предусмотрено принятие поправок в законодательство, – на основании экспертного заключения ответственного структурного подразделения Администрации Президента с указанием конкретных наименований принятых законодательных актов и краткого содержания исполнения поручения, без представления официального отчета ответственного государственного органа-исполнителя;

по поручениям, указанным в подпункте 4) пункта 66-3 настоящих Правил, – по факту проведения мероприятия, присвоения наименования улицам и объектам государственной собственности, без представления официального отчета государственного органа и без внесения экспертного заключения ответственного структурного подразделения Администрации Президента.

Правительство по итогам года вносит в Администрацию Президента отчет и заключение о ходе реализации документов системы государственного планирования.

Указ вводится в действие с 1 февраля 2024 года, за исключением отдельных норм, касающихся возможностей функционала информационных систем, которые вводятся в действие со дня готовности их к эксплуатации.