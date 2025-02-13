Правила подготовки и реализации посланий президента изменили в Казахстане

Токаев подписал указ от 10 февраля 2025 года о внесении изменений в Правила подготовки и реализации послания, работы с актами и поручениями Президента РК и осуществления контроля за их исполнением, проведения мониторинга нормативных правовых указов, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусматривается, что в случае если в проекте акта президента выявляются недостатки или по нему имеются возражения, устранимые в рабочем порядке, то проект может быть доработан в Администрации президента с участием всех заинтересованных государственных органов в течение пяти рабочих дней, если иной срок не установлен руководителем Администрации президента, Секретарем Совета Безопасности, первым заместителем руководителя Администрации президента, начальником Канцелярии президента, помощником или советником президента.

До внесения на подпись президенту проект акта визируется в бумажном виде руководителем Администрации президента, а также Секретарем Совета Безопасности, первым заместителем руководителя Администрации президента, начальником Канцелярии президента, помощником или советником президента, курирующими ответственный отдел Администрации президента согласно распределению обязанностей, и руководителем Общего отдела Администрации президента.

Помимо этого предусматривается, что первый заместитель руководителя Администрации президента также должен согласовывать проект поручений президента.

В течение двух рабочих дней после обращения президента с посланием ответственное структурное подразделение Администрации президента совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации президента формирует проект общенационального плана мероприятий и в рабочем порядке направляет его в Аппарат правительства.

В свою очередь, Аппарат правительства в течение двух рабочих дней отрабатывает проект общенационального плана мероприятий в рабочем порядке с заинтересованными государственными органами, организациями и направляет его в Администрацию президента.

В правила добавлена новая норма следующего содержания:

Аппарат правительства в течение 20 рабочих дней после утверждения общенационального плана обеспечивает формирование и заполнение дорожных карт по реализации мероприятий общенационального плана в информационной системе проектного управления.

Поправками установлено, что оперативный мониторинг за исполнением дорожных карт по реализации мероприятий общенационального плана осуществляется посредством информационной системы проектного управления.

При наличии рисков несвоевременного исполнения и иных существенных проблем неисполнения поручений руководители ответственных структурных подразделений Администрации президента информируют и вносят соответствующие предложения руководителю Администрации президента.

Кроме того, внесено дополнение, в соответствии с которым ответственный государственный орган в двухнедельный срок со дня поступления поручения президента и руководства Администрации президента по вопросам принятия законодательных поправок вносит в Администрацию президента и Аппарат правительства видение процесса исполнения и его этапов, согласованное с министерством юстиции.

Кроме того, детализированы процедуры контроля реализации общенациональных планов мероприятий.

Контроль реализации общенациональных планов мероприятий осуществляется посредством их мониторинга в следующем порядке:

ответственные государственные органы и организации не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, направляют информацию о реализации общенационального плана по итогам отчетного года в уполномоченные органы по государственному и стратегическому планированию;

уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом, вносит в Аппарат правительства информацию о реализации общенационального плана по итогам отчетного года, а также предложения к проекту доклада по реализации общенационального плана на имя Главы государства;

не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, Аппарат правительства вносит в Администрацию президента информацию и проект доклада на имя Главы государства о реализации общенационального плана по итогам года, а уполномоченный орган по стратегическому планированию – независимую оценку реализации общенационального плана;

отчетная информация Аппарата правительства рассматривается структурными подразделениями Администрации президента не более пяти рабочих дней с дальнейшим направлением заключения в ответственное за свод структурное подразделение Администрации президента. В заключении указываются возможные риски в реализации общенационального плана, а также предложения по дальнейшей его реализации;

ответственное структурное подразделение Администрации президента не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, формирует проект доклада руководителя Администрации президента президенту о ходе исполнения общенациональных планов мероприятий по итогам года.

В свою очередь, промежуточный мониторинг реализации общенациональных планов мероприятий проводится в следующем порядке:

ответственные государственные органы и организации не позднее 5 июля по итогам полугодия отчетного года направляют информацию о ходе реализации общенационального плана в уполномоченные органы по стратегическому и государственному планированию;

уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 15 июля вносит в Аппарат правительства информацию о ходе реализации общенационального плана по итогам отчетного полугодия;

не позднее 25 июля Аппарат правительства вносит в Администрацию президента информацию о реализации общенационального плана по итогам отчетного полугодия, а уполномоченный орган по стратегическому планированию – независимую оценку хода реализации общенационального плана;

информация по реализации общенационального плана по итогам отчетного полугодия рассматривается структурными подразделениями Администрации президента не более пяти рабочих дней со дня их поступления в Администрацию президента.

Руководители ответственных структурных подразделений Администрации президента при установлении рисков несвоевременного, некачественного, неполного исполнения и иных существенных проблем неисполнения поручений информируют и вносят соответствующие предложения руководителю Администрации президента.

При необходимости полугодовые итоги реализации общенационального плана заслушиваются на аппаратных совещаниях руководителя Администрации президента.

Внесенная промежуточная отчетность государственных органов, за исключением сводных отчетов Аппарата правительства о ходе выполнения поручений президента по итогам международных мероприятий, подлежит рассмотрению Секретарем Совета Безопасности, первым заместителем руководителя Администрации президента, начальником Канцелярии президента, помощником или советником президента в зависимости от курируемых направлений.

Продление срока исполнения поручений (первое продление) допускается по решению президента или руководителя Администрации президента с рассмотрением вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Указ введен в действие с 10 февраля 2025 года.