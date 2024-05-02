Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела

В Астане состоялся приговор в отношении бывшего руководителя Городской станции скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были два человека:

Мурат Оразбаев, экс-директор ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны, был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 366 (Получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), п. 4 ч. 3 ст. 366 (Получение взятки неоднократно), п. 3 ч. 4 ст. 361 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Во время судебного следствия 22 апреля государственный обвинитель составил новый обвинительный акт, из которого последнюю статью обвинения исключили.

Лариса Малиновская, бывшая главный фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи, обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 368 (Посредничество во взятке) УК РК.

В суде установили следующее: Оразбаева назначили главой Городской станции скорой медицинской помощи 6 ноября 2019 года.

В 2022 году между двумя медицинскими колледжами и станцией скорой помощи были заключены договоры о совместной деятельности. Оразбаев после заключения этих договоров вызвал к себе фельдшера Малиновскую, которая ежегодно совмещала свою основную работу с преподавательской деятельностью.

"Пригласив Малиновскую в свой служебный кабинет, потребовал от нее передавать ей взятку в виде части денег от средств, которые будут поступать ей в качестве заработной платы от вышеуказанных колледжей, за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе", – сказано в судебном приговоре.

Малиновская, боясь лишиться работы, согласилась. С мая 2022 года по август 2023 года Оразбаев получил от Малиновской взятки на общую сумму 676 000 тенге.

Кроме того, в суде установлено, что Оразбаев совершил тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления.

"В период с января 2022 года по апрель 2023 года главный фельдшер Малиновская, будучи допущенной ментором-наставником, понимая, что ТОО "Р." невыгодно содержать ментора-наставника для малого количества студентов по сравнению с другими колледжами, согласилась и обучала их студентов вместе со студентами других колледжей. В конце апреля 2023 года Оразбаев, узнав подробности заключенного договора с ТОО "Р.", вызвал Малиновскую к себе в служебный кабинет для заключения нового договора с предусмотренными условиями по предоставлению клинической базы", – указано в приговоре.

Малиновская сообщила Оразбаеву о невозможности заключения нового договора с другими условиями, так как процесс обучения уже начат и 21 студент ТОО "Р." прошли обучение вместе с другими группами.

"Выслушав Малиновскую, Оразбаев с целью получения взятки в виде денег от представителей ТОО "Р.", узнав об увеличении количества студентов, проходивших у них производственную практику, сообщил ей о необходимости передачи ему взятки через нее в размере 100 000 тенге за предоставление возможности прохождения практики студентов академии в условиях клинической базы предприятия, на что Малиновская дала согласие на посредничество во взяточничестве", – указано в документе суда.

Мaлиновская позвонила заместителю директора ТОО "Р., сообщив о требовании Оразбаева. Замдиректора согласилась. И 25 апреля 2023 года Малиновская перевела указанную сумму Оразбаеву.

В суде Оразбаев вину признал частично – лишь по первому эпизоду. Малиновская вину признала полностью.

Изучив все доказательства и материалы дела, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимых доказана.

Приговором суда Мурат Оразбаев признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 46,6-кратной суммы взятки: 36 161 600 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также внесено представление о лишении его государственной награды – ордена "Құрмет".

Лариса Малиновская тоже приговорена к штрафу в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 2 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

С Оразбаева также в доход государства взыскана сумма взятки – 776 000 тенге.

О задержании руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Оразбаева Антикоррупционная служба сообщала в декабре 2023 года.