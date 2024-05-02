Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
На скамье подсудимых были два человека:
- Мурат Оразбаев, экс-директор ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны, был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 366 (Получение взятки в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие), п. 4 ч. 3 ст. 366 (Получение взятки неоднократно), п. 3 ч. 4 ст. 361 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Во время судебного следствия 22 апреля государственный обвинитель составил новый обвинительный акт, из которого последнюю статью обвинения исключили.
- Лариса Малиновская, бывшая главный фельдшер Городской станции скорой медицинской помощи, обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 368 (Посредничество во взятке) УК РК.
В суде установили следующее: Оразбаева назначили главой Городской станции скорой медицинской помощи 6 ноября 2019 года.
В 2022 году между двумя медицинскими колледжами и станцией скорой помощи были заключены договоры о совместной деятельности. Оразбаев после заключения этих договоров вызвал к себе фельдшера Малиновскую, которая ежегодно совмещала свою основную работу с преподавательской деятельностью.
"Пригласив Малиновскую в свой служебный кабинет, потребовал от нее передавать ей взятку в виде части денег от средств, которые будут поступать ей в качестве заработной платы от вышеуказанных колледжей, за общее покровительство, в том числе за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе", – сказано в судебном приговоре.
Малиновская, боясь лишиться работы, согласилась. С мая 2022 года по август 2023 года Оразбаев получил от Малиновской взятки на общую сумму 676 000 тенге.
Кроме того, в суде установлено, что Оразбаев совершил тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления.
"В период с января 2022 года по апрель 2023 года главный фельдшер Малиновская, будучи допущенной ментором-наставником, понимая, что ТОО "Р." невыгодно содержать ментора-наставника для малого количества студентов по сравнению с другими колледжами, согласилась и обучала их студентов вместе со студентами других колледжей. В конце апреля 2023 года Оразбаев, узнав подробности заключенного договора с ТОО "Р.", вызвал Малиновскую к себе в служебный кабинет для заключения нового договора с предусмотренными условиями по предоставлению клинической базы", – указано в приговоре.
Малиновская сообщила Оразбаеву о невозможности заключения нового договора с другими условиями, так как процесс обучения уже начат и 21 студент ТОО "Р." прошли обучение вместе с другими группами.
"Выслушав Малиновскую, Оразбаев с целью получения взятки в виде денег от представителей ТОО "Р.", узнав об увеличении количества студентов, проходивших у них производственную практику, сообщил ей о необходимости передачи ему взятки через нее в размере 100 000 тенге за предоставление возможности прохождения практики студентов академии в условиях клинической базы предприятия, на что Малиновская дала согласие на посредничество во взяточничестве", – указано в документе суда.
Мaлиновская позвонила заместителю директора ТОО "Р., сообщив о требовании Оразбаева. Замдиректора согласилась. И 25 апреля 2023 года Малиновская перевела указанную сумму Оразбаеву.
В суде Оразбаев вину признал частично – лишь по первому эпизоду. Малиновская вину признала полностью.
Изучив все доказательства и материалы дела, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимых доказана.
Приговором суда Мурат Оразбаев признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 46,6-кратной суммы взятки: 36 161 600 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также внесено представление о лишении его государственной награды – ордена "Құрмет".
Лариса Малиновская тоже приговорена к штрафу в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 2 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
С Оразбаева также в доход государства взыскана сумма взятки – 776 000 тенге.
О задержании руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Оразбаева Антикоррупционная служба сообщала в декабре 2023 года.