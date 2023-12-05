В Астане задержали руководителя городской станции скорой медицинской помощи

В Астане Антикоррупционная служба задержала руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что задержан директор городской станции скорой медицинской помощи Мурат Оразбаев. Его подозревают в хищении.

Мурат Оразбаев родился 9 октября в 1976 году в Кызылорде. В 1993 году, после окончания средней школы, поступил на лечебный факультет Актюбинской государственной медицинской академии, которую окончил в 1999 году.

В 2000 году окончил интернатуру ФУВ по хирургии при Актюбинской государственной медицинской академии.

Трудовую деятельность начал в 2000 году врачом-хирургом Жалагашской Центральной районной больницы Кызылординской области. С 2001 по 2008 года работал в Областном медицинском центре Кызылорды врачом-реаниматологом-анестезиологом, заведующим отделением токсикологии и ГБО, заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, главным токсикологом, главным реаниматологом Департамента здравоохранения Кызылординской области.

С 2009 года продолжил свою трудовую деятельность в АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" Национального Медицинского холдинга города Астана.

В 2011 году была присвоена академическая степень магистра делового администрирования в больничном управлении (MD MBA).

С 19 мая 2017 года по ноябрь 2019 года заместитель директора по региональному развитию РГГІ на ПХВ "Республиканский центр санитарной авиации", заместитель председателя правления РГП на ПХВ "Национальный координационный центр экстренной медицины М3 РК. Исполнительный директор Ассоциации скорой медицинской помощи РК. Национальный координатор по реагированию на чрезвычайные ситуации Всемирной организации здравоохранения.

В 2020 году награжден орденом "Құрмет".

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