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Законодательство РК

В Казахстане утвердили форму заявления о размещении петиции

В Казахстане утвердили форму заявления о размещении петиции Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации РК приказом от 28 ноября 2023 года утвердил форму письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе, а также форму решения по результатам рассмотрения петиции, сообщает Zakon.kz.

В частности, форма петиции содержит:

  • фамилию, имя, отчество заявителя;
  • доводы и предложениями по предмету петиции, которая подается в адрес госоргана (наименование государственного органа, местного представительного или исполнительного органа).

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • копия удостоверения личности;
  • копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);
  • подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).

Также автор петиции подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации.

Форма решения по результатам рассмотрения петиции содержит:

  1. Регистрационный номер петиции.
  2. Наименование государственного органа, рассмотревшего петицию.
  3. Информацию по результатам осуществления выезда на место (в случае выезда для проверки фактов изложенных в петиции).
  4. Информацию по результатам проведения публичного обсуждения проекта решения.
  5. Информацию о результатах работы комиссии/рабочей группы.
  6. Информацию по результатам анализа поступивших комментариев, а также экономической, социологической, статистической и иной необходимой информации по предмету петиции.
  7. Информацию по результатам изучения международного опыта и проведения сравнительно-правового анализа (в случае, если петиция требует внесения изменений в законодательство РК).
  8. Вид принятого решения (о полном удовлетворении, о частичном удовлетворении, об отказе в удовлетворении).
  9. Мотивированное решение по петиции.
  10. Разъяснение права на обжалование принятого решения.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.

2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.

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Лариса Черненко
Министерство культуры и информации Казахстан
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