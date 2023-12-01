В Казахстане утвердили форму заявления о размещении петиции
Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации РК приказом от 28 ноября 2023 года утвердил форму письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе, а также форму решения по результатам рассмотрения петиции, сообщает Zakon.kz.
В частности, форма петиции содержит:
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- доводы и предложениями по предмету петиции, которая подается в адрес госоргана (наименование государственного органа, местного представительного или исполнительного органа).
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия удостоверения личности;
- копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);
- подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).
Также автор петиции подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации.
Форма решения по результатам рассмотрения петиции содержит:
- Регистрационный номер петиции.
- Наименование государственного органа, рассмотревшего петицию.
- Информацию по результатам осуществления выезда на место (в случае выезда для проверки фактов изложенных в петиции).
- Информацию по результатам проведения публичного обсуждения проекта решения.
- Информацию о результатах работы комиссии/рабочей группы.
- Информацию по результатам анализа поступивших комментариев, а также экономической, социологической, статистической и иной необходимой информации по предмету петиции.
- Информацию по результатам изучения международного опыта и проведения сравнительно-правового анализа (в случае, если петиция требует внесения изменений в законодательство РК).
- Вид принятого решения (о полном удовлетворении, о частичном удовлетворении, об отказе в удовлетворении).
- Мотивированное решение по петиции.
- Разъяснение права на обжалование принятого решения.
Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.
2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.
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