В Казахстане утвердили форму заявления о размещении петиции

Министр культуры и информации РК приказом от 28 ноября 2023 года утвердил форму письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе, а также форму решения по результатам рассмотрения петиции, сообщает Zakon.kz.

В частности, форма петиции содержит:

фамилию, имя, отчество заявителя;

доводы и предложениями по предмету петиции, которая подается в адрес госоргана (наименование государственного органа, местного представительного или исполнительного органа).

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия удостоверения личности;

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);

подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).

Также автор петиции подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством РК за достоверность представляемой информации.

Форма решения по результатам рассмотрения петиции содержит:

Регистрационный номер петиции. Наименование государственного органа, рассмотревшего петицию. Информацию по результатам осуществления выезда на место (в случае выезда для проверки фактов изложенных в петиции). Информацию по результатам проведения публичного обсуждения проекта решения. Информацию о результатах работы комиссии/рабочей группы. Информацию по результатам анализа поступивших комментариев, а также экономической, социологической, статистической и иной необходимой информации по предмету петиции. Информацию по результатам изучения международного опыта и проведения сравнительно-правового анализа (в случае, если петиция требует внесения изменений в законодательство РК). Вид принятого решения (о полном удовлетворении, о частичном удовлетворении, об отказе в удовлетворении). Мотивированное решение по петиции. Разъяснение права на обжалование принятого решения.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.

2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.