Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько будет стоить техническое обледование недвижимости

Сколько будет стоить регистрация обследования объектов недвижимости и других объектов Фото: Zakon.kz
МЦРИАП подготовил приказ по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество и государственному техническому обследованию зданий, их составляющих, сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости

  • прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости –811,21 тенге за 1 заявление;
  • поиск и получение архивных дел –1 075,79 тенге;
  • правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда –959,49 тенге за 1 заявление;
  • выдача документов –552,44 тенге за 1 паспорт.

ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов и т.д.):

ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м

  • простой конфигурации – 1 221,17 тенге за 1 участок;
  • средней конфигурации – 2 907,55 тенге за участок;
  • сложной конфигурации – 4 623,01 тенге.

ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м

простой конфигурации – 136,16 тенге за 100 кв.м;

средней конфигурации – 296,57 тенге за 100 кв.м;

сложной конфигурации – 473,93 тенге за 100 кв.

ГТО основного строения

  • первой категории сложности – 55,24 тенге за кв.метр;
  • второй категории сложности – 69,67  тенге за кв.метр;
  • третьей категории сложности – 93,04 за кв. метр.

Стоимость указана без учета НДС.

Документ также устанавливает стоимость регистрации ГТО благоустройств, служебных строений, автодорог и т.д.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 декабря.

Ранее мы рассказали, сколько будет стоить регистрация компании в Казахстане.

Читайте также

Правила регистрации и учета петиций утвердили в Казахстане
Регистрировать и учитывать поданные петиции будут в Казахстане
Может ли КСК сдавать в аренду нежилые помещения без согласия собственников квартир
Может ли КСК сдавать в аренду нежилые помещения без согласия собственников квартир
В Алматы могут появиться места для нестационарных торговых объектов
В Алматы могут появиться места для нестационарных торговых объектов
Лариса Черненко
Открытые НПА МЦРИАП Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: