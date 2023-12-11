Сколько будет стоить техническое обледование недвижимости

Фото: Zakon.kz

МЦРИАП подготовил приказ по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество и государственному техническому обследованию зданий, их составляющих, сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости –811,21 тенге за 1 заявление;

поиск и получение архивных дел –1 075,79 тенге;

правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда –959,49 тенге за 1 заявление;

выдача документов –552,44 тенге за 1 паспорт. ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов и т.д.): ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м простой конфигурации – 1 221,17 тенге за 1 участок;

средней конфигурации – 2 907,55 тенге за участок;

сложной конфигурации – 4 623,01 тенге. ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м простой конфигурации – 136,16 тенге за 100 кв.м; средней конфигурации – 296,57 тенге за 100 кв.м; сложной конфигурации – 473,93 тенге за 100 кв. ГТО основного строения первой категории сложности – 55,24 тенге за кв.метр;

второй категории сложности – 69,67 тенге за кв.метр;

третьей категории сложности – 93,04 за кв. метр. Стоимость указана без учета НДС. Документ также устанавливает стоимость регистрации ГТО благоустройств, служебных строений, автодорог и т.д. Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 декабря. Ранее мы рассказали, сколько будет стоить регистрация компании в Казахстане. Читайте также Регистрировать и учитывать поданные петиции будут в Казахстане Может ли КСК сдавать в аренду нежилые помещения без согласия собственников квартир В Алматы могут появиться места для нестационарных торговых объектов

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