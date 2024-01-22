Сколько будет стоить техническое обледование недвижимости: утверждены цены

Фото: Zakon.kz

Приказом МЦРИАП от 16 января утверждены цены НАО "Госкорпорация" правительство для граждан" по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости – 811,21 тенге за 1 заявление;

поиск и получение архивных дел –1 075,79 тенге;

правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда – 959,49 тенге за 1 заявление;

выдача документов – 552,44 тенге за 1 паспорт. ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов и т.д.): ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м простой конфигурации – 1 221,17 тенге за 1 участок;

средней конфигурации – 2 907,55 тенге за участок;

сложной конфигурации – 4 623,01 тенге. ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м простой конфигурации – 136,16 тенге за 100 кв.м;

средней конфигурации – 296,57 тенге за 100 кв.м;

сложной конфигурации – 473,93 тенге за 100 кв. ГТО основного строения первой категории сложности – 55,24 тенге за кв.метр;

второй категории сложности – 69,67 тенге за кв.метр;

третьей категории сложности – 93,04 за кв. метр. Стоимость указана без учета НДС. Документ также устанавливает стоимость регистрации ГТО благоустройств, служебных строений, автодорог и т.д. Приказ вводится в действие с 20 января 2024 года. Ранее в Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц. Читайте также В Казахстане установили квоты на вывоз бычков, коз и овец В Казахстане изменились правила пенсионных выплат Весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта: принято постановление

Следите за новостями zakon.kz в: