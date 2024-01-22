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Сколько будет стоить техническое обледование недвижимости: утверждены цены

Сколько будет стоить техническое обслежование недвижимости: утверждены цены Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 16 января утверждены цены НАО "Госкорпорация" правительство для граждан" по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, сообщает Zakon.kz.

Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости

  • прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости – 811,21 тенге за 1 заявление;
  • поиск и получение архивных дел –1 075,79 тенге;
  • правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда – 959,49 тенге за 1 заявление;
  • выдача документов – 552,44 тенге за 1 паспорт.

ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов и т.д.):

ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м

  • простой конфигурации – 1 221,17 тенге за 1 участок;
  • средней конфигурации – 2 907,55 тенге за участок;
  • сложной конфигурации – 4 623,01 тенге.

ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м

  • простой конфигурации – 136,16 тенге за 100 кв.м;
  • средней конфигурации – 296,57 тенге за 100 кв.м;
  • сложной конфигурации – 473,93 тенге за 100 кв.

ГТО основного строения

  • первой категории сложности – 55,24 тенге за кв.метр;
  • второй категории сложности – 69,67 тенге за кв.метр;
  • третьей категории сложности – 93,04 за кв. метр.

Стоимость указана без учета НДС.

Документ также устанавливает стоимость регистрации ГТО благоустройств, служебных строений, автодорог и т.д.

Приказ вводится в действие с 20 января 2024 года.

Ранее в Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц.

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Лариса Черненко
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