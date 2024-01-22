Сколько будет стоить техническое обледование недвижимости: утверждены цены
Фото: Zakon.kz
Приказом МЦРИАП от 16 января утверждены цены НАО "Госкорпорация" правительство для граждан" по внесению в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, сообщает Zakon.kz.
Прием заявлений на проведение ГТО всех категорий объектов недвижимости
- прием документов на проведение государственного технического обследования всех категорий объектов недвижимости – 811,21 тенге за 1 заявление;
- поиск и получение архивных дел –1 075,79 тенге;
- правовой анализ предоставленных документов и подготовительные работы для выезда – 959,49 тенге за 1 заявление;
- выдача документов – 552,44 тенге за 1 паспорт.
ГТО земельных участков всех категорий объектов недвижимости (частных домов, дач, индивидуальных гаражей, многоквартирных жилых домов и т.д.):
ГТО застроенного земельного участка площадью до 1000 кв.м
- простой конфигурации – 1 221,17 тенге за 1 участок;
- средней конфигурации – 2 907,55 тенге за участок;
- сложной конфигурации – 4 623,01 тенге.
ГТО застроенного земельного участка площадью свыше 1000 кв.м
- простой конфигурации – 136,16 тенге за 100 кв.м;
- средней конфигурации – 296,57 тенге за 100 кв.м;
- сложной конфигурации – 473,93 тенге за 100 кв.
ГТО основного строения
- первой категории сложности – 55,24 тенге за кв.метр;
- второй категории сложности – 69,67 тенге за кв.метр;
- третьей категории сложности – 93,04 за кв. метр.
Стоимость указана без учета НДС.
Документ также устанавливает стоимость регистрации ГТО благоустройств, служебных строений, автодорог и т.д.
Приказ вводится в действие с 20 января 2024 года.
Ранее в Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц.
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