Что изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года. Что изменится и как это отразится на казахстанцах, расскажет Zakon.kz.

Так, дополнена новая статья 51-2, которая определяет порядок и условия предоставления отсрочки по уплате государственной пошлины в судах.

Изменение сроков по уплате государственной пошлины осуществляется в форме отсрочки по уплате государственной пошлины при вынесении судом определения об отсрочке по уплате государственной пошлины.

Отсрочка по уплате государственной пошлины в судах представляет собой изменение срока уплаты государственной пошлины, исходя из имущественного положения физического лица или финансового положения юридического лица, за исключением субъекта крупного предпринимательства.

Отсрочка предоставляется на срок, не превышающий одного года со дня вынесения судом определения об отсрочке по уплате государственной пошлины.

При этом физическое или юридическое лицо имеет право уплачивать сумму государственной пошлины частично или досрочно до окончания срока отсрочки.

Также предусматривается, что отсрочка может быть предоставлена физическому лицу, исходя из его имущественного положения, или юридическому лицу, за исключением субъекта крупного предпринимательства, исходя из финансового положения, которое не позволяет уплатить государственную пошлину при подаче иска, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность ее уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка при наличии одного из следующих оснований:

причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

несвоевременная выплата заработной платы физическому лицу;

постановка на учет в качестве безработного лица;

наличие тяжелой болезни физического лица и нахождение на лечении более трех месяцев;

неуплата юридическому лицу денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные им услуги;

сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ или услуг юридическим лицом;

предоставление адресной социальной помощи.

Суды после вынесения определения об отсрочке по уплате государственной пошлины направляют в налоговые органы по месту рассмотрения дел копию определения об отсрочке по уплате государственной пошлины.

В Налоговом кодексе также исключена обязанность налогоплательщика хранить в течение 5 лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книг учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и чеков ККМ, по которым проведены операции аннулирования и возврата, так как все данные хранятся у Оператора фискальных данных.

Кроме того, определено:

Что деньги, направленные из Нацфонда детям, не рассматриваются в качестве дохода физического лица.

Решения об ограничении выписки электронных счетов-фактур можно направлять как электронным способом, так и в отдельных случаях по почте заказным письмом с уведомлением или налогоплательщику под роспись.

Налогоплательщик может подать жалобу в уполномоченный орган электронным способом, решение по итогам рассмотрения может быть вынесено также в электронном виде.

При этом с целью снижения проблемной задолженности населения по кредитам предусмотрено временное изъятие (с 1 января 2024 года по 1 января 2027 года), предусматривающее, что средства не будут признаваться доходом МФО при прощении займов должнику при расчете КПН, но только в пределах установленного коэффициента 0,2 и только в случае уменьшения требования к должнику.

Вместе с тем установлен единый срок для представления налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования (Декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00), которые необходимо подать не позднее 15 сентября текущего года.

В форме декларации о доходах и имуществе будут указываться только доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно за исключением доходов, облагаемых у источника выплат (заработной платы, пенсии и социальных выплат), остальные сведения будут заполняться автоматически из информационных систем госорганов.

Кроме того, с 1 января 2024 года:

исключено требование о необходимости нотариального засвидетельствования копий документов, подтверждающих место нахождения налогоплательщика, при налоговом обследовании;

исключена норма о направлении уведомления о непредставлении деклараций физических лиц в срок не позднее 15 октября года, так как в Налоговом кодексе уже предусмотрена норма о направлении уведомления о непредставлении налоговой отчетности;

уточнен порядок определения дохода лица, осуществляющего цифровой майнинг: при исчислении КПН по полученным цифровым активам порядок определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов будет определяется уполномоченным органом без согласования с МФЦА;

конкретизированы случаи, при которых уменьшение налогооблагаемого дохода не применяется в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Национальным банком РК;

уточнен порядок определения объектов налога на транспортные средства: исключены слова "шасси легкового автомобиля" в связи с тем, что нет такого определения для автомобилей-пикапов;

уточнен порядок уплаты платы за пользование по земельным участкам, переданным во временное возмездное землепользование (аренду) и участкам недр на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;

исключена обязанность уполномоченных органов в сфере обеспечения информационной безопасности представлять сведения о плательщиках платы за цифровой майнинг, объектах обложения, их месте нахождения и объемах электроэнергии, так как цифровые майнеры самостоятельно представляют декларацию в налоговый орган;

уточнен порядок исчисления платы за цифровой майнинг: предлагается исчислять плату по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электрической энергии при использовании электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников электрической энергии на собственных электростанциях на территории РК или из генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе РК;

изменен порядок налогообложения лиц, осуществляющих деятельность на территориях СЭЗ, в целях приведения в соответствие с новыми подходами формирования перечня приоритетных видов деятельности в рамках Закона РК "О специальных экономических и индустриальных зонах". Внедрение дифференцированного подхода предоставления инвестиционных льгот для участников СЭЗ по принципу "чем больше инвестиций – тем больше льгот".

Вместе с тем в Налоговом кодексе появится новый термин "налоговый контракт по льготам на научно-исследовательские, научно-технические работы", представляющий договор между субъектом предпринимательства и уполномоченным органом на предоставление налоговых льгот для проведения научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ либо строительства или создания научно-исследовательских лабораторий и организаций в соответствии с законодательством РК в области науки.

Он является основным механизмом предоставления налоговых льгот для бизнеса, осуществляющего финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

При этом предусматривается внедрить "супервычеты" до 300% по расходам на научно-исследовательские и научно-технические работы. Применение таких супервычетов может положительно отразиться на привлечении местных и иностранных предпринимателей инвестировать в научные проекты, реализуемые местными научными организациями, университетами и учеными.

Как сообщалось, 12 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.