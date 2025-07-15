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События

Токаев подписал изменения в текущий Налоговый кодекс

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 15:07 Фото: akorda.kz
15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в текущий Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие".

Текст закона публикуется в печати.

Речь идет о внесении изменений и дополнений в действующий Налоговый кодекс 2017 года. Поправки направлены на:

  • актуализацию отдельных норм;
  • устранение дублирующихся или устаревших положений;
  • внедрение отдельных точечных налоговых мер.

Сегодня, 15 июля 2025 года, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства". Закон предусматривает поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона. Один из блоков поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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