Токаев подписал изменения в текущий Налоговый кодекс
Фото: akorda.kz
15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в текущий Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды:
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие".
Текст закона публикуется в печати.
Речь идет о внесении изменений и дополнений в действующий Налоговый кодекс 2017 года. Поправки направлены на:
- актуализацию отдельных норм;
- устранение дублирующихся или устаревших положений;
- внедрение отдельных точечных налоговых мер.
Сегодня, 15 июля 2025 года, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства". Закон предусматривает поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 закона. Один из блоков поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.
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