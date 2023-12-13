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Юрлицам будут автоматически пересчитывать и возвращать деньги за электроэнергию в случае отключения

Юрлицам будут автоматически пересчитывать и возвращать деньги за электроэнергию в случае отключения Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МНЭ РК разработало Методику автоматического возмещения потребителям - юридическим лицам столицы, в городах республиканского и областного значения путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Методика автоматического возмещения автоматического возмещения юридическим лицам столицы путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) разработана в соответствии с законом "О естественных монополиях" и распространяется на субъектов предпринимательства, с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт.

Предусматривается, что при несоблюдении показателей SAIDI и SAIFI энергопередающие организации возмещают потребителям путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию.

Перерасчет и возврат ранее уплаченной суммы за электроэнергию производится каждому потребителю по отдельности согласно формуле, которая учитывает:

  • сумму перерасчета или возврат суммы;
  • фактический годовой объем потребления;
  • пользование часов в году электрической энергии;
  • среднегодовой тариф энергопередающей организации;
  • показатели SAIDI и SAIFI.

Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) определяются по специальной формуле.

Перерасчет или возврат ранее уплаченной суммы за использованную электроэнергию производится каждому потребителю до 1 мая последующего года.

Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете или возврате суммы за использованную электроэнергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.

Неучитываемые отключения потребителей при расчетах показателей надежности электроснабжения определяются в соответствии с Нормативными значениями показателей надежности электроснабжения, а также правил их определения.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.

Ранее мы рассказали, как вырастут тарифы на электроэнергию с 2024 года.

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Лариса Черненко
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