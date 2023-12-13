Юрлицам будут автоматически пересчитывать и возвращать деньги за электроэнергию в случае отключения
Методика автоматического возмещения автоматического возмещения юридическим лицам столицы путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) разработана в соответствии с законом "О естественных монополиях" и распространяется на субъектов предпринимательства, с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт.
Предусматривается, что при несоблюдении показателей SAIDI и SAIFI энергопередающие организации возмещают потребителям путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию.
Перерасчет и возврат ранее уплаченной суммы за электроэнергию производится каждому потребителю по отдельности согласно формуле, которая учитывает:
- сумму перерасчета или возврат суммы;
- фактический годовой объем потребления;
- пользование часов в году электрической энергии;
- среднегодовой тариф энергопередающей организации;
- показатели SAIDI и SAIFI.
Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) определяются по специальной формуле.
Перерасчет или возврат ранее уплаченной суммы за использованную электроэнергию производится каждому потребителю до 1 мая последующего года.
Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете или возврате суммы за использованную электроэнергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.
Неучитываемые отключения потребителей при расчетах показателей надежности электроснабжения определяются в соответствии с Нормативными значениями показателей надежности электроснабжения, а также правил их определения.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.
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