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Возвращать деньги за оплаченную и не использованную электроэнергию потребителям будут автоматически

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
МНЭ разработало Методику автоматического возмещения субъектам предпринимательства с мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями.

Речь идет о среднем показателе количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднем показателе продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.

Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя (SAIDI) определяются по итогам календарного года государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

Перерасчет или возврат ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию производится отдельно по каждому потребителю до 1 мая последующего года.

Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете или возврате ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

Ранее мы рассказали, ждать ли повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане в 2024 году.

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Открытые НПА МНЭ РК Казахстан 2024 год Электроэнергия
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