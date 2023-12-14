Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис

Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис Фото: Zakon.kz
Сенат 14 декабря вернул в Мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК", сообщает Zakon.kz.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал, что при обсуждении законопроекта возникла необходимость внести в него некоторые правки.

"Это приведение норм, касающихся ограничения прав и свобод человека, в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда; исключение повторяющихся норм, устанавливающих компетенцию по определению порядка о предоставлении сведений, содержащих госсекреты; разграничение полномочий между органами досудебного расследования в отношении дел об уголовных правонарушениях, закончившихся на предварительном следствии; определение уровня их ответственности; сроки введения в действие трехзвенных модельных норм. Некоторые положения закона рекомендовано привести в соответствие с положениями действующего законодательства".Галиаскар Сарыбаев

Подавляющее большинство необходимых правок, по словам сенатора, связаны с необходимостью привести закон в соответствие с реформой системы госуправления. Исправления также требуются для адекватного регулирования на угрозы нацбезопасности, совершенствования системы прохождения службы, противодействия коррупции, дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты работников и членов их семей.

В целом документ, как отмечают в Сенате, призван:

  • усилить борьбу с экстремизмом;
  • помочь в развитии оборонно-промышленного потенциала и прозрачности при размещении гособоронного заказа;
  • усилить защиту госсекретов;
  • повысить защиту объектов, охраняемых Службой государственной охраны;
  • усовершенствовать службу в специальных госорганах, присвоение званий, прохождение аттестации, обучение;
  • улучшить процедуры пограничного контроля;
  • способствовать выполнению поручения президента по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата;
  • снизить коррупционные риски.

Мажилис принимал этот законопроект в мае 2023 года. 

Читайте также

Сенат одобрил поправки о поддержке казахстанцев, работающих во вредных условиях
Сенат одобрил поправки о поддержке казахстанцев, работающих во вредных условиях
Для обучившихся в докторантуре расширят круг организаций для отработки
Для обучившихся в докторантуре по госзаказу расширят круг организаций для отработки
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: