Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис
Фото: Zakon.kz
Сенат 14 декабря вернул в Мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК", сообщает Zakon.kz.
Сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал, что при обсуждении законопроекта возникла необходимость внести в него некоторые правки.
"Это приведение норм, касающихся ограничения прав и свобод человека, в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда; исключение повторяющихся норм, устанавливающих компетенцию по определению порядка о предоставлении сведений, содержащих госсекреты; разграничение полномочий между органами досудебного расследования в отношении дел об уголовных правонарушениях, закончившихся на предварительном следствии; определение уровня их ответственности; сроки введения в действие трехзвенных модельных норм. Некоторые положения закона рекомендовано привести в соответствие с положениями действующего законодательства".Галиаскар Сарыбаев
Подавляющее большинство необходимых правок, по словам сенатора, связаны с необходимостью привести закон в соответствие с реформой системы госуправления. Исправления также требуются для адекватного регулирования на угрозы нацбезопасности, совершенствования системы прохождения службы, противодействия коррупции, дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты работников и членов их семей.
В целом документ, как отмечают в Сенате, призван:
- усилить борьбу с экстремизмом;
- помочь в развитии оборонно-промышленного потенциала и прозрачности при размещении гособоронного заказа;
- усилить защиту госсекретов;
- повысить защиту объектов, охраняемых Службой государственной охраны;
- усовершенствовать службу в специальных госорганах, присвоение званий, прохождение аттестации, обучение;
- улучшить процедуры пограничного контроля;
- способствовать выполнению поручения президента по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата;
- снизить коррупционные риски.
Мажилис принимал этот законопроект в мае 2023 года.
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