Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис

Сенат 14 декабря вернул в Мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК", сообщает Zakon.kz.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал, что при обсуждении законопроекта возникла необходимость внести в него некоторые правки.



"Это приведение норм, касающихся ограничения прав и свобод человека, в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда; исключение повторяющихся норм, устанавливающих компетенцию по определению порядка о предоставлении сведений, содержащих госсекреты; разграничение полномочий между органами досудебного расследования в отношении дел об уголовных правонарушениях, закончившихся на предварительном следствии; определение уровня их ответственности; сроки введения в действие трехзвенных модельных норм. Некоторые положения закона рекомендовано привести в соответствие с положениями действующего законодательства". Галиаскар Сарыбаев

Подавляющее большинство необходимых правок, по словам сенатора, связаны с необходимостью привести закон в соответствие с реформой системы госуправления. Исправления также требуются для адекватного регулирования на угрозы нацбезопасности, совершенствования системы прохождения службы, противодействия коррупции, дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты работников и членов их семей.

В целом документ, как отмечают в Сенате, призван:

усилить борьбу с экстремизмом;

помочь в развитии оборонно-промышленного потенциала и прозрачности при размещении гособоронного заказа;

усилить защиту госсекретов;

повысить защиту объектов, охраняемых Службой государственной охраны;

усовершенствовать службу в специальных госорганах, присвоение званий, прохождение аттестации, обучение;

улучшить процедуры пограничного контроля;

способствовать выполнению поручения президента по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата;

снизить коррупционные риски.

Мажилис принимал этот законопроект в мае 2023 года.