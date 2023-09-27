Мажилис принял поправки по вопросам оборонной промышленности

Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, государственной авиации, оборонной промышленности и государственного оборонного заказа". Докладчиком выступила депутат Айгуль Куспан, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что закон, регулирующий оборонную промышленность и государственный оборонный заказ, достаточно новый – был принят 18 марта 2019 года. За эти годы, по словам депутата, правоприменительная практика выявила ряд проблем. В связи с этим и были инициированы поправки.

"Предлагается на законодательном уровне наделить уполномоченный орган (Министерство промышленности и строительства) функцией утверждения инструкции по организации и обеспечению безопасности производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. В первую очередь этот документ необходим для деятельности казахстанской специализированной организации "Казтехнология", занимающейся утилизацией боеприпасов с истекшим сроком годности". Айгуль Куспан

Кроме того, с целью упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники законопроектом предусматривается возможность силовых структур РК закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке государственных закупок. При этом все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких, как двигатели, коробки передач и так далее, оставить все-таки за Министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки.

"Все мы еще помним режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане, в целях минимизации рисков распространения коронавируса. Пандемия оказала негативное влияние как на экономику государств, так и на бизнес. В силу этих форс-мажорных обстоятельств нарушались сроки государственного оборонного заказа. Действующие нормы закона "О государственном оборонном заказе" не позволяют изменить срок исполнения договора. Поэтому мы предложили предусмотреть возможность изменения срока исполнения договора, в случае наступления форс-мажорного обстоятельства или непреодолимой силы. Указанная поправка вызвала поддержку у предприятий оборонно-промышленного комплекса". Айгуль Куспан

Также законопроектом вносятся поправки в закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" в части установления компетенции Министерства обороны как уполномоченного органа в сфере государственной авиации РК по разработке и утверждению инструкции по организации летной работы в государственной авиации и инструкции по организации объективного контроля полетов государственной авиации.

Наряду с этим предложены дополнения в Закон РК "О государственных наградах" в части присвоения почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы" лицам, внесшим особый вклад в развитие литературы, удостоенным ранее почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" и (или) "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты".

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