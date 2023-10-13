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Законодательство РК

В Казахстане изменится методология формирования тарифов

В Казахстане изменится методолгия тарифов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство национальной экономики подготовило изменения и дополнения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая глава, предусматривающая формирование тарифов стимулирующим методом на регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжения, водоотведения и производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Глава включает в себя расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования сфер естественных монополий.

Указывается, что стимулирующий метод распространяется на субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сфере по передаче электрической энергии, водоснабжению, водоотведению, а также по производству, передаче, распределению, снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений.

Тарифы утверждаются для субъекта на регуляторный период продолжительностью в пять и более лет. Тарифы рассчитываются для возмещения допустимого дохода за предоставление регулируемых услуг.

При этом в течение каждого года регуляторного периода применяется ежегодная корректировка. 

В новой главе также устанавливается порядок рассмотрения заявки на утверждение тарифа. Регуляторный период наступает ежегодно с 1 июля каждого года.

Субъект не позднее, чем за 100 рабочих дней до начала регуляторного периода, представляет в ведомство уполномоченного органа заявку на утверждение тарифов. Заявка представляется в электронном виде и включает все компоненты предлагаемого допустимого дохода, предлагаемые тарифы.

Заявка рассматривается ведомством уполномоченного органа в течение 90 рабочих дней со дня ее представления.

К заявке прилагаются:

  • проект тарифа (либо прейскуранта с учетом отраслевых особенностей);
  • справка-обоснование о необходимости утверждения тарифа;
  • проект инвестиционной программы или утвержденная инвестиционная программа;
  • финансовая отчетность за два предшествующих календарных года;
  • отчеты:
  • о финансово-хозяйственной деятельности, об инвестиционной деятельности;
  • о состоянии основных фондов, размерах заработной платы работников по отдельным должностям и профессиям и по труду за два предшествующих календарных года по формам, утвержденным ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики;
  • расчет прибыли;
  • расчеты численности персонала, потребности сырья, материалов, топлива, энергии и технических потерь, произведенные на основе типовых норм и нормативов, действующих в соответствующей отрасли (сфере);
  • копии решений конкурсных (тендерных) комиссий по закупке материальных, финансовых ресурсов, оборудования и товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год;
  • расчет амортизационных отчислений на основные средства, используемые до реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта) и вводимые в эксплуатацию при реализации утвержденной инвестиционной программы (проекта), в регуляторный период с разбивкой по годам;
  • подтверждающие документы об условиях финансирования и возмещения заемных ресурсов;
  • данные о проектной мощности субъекта и фактическом ее использовании;
  • документы, подтверждающие планируемый объем регулируемых услуг (реестр договоров с указанием фактических объемов потребления регулируемых услуг, документы, подтверждающие снижение объемов потребления регулируемых услуг, расчеты объемов потребления регулируемых услуг, исходя из обязанности качественного всеобщего обслуживания и возможностей субъекта, недопустимости снижения объемов с целью поддержания или роста уровня тарифов, материалы маркетинговых исследований потребительского спроса);
  • проекты показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъекта с приложением обосновывающих материалов.

Ведомство уполномоченного органа не позднее семи рабочих дней со дня получения заявки проверяет полноту прилагаемых расчетов и обосновывающих материалов и в письменном виде информирует субъекта о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в ее принятии с указанием причин отказа.

Основаниями отказа в принятии заявки являются:

  • непредставление субъектом документов, указанных выше;
  • несоответствие требованиям представленных документов;
  • отнесение к коммерческой тайне сведений, не предусмотренных правилами.

Ведомство уполномоченного органа выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа на обсуждение при проведении публичных слушаний.

Ведомство также рассматривает проект тарифа с прилагаемыми обосновывающими документами и расчетами, представленными субъектом, проводит анализ и за один день до принятия решения формирует заключение о результатах рассмотрения проекта тарифа.

Решение ведомства об утверждении тарифа или отказе в утверждении тарифа оформляется приказом руководителя ведомства уполномоченного органа и направляется субъекту не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения о его утверждении.

Утвержденные тарифы ведомство уполномоченного органа размещает на своем интернет-ресурсе не позднее пяти рабочих дней после принятия решения об их утверждении.

Утвержденные тарифы вступают в силу до 1 июля (регуляторный период).

В правилах также предусмотрены требования к разработке инвестиционной программы и ее изменения с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования

Реализация утвержденной инвестиционной программы и возврат заемных средств, привлеченных для ее реализации, осуществляются:

  • за счет существующих долговых обязательств;
  • за счет новых долговых обязательств;
  • за счет денежных потоков от амортизационных отчислений и допустимой прибыли;
  • за счет грантов;
  • за счет вливания капитала или выпуск акций.

В состав инвестиционной программы включается оценка и прогноз затрат на обслуживание существующих и прогнозируемых долговых обязательств, включая процентные платежи и погашение основной суммы долга.

Также предусматриваются требования к способам финансирования инвестиционной программы и порядок ее утверждения.

Решение об изменении инвестиционной программы субъекта оформляется совместным приказом ведомства уполномоченного органа и государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих отраслях или местного исполнительного органа, в срок не позднее 1 мая года.

Кроме того, предусмотрены механизм формирования тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования, принципы учета операционных расходов, расчет неконтролируемых и контролируемых затрат и т.д.

Также указывается, что ежегодно вместе с заявлением о ежегодной корректировке в случае подачи такого заявления не позднее 1 мая года до окончания каждого года в течение регуляторного периода субъект представляет в ведомство уполномоченного органа отчет об исполнении инвестиционной программы.

Как пояснили в МНЭ РК, новая методология разработана в рамках достигнутого соглашения между Министерством национальной экономики РК и Всемирным банком по оказанию технической помощи по тарифным реформам в секторах электро- и теплоснабжения. Для этого были привлечены международные консультанты.

"В рамках поставленных задач международные консультанты разработали новую методологию установления тарифов на электроэнергию в соответствии с целями правительства Казахстана (включая, помимо прочего, регулирование на основе стимулов) и передовой мировой практикой, применимой к контексту Казахстана", – говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 октября.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане вырастет тариф на поддержку готовности электрической мощности и о том, кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на комуслуги.


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