Какими должны быть вывески на зданиях госорганов: правила

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 6 декабря 2023 года утверждены Правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях, сообщает Zakon.kz.

Так, место размещения вывески должно содержать информацию о наименовании и месторасположении государственного органа или государственного учреждения.

Вывеска располагается на фасаде здания в пределах 10 метров от входа в помещение или в пределах помещения, занимаемого государственным органом или государственным учреждением.

При этом вывеска может располагаться как горизонтально, так и вертикально.

Наименование государственного органа или государственного учреждения излагается на государственном и русском, при необходимости также на других языках. При этом они выполняются в виде разных вывесок, отдельно расположенных друг от друга.

Вывеска выполняется размером не менее 60 х 80 сантиметров. Допускается увеличение размеров вывески, с соблюдением пропорции 3/4.

На вывесках размещается государственный Герб РК по центру в верхней трети части вывески.

Под государственным гербом в нижней 2/3 части вывески располагается название государственного органа. Высота букв текста вывески составляет не менее 3 сантиметров.

В государственных учреждениях, вывеска с наименованием государственного органа располагается по центру над государственным Гербом РК. Размер букв надписи составляет не менее 2 сантиметров.

По краям вывеска обрамляется рамкой золотого цвета шириной не менее 3 сантиметров.



При этом недопустимо использование в тексте иностранных слов, в том числе выполненных латинскими буквами, сокращений названий и аббревиатур.

Вывески меняются при изменении официального наименования или подчиненности государственного учреждения, вследствие естественного износа и морально устаревшие вывески, а также при смене территориального месторасположения (переезда).

Информационные данные, такие как: временной режим работы, расписания приема и фамилии руководителей недопустимо располагать на вывесках или рядом с наименованием государственного органа или госучреждения.

Вывески на фасадах подсвечиваются в темное время суток.

Указывается, что государственный орган и государственное учреждение осуществляют подготовку, оформление и установку вывески, а также содержат их в надлежащем техническом и эстетическом состоянии на протяжении всего периода эксплуатации.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2023 года.