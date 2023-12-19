Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какими должны быть вывески на зданиях госорганов: правила

Какими должны быть вывески госорганов: правила Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 6 декабря 2023 года утверждены Правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях, сообщает Zakon.kz.

Так, место размещения вывески должно содержать информацию о наименовании и месторасположении государственного органа или государственного учреждения.

Вывеска располагается на фасаде здания в пределах 10 метров от входа в помещение или в пределах помещения, занимаемого государственным органом или государственным учреждением.

При этом вывеска может располагаться как горизонтально, так и вертикально.

Наименование государственного органа или государственного учреждения излагается на государственном и русском, при необходимости также на других языках. При этом они выполняются в виде разных вывесок, отдельно расположенных друг от друга.

Вывеска выполняется размером не менее 60 х 80 сантиметров. Допускается увеличение размеров вывески, с соблюдением пропорции 3/4.

На вывесках размещается государственный Герб РК по центру в верхней трети части вывески. 

Под государственным гербом в нижней 2/3 части вывески располагается название государственного органа. Высота букв текста вывески составляет не менее 3 сантиметров.

В государственных учреждениях, вывеска с наименованием государственного органа располагается по центру над государственным Гербом РК. Размер букв надписи составляет не менее 2 сантиметров.

По краям вывеска обрамляется рамкой золотого цвета шириной не менее 3 сантиметров.

При этом недопустимо использование в тексте иностранных слов, в том числе выполненных латинскими буквами, сокращений названий и аббревиатур.

Вывески меняются при изменении официального наименования или подчиненности государственного учреждения, вследствие естественного износа и морально устаревшие вывески, а также при смене территориального месторасположения (переезда).

Информационные данные, такие как: временной режим работы, расписания приема и фамилии руководителей недопустимо располагать на вывесках или рядом с наименованием государственного органа или госучреждения.

Вывески на фасадах подсвечиваются в темное время суток.

Указывается, что государственный орган и государственное учреждение осуществляют подготовку, оформление и установку вывески, а также содержат их в надлежащем техническом и эстетическом состоянии на протяжении всего периода эксплуатации.

 Приказ вводится в действие с 26 декабря 2023 года.

Читайте также

Пассажиры с кардиостимуляторами будут проходить личный (ручной) досмотр
Пассажиры с кардиостимуляторами будут проходить личный досмотр
В Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и животных в самолетах
В Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и животных в самолетах
В Казахстане внесли изменения в правила формирования тарифов
В Казахстане внесли изменения в правила формирования тарифов
Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: