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Дети и их родители могут жаловаться в ООН: подписан закон

Дети и их родители могут жаловаться в ООН: Токаев подписал закон Фото: freepik
Токаев подписал закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, который позволяет детям и их родителям обратиться за защитой своих прав в Комитет ООН, сообщает Zakon.kz.

Третий Факультативный протокол, касающийся процедуры сообщений, признает право каждого ребенка отстаивать свои права, предусмотренные в Конвенции о правах ребенка и двух ее Факультативных протоколах. Первый из них касается участия детей в вооруженных конфликтах, второй - торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.

Дети и родители могут обращаться в Комитет ООН при условии, что они исчерпали все доступные внутренние средства правовой защиты, в том числе в судебном порядке на национальном уровне, не позднее одного года, с момента исчерпания внутренних средств правовой защиты.

При этом обращение в Комитет подается в письменном виде, не анонимно, а также достаточно обоснованно. Комитет посчитает сообщение неприемлемым, если этот же вопрос уже рассматривался Комитетом либо рассматривался или рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования.

Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам.

Государство-участник представляет Комитету письменные объяснения или заявления, содержащие разъяснения по этому вопросу и в отношении средств правовой защиты, если таковые имелись, которые оно могло предоставить в возможно более короткие сроки в течение шести месяцев.

Закон вводится в действие 31 декабря 2023 года.

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