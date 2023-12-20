В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан

20 декабря 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК секретарь Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева рассказала о законопроекте, который предусматривает запрет на выдачу гражданам новых кредитов, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнила, что проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" разработан по инициативе депутатов Парламента. Цель – реализация Послания главы государства народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года и указа президента РК от 10 марта 2023 года №140 "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

Законопроект предусматривает: запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;

запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;

ограничения на продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентствам;

введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;

установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;

запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику);

сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявления платежного требования;

списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита.

введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений: Уголовный Кодекс РК и Кодекс об административных правонарушениях в части: "установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам".

"Заключение правительства по инициированному депутатами законопроекту получено 12 ноября 2023 года. Большинство инициатив поддержано, но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и на рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы". Татьяна Савельева

Кроме этого, есть еще дополнительный ряд важных вопросов, озвученных также и на прошедших парламентских слушаниях по снижению закредитованности населения, которые будут рассмотрены в рамках рабочей группы по данному законопроекту.

"Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", – добавила Татьяна Савельева.

Материал по теме Закредитованность казахстанцев сравнили с другими странами

23 октября 2023 года глава государства принял председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Мадиной Абылкасымовой ряд задач по поддержанию финансовой стабильности, снижению закредитованности населения и усилению защиты потребителей финансовых услуг, стимулированию кредитования субъектов бизнеса. Подробности здесь.