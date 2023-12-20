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Законодательство РК

В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан

В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан Фото: parlam.kz
20 декабря 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК секретарь Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева рассказала о законопроекте, который предусматривает запрет на выдачу гражданам новых кредитов, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнила, что проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" разработан по инициативе депутатов Парламента. Цель – реализация Послания главы государства народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года и указа президента РК от 10 марта 2023 года №140 "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

Законопроект предусматривает:

  • запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
  • запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
  • ограничения на продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентствам;
  • введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;
  • установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
  • запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.
  • предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику);
  • сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявления платежного требования;
  • списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита.
  • введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

Кроме того, в законопроекте содержатся нормы, предусматривающие внесение изменений: Уголовный Кодекс РК и Кодекс об административных правонарушениях в части: "установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам".

"Заключение правительства по инициированному депутатами законопроекту получено 12 ноября 2023 года. Большинство инициатив поддержано, но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и на рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы".Татьяна Савельева

Кроме этого, есть еще дополнительный ряд важных вопросов, озвученных также и на прошедших парламентских слушаниях по снижению закредитованности населения, которые будут рассмотрены в рамках рабочей группы по данному законопроекту.

"Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", – добавила Татьяна Савельева.

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