Как в Казахстане можно апостилировать дипломы об образовании

Министр науки и высшего образования приказом от 11 декабря 2023 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего и (или) послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего или послевузовского образования" оказывается Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК.

Для ее получения нужно подать через веб-портал "электронного правительства" либо через государственную корпорацию "Правительство для граждан" следующие документы:

При обращении заявителя либо представителя по доверенности в государственную корпорацию:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность, или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;

документ, представленный для апостилирования (оригинал);

квитанцию об оплате (оригинал).

на портал подается:

запрос в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью услугополучателя;

электронная копия документа, представленного для проставления апостиля.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих оплату в бюджет суммы сбора (в случае оплаты через ПШЭП), услугодатель и работник госкорпорации получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При оказании госуслуги заявитель представляет согласие на использование сведений, составляющих законом тайну, содержащихся в информационных системах, если иное не предусмотрено законами РК.

В государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (либо его представителя по нотариально заверенной доверенности).

Государственная корпорация обеспечивает хранение результата в течение одного месяца, после чего передает их в комитет для дальнейшего хранения. При обращении заявителя по истечении одного месяца по запросу госкорпорации комитет в течение одного рабочего дня направляет готовые документы для выдачи услугополучателю.

При обращении через портал в "личный кабинет" заявителя направляется статус о принятии запроса на государственную услугу.

Канцелярия комитета в день поступления документов осуществляет регистрацию в единой системе электронного документооборота в течение одного рабочего дня и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Ответственное структурное подразделение в течение двух рабочих дней проводит проверку на полноту документов об образовании, в случае, если на портале все поля заполнены и приложения прикреплены верно, направляет на оплату.

После оплаты сотрудник ведомства оформляет запрос в соответствующие организации образования для подтверждения подлинности документов об образовании и получения ответа в течение 10 рабочих дней.

При подтверждении обучения в организации высшего или послевузовского образования сотрудник комитета в течение одного рабочего дня направляет уведомление через портал в "личный кабинет" заявителя о предоставлении в течение четырех рабочих дней оригиналов документов для апостилирования через государственную корпорацию либо готовит мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Выдача готовых документов со штампом "апостиль" на бумажном носителе осуществляется через Государственную корпорацию.

Государственная услуга оказывается в течение 20 рабочих дней, госпошлина составляет 0,5 МРП (1846 тенге в 2024 году).

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2023 года.

Апостиль – международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп "Апостиль" ставится на оригиналы и копии документов.