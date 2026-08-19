Правила апостилирования дипломов об образовании изменили в Казахстане

И.о. министра науки и высшего образования приказом от 11 августа 2026 года внес поправки в Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из организаций высшего и (или) послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги нужно подать через веб-портал "цифрового правительства" (портал) либо через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (Государственная корпорация) документы.

Какие документы потребуются:

заявление;

документ, удостоверяющий личность или в форме цифрового документа посредством сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документ для апостилирования (оригинал);

квитанция об оплате (оригинал).

На портал:

запрос в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью услугополучателя;

электронная копия документа, представленного для проставления апостиля.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих оплату услугополучателем в бюджет за суммы сбора (в случае оплаты через ПШЦП) услугодатель и работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При оказании государственной услуги услугополучатель представляет согласие на использование сведений, составляющих законом тайну, содержащихся в цифровых системах, если иные не предусмотрены законами РК.

При обращении через Госкорпорацию:

канцелярия Центра в день поступления документов регистрирует их в единой системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня и передает на исполнение ответственному структурному подразделению Центра;

руководитель ответственного структурного подразделения Центра в течение 1 рабочего дня отписывает документы ответственному сотруднику;

сотрудник ответственного структурного подразделения Центра в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов, в случае предоставления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия в указанные сроки готовит проект мотивированного отказа;

при предоставлении полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения Центра в течение 3 рабочих дней проверяет подлинность документов об образовании в цифровой системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования, в случае отсутствия требуемых данных оформляет запрос в организацию высшего и (или) послевузовского образования для подтверждения подлинности документов об образовании и получения ответа в течение 7 рабочих дней;

в случае подтверждения обучения в организации высшего и (или) послевузовского образования сотрудник ответственного структурного подразделения Центра в течение 1 рабочего дня направляет документы услугодателю.

С момента поступления документов услугодатель в течение 4 рабочих дней апостилирует документы либо направляет услугополучателю мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги при наличии оснований.

после подписания документов руководителем или уполномоченным лицом услугодателя в течение 2 рабочих дней, ответственный сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 1 рабочего дня регистрирует в книге регистрации документов, представленных для проставления апостиля, затем не позднее чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги направляет готовые документы либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги через курьера или по почтовой связи Центра в Государственную корпорацию для их выдачи.

При обращении через портал:

канцелярия Центра в день поступления документов осуществляет регистрацию в единой системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня и передает на исполнение ответственному структурному подразделению Центра;

ответственное структурное подразделение Центра в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку на полноту документов об образовании, в случае, если на портале все поля заполнены и приложения прикреплены верно, направляет на оплату.

В случае, если услугополучатель не оплачивает, услугодатель отказывает в оказании государственной услуги;

сотрудник ответственного структурного подразделения Центра после оплаты услугополучателем, в течение 3 рабочих дней проверяет подлинность документов об образовании в цифровой системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования, в случае отсутствия требуемых данных оформляет запрос в соответствующие организации высшего и (или) послевузовского образования для подтверждения подлинности документов об образовании и получение ответа в течение 7 рабочих дней;

в случае подтверждения обучения в организации высшего и (или) послевузовского образования сотрудник ответственного структурного подразделения Центра в течение 1 (одного) рабочего дня направляет уведомление через портал в "личный кабинет" услугополучателя о предоставлении в течение 4 рабочих дней оригиналов документов для апостилирования через Государственную корпорацию по месту нахождения услугополучателя либо направляет услугополучателю мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги при наличии оснований.

ответственный сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя после подписания документов для проставления апостиля руководителем или уполномоченным лицом услугодателя, а также их регистрации в книге регистрации документов в течение 3 рабочих дней, не позднее чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги направляет готовые документы через курьера или по почтовой связи Центра в Государственную корпорацию для их выдачи.

Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги являются:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем или данных, содержащихся в них;

несоответствие представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 29 августа.