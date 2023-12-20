Штрафы за нарушение авторского права хотят ввести в Казахстане

В Министерстве юстиции Казахстана предлагают штрафовать за песню, исполненную в караоке, без разрешения автора композиции. Наказывать планируют только владельцев заведений, а не посетителей, сообщает Zakon.kz.

В Минюсте Первому каналу "Евразия" объяснили, что сейчас наказывать за неправомерное использование чужих песен, а также фильмов, стихотворений или фотоснимков они не могут, так как такие нарушения не подходят под состав уголовных. А административного наказания за подобное в стране нет с 2016 года.

"Когда речь идет о краже, допустим, мобильного телефона, об угоне автомобиля, то мы все понимаем, что это нарушение, что это незаконно, что за это должна быть какая-то ответственность. А когда речь идет о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, не всегда некоторые пользователи понимают, что за это тоже может быть ответственность", – пояснила директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреева.

Как отмечается, предлагаемые новшества не значат, что караоке закроются.

"Владельцы смогут заключить договор с организациями коллективного управления авторскими правами. Стоить это будет от 2-3 МРП (7-10 тыс. тенге) в месяц, в зависимости от количества посадочных мест в заведении", – говорится в сюжете телеканала.

Размер штрафа за использование чужой интеллектуальной собственности пока неизвестен. Сейчас за нарушение авторских прав в Уголовном кодексе РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В этом году было зарегистрировано всего семь подобных дел, два из них связаны с плагиатом.

В Минюсте законопроект планируют передать на рассмотрение в Парламент весной 2024 года.

19 декабря 2023 года вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова рассказала, собираются ли в Казахстане ужесточать ответственность за плагиат в сфере авторской и интеллектуальной собственности. Подробности по ссылке.