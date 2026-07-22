Как защитить авторские права в Казахстане: советы эксперта

Сегодня написать песню может каждый. Кто-то сочиняет музыку дома, кто-то выкладывает композиции в TikTok или YouTube. Но иногда авторы слышат свои песни в чужом исполнении или обнаруживают, что кто-то выдает их произведения за свои, сообщает Zakon.kz.

О том, как в таких случаях защитить авторские права, рассказала председатель Глобального альянса организаций авторов и исполнителей (GAAPO) Айнура Есендикова.

Фото: GAAPO

Авторское право возникает автоматически

По словам Айнуры Есендиковой, многие начинающие авторы ошибочно полагают, что для возникновения авторских прав необходимо пройти регистрацию или получить специальное свидетельство. На самом деле законодательство предусматривает иной принцип.

"Авторское право возникает с момента создания произведения. Это означает, что если вы написали песню – слова или музыку, – вы уже являетесь автором. Для этого не нужно получать специальное свидетельство или разрешение".

При этом эксперт рекомендует не откладывать фиксацию авторства. Если возникнет спор, регистрация произведения поможет подтвердить дату его создания и сведения об авторе, а также значительно упростит защиту прав и пресечение незаконного использования.

Зачем нужны авторские общества

Как отмечает эксперт, автор имеет право на вознаграждение, если его произведение звучит на радио, телевидении, концертных площадках, в ресторанах, интернете или на стриминговых сервисах. Однако самостоятельно отслеживать каждое использование практически невозможно.

Именно поэтому работают организации по коллективному управлению имущественными правами (ОКУП), или авторские общества. Они ведут учет произведений, собирают и распределяют авторское вознаграждение, а также помогают правообладателям защищать их интересы.

При этом вокруг таких организаций существует немало заблуждений.

"Многие ошибочно считают, что ОКУП являются государственными организациями. Это не так. Они создаются самими правообладателями и работают исключительно в их интересах. Государство лишь устанавливает правовые основы их деятельности и контролирует соблюдение законодательства".

Такая модель полностью соответствует международной практике. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений закрепляет принцип самостоятельного осуществления и защиты авторских прав правообладателями. То есть авторскими правами распоряжаются сами авторы, а не государство.

Регистрация и защита прав

Как отмечает Айнура Есендикова, сегодня зарегистрировать произведение можно несколькими способами. Государственная регистрация является платной услугой, однако регистрация в ОКУП может быть бесплатной для членов организации, если это предусмотрено ее правилами. Например, в GAAPO "Казахстанское авторское общество" такая регистрация осуществляется бесплатно.

Если произведение использовали без разрешения, эксперт советует прежде всего сохранить все доказательства нарушения – ссылки, скриншоты, записи, афиши и другие материалы. После этого следует обратиться в авторское общество. Если же автор пока не состоит в ОКУП, сначала необходимо подготовить доказательства своего авторства – исходные файлы, черновики, переписку или документы о регистрации произведения, а затем вступить в такую организацию.

Эксперт признает, что автор вправе самостоятельно защищать свои права, однако на практике это нередко требует серьезных временных и юридических затрат.

"Автор может сам защищать свои права. Но часто это намного труднее. Ведь вступив в ОКУП, автор может не только передать ему управление своими имущественными правами, но и рассчитывать на профессиональную юридическую поддержку".

Таким образом, эксперт рекомендует позаботиться о защите произведения еще до возникновения возможных споров. Ведь своевременная фиксация авторства, регистрация произведения и взаимодействие с организациями по коллективному управлению имущественными правами помогают не только защитить интеллектуальную собственность, но и обеспечить получение справедливого вознаграждения за использование своего творчества.