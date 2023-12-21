Казахстан и Латвия договорятся об использовании воздушного пространства

Министерство транспорта подготовило проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о воздушном сообщении, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает предоставление следующих прав при осуществлении международного воздушного сообщения авиапредприятием, назначенным другой стороной:

совершать пролет над территорией другой договаривающейся стороны без посадки;

совершать на территории государства другой стороны остановки с некоммерческими целями;

совершать на территории государства другой стороны посадки в пунктах, указанных для этого маршрута в приложении к Соглашению, с целью посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки груза и почты международного следования, отдельно или в совокупности.

При этом указывается, что ничто не может рассматриваться как предоставление права назначенному авиапредприятию одной из стороны брать на борт на территории государства другой стороны пассажиров, груз и почту для их перевозки в другой пункт на территории государства этой другой стороны за вознаграждение или на условиях аренды.

Для осуществления согласованных перевозок по установленным маршрутам каждая сторона назначает авиапредприятие при условии, что:

в случае авиапредприятия, назначенной Казахстаном:

оно создано на территории РК в соответствии с применимым законодательством;

эффективный регулирующий контроль над авиапредприятием осуществляется и поддерживается РК, ответственной за выдачу сертификата эксплуатанта, и соответствующими авиационными властями четко обозначенными в назначении;



iавиапредприятие принадлежит напрямую или через контрольный пакет акций, и она эффективно контролируется РК или гражданами РК.

в случае авиапредприятия, назначенной Латвией:

оно создано на территории Латвии в соответствии с договорами ЕС и имеет действующую лицензию на эксплуатацию в соответствии с законодательством Европейского Союза;

эффективный регулятивный контроль над авиапредприятием осуществляется и поддерживается государством-членом Европейского союза, ответственным за выдачу сертификата эксплуатанта, и соответствующий авиационный орган четко указан в назначении;

авиапредприятие принадлежит напрямую или через контрольный пакет акций, и она эффективно контролируется государствами-членами Европейского Союза или Европейской ассоциации свободной торговли и/или гражданами таких государств.

Соглашение также предусматривает признание удостоверений и лицензий, соблюдение авиационной безопасности, регулирование емкости перевозок и тарифов.

Кроме того, оговаривается освобождение от пошлин и прочих сборов назначенных авиапредприятий другой стороны с учетом таможенных правил этого государства, а также их запасные части, включая двигатели, топливо, смазочные материалы и потребляемые технические запасы, настольные принадлежности (в том числе пищевые продукты, напитки, продукты для использования пассажирами во время полета), которые находятся на борту воздушного судна, и предназначенные для использования или используемые исключительно в связи с эксплуатацией или обслуживанием воздушных судов.

Соглашение заключается на неопределенный период и вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Данное Соглашение после его вступления в силу заменяет собой Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о воздушном сообщении от 19 мая 1998 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 января.



