Казахстан присоединился к обмену и защите секретной информации при сотрудничестве со странами ЦА

Президент подписал указ "О подписании Соглашения об обмене и защите секретной информации в рамках Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", сообщает Zakon.kz.

Защита секретной информации – комплекс организационных, правовых, инженерно-технических, криптографических и иных мер, принимаемых в соответствии с законодательством государств-участников, Соглашением и нормативными актами Центра в целях недопущения несанкционированного распространения секретной информации или ее утраты.

Предметами настоящего Соглашения являются организация обмена и защиты секретной информации при осуществлении сотрудничества в рамках Центра, а также установление механизма формирования и использования секретных информационных ресурсов.

Обмен секретной информацией между уполномоченными органами и Центром может осуществляться:

по поступающим разовым запросам:

по постоянно действующим тематическим запросам по мере поступления соответствующей информации;

в порядке инициативного информирования.

Решение о передаче секретной информации принимается в каждом отдельном случае в соответствии с законодательством предоставляющего ее государства-участника.

Решение о предоставлении секретной информации, образовавшейся в процессе сотрудничества уполномоченных органов и Центра, принимается по согласованию между ними.

Центр осуществляет обмен, накопление, систематизацию, анализ, хранение и защиту секретной информации, предоставленной уполномоченными органами, образовавшейся в процессе их сотрудничества.



В случае поступления в Центр секретной информации, аналогичной по содержанию уже имеющейся, Центр уведомляет об этом уполномоченные органы, предоставившие данную информацию.



Пользователи секретной информации обеспечивают:



присвоение информации грифа секретности не ниже грифа секретности, установленного уполномоченным органом, предоставившим эту информацию;

принятие в отношении полученной секретной информации таких же мер защиты, которые принимаются в отношении собственной информации соответствующего грифа секретности;

взаимное признание допусков к секретной информации, оформленных в соответствии с законодательствами государств-участников;

предоставление секретной информации уполномоченному органу другого государства-участника только с письменного согласия уполномоченного органа, предоставившего данную информацию;

использование секретной информации в целях реализации задач, стоящих перед пользователями секретной информации;

соблюдение законных прав и свобод граждан при использовании секретной информации.

Степень секретности секретной информации устанавливается и изменяется уполномоченным органом, предоставившим данную информацию.

Гриф секретности носителя секретной информации, подготовленной Центром, соответствует наивысшей степени секретности секретной информации, использованной при подготовке Центром носителя секретной информации.

Соглашение предусматривает, что доступ к секретной информации должностному лицу Центра предоставляется директором Центра или замещающим его лицом в соответствии со справкой о наличии допуска к секретной информации, предоставляемой уполномоченным органом, представителем которого является должностное лицо.

Работы с секретной информацией в Центре осуществляются с применением технических и программных средств, прошедших соответствующую проверку и сертификацию. Проверка и сертификация осуществляются по процедуре, определяемой Советом.

Обмен секретной информацией осуществляется по каналам, которые обеспечивают уровень защиты, соответствующий ее грифу секретности, и определяются по согласованию Центра с уполномоченными органами.

Построение информационных систем в Центре, формирование и использование секретных информационных ресурсов основываются на принципах:



раздельного хранения секретной информации из различных источников с сохранением исходных систем классификации и кодирования, реквизитного состава и исходных значений атрибутов источника, регистрацией параметров получения секретной информации (источник, дата получения и другие);

целостности и сохранности секретной информации;

исключения несанкционированного доступа к секретной информации;

осуществления многоуровневого авторизованного доступа к секретной информации;

учета и регистрации всех обращений пользователей секретной информации.

В целях защиты секретной информации Центр:



запрашивает обоснованность запросов на получение уполномоченными органами персональных данных, охраняемых законодательством государств- участников;

запрашивает соответствующие уполномоченные органы о подтверждении допуска к секретной информации;

проверяет персонал Центра на благонадежность, в том числе с применением технических средств;

проверяет защищенность помещений и технических средств Центра;

проводит регулярное резервное копирование данных в информационной системе и осуществляет хранение копий в соответствии с правилами обращения с секретной информацией в Центре;

определяет из числа должностных лиц ответственных за разработку и применение мер информационной безопасности с предоставлением им необходимых полномочий;

не передает секретную информацию, в том числе образовавшуюся в процессе сотрудничества, наблюдателю при Центре, третьей стороне без письменного согласия уполномоченного органа, предоставившего данную секретную информацию, а в случае образовавшейся в процессе сотрудничества - с письменного согласия всех уполномоченных органов;

в пределах своей компетенции принимает другие меры для реализации настоящего Соглашения.

Указ вводится в действие со дня его подписания.