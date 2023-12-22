Концепция развития рынка труда в Казахстане: опубликован текст
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Основные характеристики текущей ситуации на рынке труда
Сейчас на казахстанском рынке труда требуется преимущественно средний уровень квалификации и отсутствуют устойчивые стимулы к развитию человеческого капитала. Это объясняется низким уровнем производительности труда и недостаточной диверсификацией экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов.
К 2030 году ежегодный приток молодежи на рынок труда в РК составит свыше 300 тысяч человек благодаря демографическому росту 2000-х годов. В то же время на рынке труда наблюдается устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов (60% выехавших за границу лиц с высшим и технически-профессиональным образованием).
Наблюдаемые региональные диспропорции распределения рабочей силы на рынке труда Казахстана будут усиливаться с преобладанием населения в трудоизбыточных южных регионах и сокращением в трудодефицитных северном, восточном и центральном регионах страны.
При этом отмечается неудовлетворительное качество рабочей силы, а также низкий темп создания новых рабочих мест. К примеру, до 25% выпускников технического и профессионального образования работают не по специальности, а 40% – вообще не имеют работы.
Цифровая экономика преобразует рынок труда, традиционная наемная занятость начала трансформироваться в сторону "экономики свободного заработка". Сегодня на рынке труда гибкий режим занятости, в том числе платформенная работа, которая является не просто модным трендом, а динамично развивающимся направлением.
С учетом сказанного в ближайшее десятилетие перед Казахстаном стоит двуединая задача:
- Добиться высокого уровня жизни, справедливого распределения доходов и значительного сокращения неравенства граждан. Наиболее эффективной мерой по сокращению неравенства является предоставление качественного образования, которое, в свою очередь, становится основой для высокой производительности труда и продуктивности.
- Завершить переход от "экономики простых вещей" к "сложной экономике" – экономике, основанной на приобретении и использовании продуктивных знаний для построения сложных и технологически продвинутых товаров, услуг и производств.
Каким должен быть рынок труда
Основная задача рынка труда заключается в создании конкурентоспособного, предсказуемого и адаптивного рынка, важнейшим приоритетом которого является создание новых качественных рабочих мест.
"Качественное рабочее место" имеет следующие характеристики:
- постоянная занятость (работник должен осуществлять трудовую деятельность от 6 месяцев и более);
- уровень оплаты труда равен либо больше медианной заработной платы в регионе (при этом медианная зарплата в регионах подлежит пересмотру каждые 6 месяцев);
- обеспечение пакетом социальной защиты (наличие ежемесячных обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, оплачиваемого отпуска);
- безопасная рабочая среда (соотношение количества производственных травм и смертей относительно рабочих мест в данной отрасли).
Кроме того, для дальнейшего развития рынка труда Казахстана необходимо обеспечить:
- системное стимулирование спроса на качественные рабочие места в разрезе отраслей и макрорегионов;
- развитие человеческого капитала, повышение качества трудовых ресурсов;
- развитие инфраструктуры рынка труда, а также повышение его инклюзивности.
Как будут развивать рынок труда
Центральным звеном подготовки и переподготовки кадров для новой экономики должны стать техническое и профессиональное образование (ТиПО).
Повышение качества ТиПО предполагается за счет следующих мероприятий:
- внедрение современных форм управления в организациях ТиПО, входящих в кластер;
- совместная работа школ и ТиПО для получения практических навыков в стенах ТиПО;
- передача организаций ТиПО в доверительное управление крупным предприятиям в рамках офтейк-контрактов;
- кластеризация ТиПО для повышения эффективности образовательных программ с определением "якорных" организаций, внедрение современных форм управления;
- профилизация организаций ТиПО в соответствии с развитием отраслевых кластеров экономики и внедрение сетевой формы обучения;
- внедрение программы ранней профессиональной диагностики школьников и ориентации на востребованные профессии;
- признание результатов обучения ТиПО для продолжения образования в организациях высшего и (или) послевузовского образования.
Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки знаний и навыков.
Также документом предусмотрен ряд мер по стимулированию предприятий для повышения компетенции своих работников и внутренней мобильности:
- предоставление грантов и субсидий предприятиям;
- разработка и внедрение системы сертификации для определения уровня необходимых знаний и навыков работников;
- поддержка образовательных учреждений для обучения работников в виде государственных грантов или субсидий;
- проведение информационных кампаний о необходимости повышения профессиональных навыков и компетенций.
Молодежная практика, проекты содействия занятости через передачу опыта от старшего поколения, возможность трудоустройства для выпускников, ищущих работу впервые, поддержка молодых предпринимателей в креативной индустрии будут основными направлениями поддержки молодежной занятости.
Идея "обучения в течение всей жизни" должна стать во главу угла личностного, образовательного и профессионального развития каждого гражданина. Начиная со школьной скамьи и до выхода на пенсию жизненный путь любого человека должен сопровождаться постоянным обучением.
Кроме того, документом предусмотрены меры стимулирования спроса на качественные рабочие места в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли, а также в сельском хозяйстве, торговле и услугах.
Центры трудовой мобильности и цифровизация рынка труда
Будет переформатирована работа центров трудовой мобильности и дальнейшее совершенствование цифровой экосистемы рынка труда.
В частности, будут созданы комплексные системы обучения сотрудников центров трудовой мобильности, включающие непрерывное профессиональное развитие по единым программам и методикам, соответствующие современным тенденциям развития рынка труда и услуг службы занятости. Также будет проводиться оценка полученных знаний сотрудников, присвоение квалификационных категорий на основе результатов аттестации, совершенствование системы оплаты труда.
Задача Центра трудовой мобильности будет заключаться в обеспечении индивидуального подхода в работе с безработными и выработке правильного и достаточного набора услуг для них, то есть будет обеспечен переход к работе с безработными на принципах кейс-менеджмента.
Цифровая трансформация органов занятости будет предусматривать полный переход оказания услуг в цифровой формат. Будут разработаны механизмы дистанционного карьерного консультирования, инструменты видео-резюме и видео-собеседований с работодателями, а также использован искусственный интеллект при сопоставлении вакансий и резюме при поиске работы.
На Электронной бирже труда будут разработаны сервисы по индивидуальному подбору вакансий в соответствии с навыками на основе искусственного интеллекта, включающие:
- конструктор карьерного пути и профессиональный ориентатор;
- возможность региональной и международной трудовой миграции;
- расширение доступности и обеспечение массовости онлайн обучения;
- независимую оценку и сертификацию навыков;
- заключение электронных трудовых договоров;
- электронный сервис "Платформенная занятость".
Платформенная занятость
Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.
В 2023 году реализован пилотный проект по формализации платформенной занятости, подразумевающий единую ежемесячную налоговую выплату в размере 1% от дохода. С 1 июля 2023 года введен в действие Социальный кодекс, в котором закреплены нормы по регулированию платформенной занятости.
Для окончательной формализации платформенной занятости необходимо введение нового налогового режима для лиц, занятых посредством интернет-платформ, в том числе путем внесения изменений в Налоговый и Социальный кодексы, а также в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Как планируют повышать инклюзивность рынка труда
По мере повышения порога пенсионного возраста возрастает необходимость поддержки занятости лиц предпенсионного возраста с целью повышения уровня их экономической активности.
Для этого предлагаются следующие меры:
- стимулирование работодателей для найма лиц предпенсионного возраста посредством субсидирования заработных плат, что позволит старшему поколению доработать до официального выхода на пенсию и тем самым обеспечить достойную старость;
- вовлечение рабочей силы старшего возраста в культуру "обучения в течение всей жизни" для непрерывного повышения квалификации посредством приобретения навыков. Широкий доступ и актуальность приобретаемых в ходе обучения навыков обеспечит онлайн-обучение на бесплатной государственной платформе. Комбинация профессионального опыта и приобретение новых навыков позволят лицам старшего возраста сохранять конкурентоспособность на рынке труда, не уступая молодой рабочей силе.
В целях содействия занятости лиц с инвалидностью будут применяться следующие инструменты:
- стимулирование найма лиц с ограниченными возможностями через субсидирование заработных плат, а также возмещение расходов по адаптации и обучению на рабочих местах;
- квотирование рабочих мест для лиц с инвалидностью, а также стимулирование использования квот для найма новых работников, а не сохранения рабочих мест;
- развитие системы поддержки и стимулирования трудоустройства в зависимости от степени трудоспособности, стремлений и социальных характеристик лица с инвалидностью, при этом не ограничиваясь формальной оценкой медицинского заключения.
Какие результаты ожидают от реализации Концепции
Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости.
К 2030 году в экономике прогнозируется 3,8 млн качественных рабочих мест, что будет составлять 45% в общей структуре занятости.
Среднегодовой темп роста качественных рабочих мест составит 10%.
1,7 млн человек повысят доходы до уровня выше медианной заработной платы.
Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианную заработную плату, будет увеличиваться в среднем на 288 тысяч.
Постановление введено в действие 29 ноября 2023 года.