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Концепция развития рынка труда в Казахстане: опубликован текст

Концепцию развития рынка труда утвердили в Казахстане Фото: пресс-служба премьер-министра
Правительство постановлением от 29 ноября 2023 года утвердило Концепцию развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Мы ознакомим вас с ключевыми моментами документа.

Основные характеристики текущей ситуации на рынке труда

Сейчас на казахстанском рынке труда требуется преимущественно средний уровень квалификации и отсутствуют устойчивые стимулы к развитию человеческого капитала. Это объясняется низким уровнем производительности труда и недостаточной диверсификацией экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов.

К 2030 году ежегодный приток молодежи на рынок труда в РК составит свыше 300 тысяч человек благодаря демографическому росту 2000-х годов. В то же время на рынке труда наблюдается устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов (60% выехавших за границу лиц с высшим и технически-профессиональным образованием).

Наблюдаемые региональные диспропорции распределения рабочей силы на рынке труда Казахстана будут усиливаться с преобладанием населения в трудоизбыточных южных регионах и сокращением в трудодефицитных северном, восточном и центральном регионах страны.

При этом отмечается неудовлетворительное качество рабочей силы, а также низкий темп создания новых рабочих мест. К примеру, до 25% выпускников технического и профессионального образования работают не по специальности, а 40% – вообще не имеют работы.

Цифровая экономика преобразует рынок труда, традиционная наемная занятость начала трансформироваться в сторону "экономики свободного заработка". Сегодня на рынке труда гибкий режим занятости, в том числе платформенная работа, которая является не просто модным трендом, а динамично развивающимся направлением.

С учетом сказанного в ближайшее десятилетие перед Казахстаном стоит двуединая задача:

  1. Добиться высокого уровня жизни, справедливого распределения доходов и значительного сокращения неравенства граждан. Наиболее эффективной мерой по сокращению неравенства является предоставление качественного образования, которое, в свою очередь, становится основой для высокой производительности труда и продуктивности.
  2. Завершить переход от "экономики простых вещей" к "сложной экономике" – экономике, основанной на приобретении и использовании продуктивных знаний для построения сложных и технологически продвинутых товаров, услуг и производств.

Каким должен быть рынок труда

Основная задача рынка труда заключается в создании конкурентоспособного, предсказуемого и адаптивного рынка, важнейшим приоритетом которого является создание новых качественных рабочих мест.

"Качественное рабочее место" имеет следующие характеристики:

  • постоянная занятость (работник должен осуществлять трудовую деятельность от 6 месяцев и более);
  • уровень оплаты труда равен либо больше медианной заработной платы в регионе (при этом медианная зарплата в регионах подлежит пересмотру каждые 6 месяцев);
  • обеспечение пакетом социальной защиты (наличие ежемесячных обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, оплачиваемого отпуска);
  • безопасная рабочая среда (соотношение количества производственных травм и смертей относительно рабочих мест в данной отрасли).

Кроме того, для дальнейшего развития рынка труда Казахстана необходимо обеспечить:

  • системное стимулирование спроса на качественные рабочие места в разрезе отраслей и макрорегионов;
  • развитие человеческого капитала, повышение качества трудовых ресурсов;
  • развитие инфраструктуры рынка труда, а также повышение его инклюзивности.

Как будут развивать рынок труда

Центральным звеном подготовки и переподготовки кадров для новой экономики должны стать техническое и профессиональное образование (ТиПО).

Повышение качества ТиПО предполагается за счет следующих мероприятий:

  • внедрение современных форм управления в организациях ТиПО, входящих в кластер;
  • совместная работа школ и ТиПО для получения практических навыков в стенах ТиПО;
  • передача организаций ТиПО в доверительное управление крупным предприятиям в рамках офтейк-контрактов;
  • кластеризация ТиПО для повышения эффективности образовательных программ с определением "якорных" организаций, внедрение современных форм управления;
  • профилизация организаций ТиПО в соответствии с развитием отраслевых кластеров экономики и внедрение сетевой формы обучения;
  • внедрение программы ранней профессиональной диагностики школьников и ориентации на востребованные профессии;
  • признание результатов обучения ТиПО для продолжения образования в организациях высшего и (или) послевузовского образования.

Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки знаний и навыков.

Также документом предусмотрен ряд мер по стимулированию предприятий для повышения компетенции своих работников и внутренней мобильности:

  • предоставление грантов и субсидий предприятиям;
  • разработка и внедрение системы сертификации для определения уровня необходимых знаний и навыков работников;
  • поддержка образовательных учреждений для обучения работников в виде государственных грантов или субсидий;
  • проведение информационных кампаний о необходимости повышения профессиональных навыков и компетенций.

Молодежная практика, проекты содействия занятости через передачу опыта от старшего поколения, возможность трудоустройства для выпускников, ищущих работу впервые, поддержка молодых предпринимателей в креативной индустрии будут основными направлениями поддержки молодежной занятости.

Идея "обучения в течение всей жизни" должна стать во главу угла личностного, образовательного и профессионального развития каждого гражданина. Начиная со школьной скамьи и до выхода на пенсию жизненный путь любого человека должен сопровождаться постоянным обучением.

Кроме того, документом предусмотрены меры стимулирования спроса на качественные рабочие места в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли, а также в сельском хозяйстве, торговле и услугах.

Центры трудовой мобильности и цифровизация рынка труда

Будет переформатирована работа центров трудовой мобильности и дальнейшее совершенствование цифровой экосистемы рынка труда.

В частности, будут созданы комплексные системы обучения сотрудников центров трудовой мобильности, включающие непрерывное профессиональное развитие по единым программам и методикам, соответствующие современным тенденциям развития рынка труда и услуг службы занятости. Также будет проводиться оценка полученных знаний сотрудников, присвоение квалификационных категорий на основе результатов аттестации, совершенствование системы оплаты труда.

Задача Центра трудовой мобильности будет заключаться в обеспечении индивидуального подхода в работе с безработными и выработке правильного и достаточного набора услуг для них, то есть будет обеспечен переход к работе с безработными на принципах кейс-менеджмента.

Цифровая трансформация органов занятости будет предусматривать полный переход оказания услуг в цифровой формат. Будут разработаны механизмы дистанционного карьерного консультирования, инструменты видео-резюме и видео-собеседований с работодателями, а также использован искусственный интеллект при сопоставлении вакансий и резюме при поиске работы.

На Электронной бирже труда будут разработаны сервисы по индивидуальному подбору вакансий в соответствии с навыками на основе искусственного интеллекта, включающие:

  • конструктор карьерного пути и профессиональный ориентатор;
  • возможность региональной и международной трудовой миграции;
  • расширение доступности и обеспечение массовости онлайн обучения;
  • независимую оценку и сертификацию навыков;
  • заключение электронных трудовых договоров;
  • электронный сервис "Платформенная занятость".

Платформенная занятость

Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.

В 2023 году реализован пилотный проект по формализации платформенной занятости, подразумевающий единую ежемесячную налоговую выплату в размере 1% от дохода. С 1 июля 2023 года введен в действие Социальный кодекс, в котором закреплены нормы по регулированию платформенной занятости.

Для окончательной формализации платформенной занятости необходимо введение нового налогового режима для лиц, занятых посредством интернет-платформ, в том числе путем внесения изменений в Налоговый и Социальный кодексы, а также в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Как планируют повышать инклюзивность рынка труда

По мере повышения порога пенсионного возраста возрастает необходимость поддержки занятости лиц предпенсионного возраста с целью повышения уровня их экономической активности.

Для этого предлагаются следующие меры:

  • стимулирование работодателей для найма лиц предпенсионного возраста посредством субсидирования заработных плат, что позволит старшему поколению доработать до официального выхода на пенсию и тем самым обеспечить достойную старость;
  • вовлечение рабочей силы старшего возраста в культуру "обучения в течение всей жизни" для непрерывного повышения квалификации посредством приобретения навыков. Широкий доступ и актуальность приобретаемых в ходе обучения навыков обеспечит онлайн-обучение на бесплатной государственной платформе. Комбинация профессионального опыта и приобретение новых навыков позволят лицам старшего возраста сохранять конкурентоспособность на рынке труда, не уступая молодой рабочей силе.

В целях содействия занятости лиц с инвалидностью будут применяться следующие инструменты:

  • стимулирование найма лиц с ограниченными возможностями через субсидирование заработных плат, а также возмещение расходов по адаптации и обучению на рабочих местах;
  • квотирование рабочих мест для лиц с инвалидностью, а также стимулирование использования квот для найма новых работников, а не сохранения рабочих мест;
  • развитие системы поддержки и стимулирования трудоустройства в зависимости от степени трудоспособности, стремлений и социальных характеристик лица с инвалидностью, при этом не ограничиваясь формальной оценкой медицинского заключения.

Какие результаты ожидают от реализации Концепции

Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости.

К 2030 году в экономике прогнозируется 3,8 млн качественных рабочих мест, что будет составлять 45% в общей структуре занятости.

Среднегодовой темп роста качественных рабочих мест составит 10%.

1,7 млн человек повысят доходы до уровня выше медианной заработной платы.

Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианную заработную плату, будет увеличиваться в среднем на 288 тысяч.

Постановление введено в действие 29 ноября 2023 года.

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