О чем идет речь в Концепции развития искусственного интеллекта: опубликован текст

Правительство постановлением от 24 июля 2024 года утвердило Концепцию развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится, что на 2023 год Казахстан находится на 72-м месте среди 193 стран по Индексу готовности правительства к искусственному интеллекту (ИИ).

Сильными сторонами нашей страны являются доступность данных, цифровой потенциал и адаптивность правовой базы к цифровым бизнес-моделям. К слабым сторонам относятся отсутствие стратегического видения, недостаточная технологическая зрелость, недостаточная развитость инфраструктуры, низкий инновационный потенциал и человеческий капитал, а также отсутствие крупных частных технологических компаний (единорогов), низкий венчурный капитал и недостаточные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Концепция развития ИИ основана на следующих принципах

Ответственность. Должны строго соблюдаться этические требования и человеческие ценности при разработке и использовании ИИ.

Принятие решений. Искусственный интеллект не заменяет, а дополняет человека. Должно быть обеспечено активное человеческое участие в контроле и управлении процессом принятия решений системами ИИ.

Надежность технологий ИИ и объяснимость алгоритмов. Технологии искусственного интеллекта должны опираться на надежные методы вычислений и инфраструктурные решения для обеспечения надежных результатов и адекватной точности при принятии решений ИИ. Объяснимость алгоритмов предусматривает разработку систем ИИ таким образом, чтобы разработчик и пользователи понимали, как происходит процесс принятия решений ИИ и что является определяющим фактором в ходе данного процесса.

Прозрачность и справедливость. Прозрачность гарантирует, что стейкхолдеры имеют возможность доступа к точной и откровенной информации о системах и технологиях искусственного интеллекта, а разработчики и собственники технологий и систем искусственного интеллекта обеспечивают такую возможность. Соблюдение принципа справедливости побуждает стейкхолдеров сектора гарантировать, что системы и технологии на основе ИИ в своей деятельности не подвергают никого дискриминации и не принимают решения в пользу определенных групп лиц.

Управление рисками и ответственность. Принцип управления рисками направлен на то, чтобы стейкхолдеры систем и технологий ИИ оценивали риски использования ИИ и составляли план действий по их минимизации на своем уровне. Ответственность предполагает, что каждый стейкхолдер, осознавая риски, берет на себя ответственность за результаты применения ИИ в ходе осуществления своей деятельности и несет полную ответственность за информированное решение полагаться на результаты работы искусственного интеллекта.

Безопасность и конфиденциальность. Принцип безопасности направлен на защиту систем ИИ, инфраструктуры от атак и воздействия внешних систем ИИ на объекты информатизации. Принцип конфиденциальности дополняет безопасность, отдельно акцентируя внимание на необходимости обеспечить защиту персональных данных, частной жизни человека и других охраняемых законом тайн.

Адаптивное регулирование на основе баланса между инновационностью и этикой. Принцип адаптивного регулирования на период реализации концепции руководствуется логикой "сначала – технология, потом – регулирование". Он направлен на создание среды, стимулирующей развитие сектора ИИ без излишних барьеров и ограничений. Однако критически важным аспектом реализации данного принципа также является оперативное реагирование законодательной системы в случае возникновения этических конфликтов, или если практика применения технологий ИИ потребует регулирования.

Прагматизм. Принцип направлен на обеспечение того, чтобы стейкхолдеры системы при принятии решений о необходимости разработки, внедрения и использования систем и технологий искусственного интеллекта руководствовались прежде всего их экономической целесообразностью.

Принцип равного доступа. Принцип обеспечивает равный доступ к образовательным ресурсам и обучающим программам в области ИИ для всех групп населения, независимо от социального, экономического или географического положения. Разработка технологий ИИ, учитывающих потребности различных пользователей, включая маломобильных людей и тех, кто имеют ограниченный доступ к технологиям.

Концепция развития ИИ реализуется по следующим шести направлениям: качественные данные, современная инфраструктура, человеческий капитал, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, правовое регулирование и проведение акселерационных программ.

Направление 1. Данные включает в себя:

расширение доступа к данным;

повышение качества данных;

разработку руководящих принципов и регламентов по управлению данными;

обогащение озера данных Smart data ukimet и создание тренировочных датасетов;

международное сотрудничество;

координация и мониторинг.

Направление 2. Инфраструктура включает:

Создание суперкомпьютера

Одним из ключевых решений, направленных на снижение порога входа на рынок разработчиков искусственного интеллекта за счет снижения затрат на оборудование, станет создание суперкомпьютера, мощности которого будут предоставляться в аренду гражданам (разработчики, специалисты в сфере искусственного интеллекта), бизнесу, организациям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, и научному сообществу. Это позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка в вычислительных мощностях, а также экспортировать мощности в соседние государства, способствуя международному сотрудничеству и экономическому росту.

Создание центра обработки данных

Для физического размещения оборудования суперкомпьютера будет создан современный центр обработки данных, который будет оснащен мощными чипами-ускорителями. На начальном этапе вычислительные мощности составят 1 экзафлопс с перспективой наращивания по мере необходимости.

Вместе с тем будут создаваться и другие коммерческие центры обработки данных для развития искусственного интеллекта в стране с учетом уровня безопасности TIER – III.

Создание национальной платформы ИИ

На базе Smart data ukimet будет создана национальная платформа ИИ, представляющая собой интегрированную инфраструктурную систему, предназначенную для разработки, тренировки и внедрения моделей ИИ. Она ориентирована на широкий спектр пользователей: от частных и государственных организаций до стартапов и научных учреждений, которые будут разрабатывать продукты с применением ИИ на основе информации, содержащейся в озере данных Smart data ukimet.

Направление 3. Человеческий капитал

Подготовка специализированных кадров.

Для вовлечения молодежи в сектор искусственного интеллекта и развития человеческого капитала будет создан Astana Center for AI (далее – центр) на базе Nur Alem, который будет осуществлять продвижение культуры искусственного интеллекта среди населения путем формирования национальной идеи Generative Nation, олицетворяющей стремление страны к созданию мощной инновационной экосистемы, где искусственный интеллект станет ключевым двигателем экономического роста, научных исследований и технологических инноваций.

Обучение и повышение осведомленности для широкого внедрения искусственного интеллекта среди населения

Будут разработаны и размещены в открытом доступе обучающие курсы по искусственному интеллекту с возможностью получения сертификата. Эти курсы будут изложены доступным языком для широкого круга лиц.

Прогнозирование потребности в кадрах

В целях определения потребности в кадрах будет пересмотрена методика прогнозных потребностей трудовых ресурсов. Отраслевые уполномоченные органы будут совместно выявлять необходимость в кадрах, на основе данных прогнозов будут разработаны учебные программы, гранты для удовлетворения кадровых потребностей и недопущения дефицита.

Укрепление цифровых навыков

Будут внедрены модули по искусственному интеллекту, учебные программы различных специальностей, которые будут способствовать укреплению цифровых навыков, повышению квалификации и переквалификации специалистов. Сотрудничество с ведущими технологическими компаниями для проведения мастер-классов, стажировок и проектной работы позволит преподавателям и студентам работать над реальными задачами.

Поддержка талантов и стартапов

Организация хакатонов, инкубаторов, летних ИТ-школ, челленджей и олимпиад будет способствовать выявлению талантов и стартапов, которым будет оказываться ситуативная поддержка в рамках действующих систем поощрения.

Направление 4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области искусственного интеллекта

Основываясь на опыте различных стран, государство выделит значительные средства на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов с применением искусственного интеллекта. Это включает поддержку как фундаментальных, так и прикладных исследований, направленных на разработку решений искусственного интеллекта для конкретных отраслей и секторов экономики. Финансирование будет осуществляться через текущие программы и меры государственной поддержки.

Большая языковая модель казахского языка (KazLLM)

Необходимость создания KazLLM обусловлена тем, что языковые модели играют ключевую роль в стимулировании и развитии ИИ. Основная часть технологий ИИ базируется на KazLLM и компьютерном видении. Если в компьютерном видении основная часть технологий не привязана к языку, то для технологий ИИ на больших языковых моделях важен именно язык.

На сегодняшний день институт умных систем и ИИ фокусируется на развитии речевых технологий с целью создания KazLLM на основе ИИ. Институтом разработан автоматический переводчик на основе искусственного интеллекта ("Тилмаш"), осуществляющий перевод между шестью языками (казахский, русский, английский, турецкий, татарский и узбекский), который по качеству перевода не уступает существующим языковым моделям Гугл и Яндекс. Ведется работа по его совершенствованию для использования при переводе текстов на казахский язык с целью последующего увеличения количества токенов (смысловых единиц казахского языка) для KazLLM.

Будет разработана собственная модель с обратной функцией – из казахского текста в речь, которая поможет в коммуникациях и различных приложениях, включая колл-центры государственных и частных учреждений. Для создания первого прототипа KazLLM, а это 7 млрд токенов, в ближайшее время требуется дополнительно четыре суперкомпьютера, с помощью которых будет продолжено пополнение казахских токенов. Тренировка этой первой модели с использованием оболочки открытой языковой модели (OLMO) будет проводиться в третьем квартале текущего года. А в четвертом квартале планируется увеличение токенов до 13 млрд, для чего понадобятся вычислительные возможности 12 суперкомпьютеров NVIDIA DGX H100. Конечными целями являются создание и запуск полноценной KazLLM.

Направление 5. Регулирование правоотношений в сфере искусственного интеллекта

Разработка нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере ИИ

В НПА будут отражены следующие аспекты: понятийный аппарат, основные этические принципы в части применения ИИ, государственное регулирование, ответственность субъектов ИИ, нормы по безопасности применения ИИ, соответствие продуктов ИИ законодательству об интеллектуальной собственности, создание механизмов упрощенного внедрения продуктов ИИ, недопущение использования продуктов ИИ в преступных целях, маркировка результатов и продуктов, полученных с применением или созданных с помощью ИИ. Подзаконные НПА будут направлены на соответствие требований к объектам информатизации с применением ИИ, классификаций продуктов ИИ.

Этические нормы и недопущение дискриминации

Будут разработаны этические нормы в сфере ИИ, предусматривающие соблюдение прав и свобод человека, направленные на недопущение всех видов дискриминации вследствие некачественных решений ИИ, обеспечение соответствия нравственным, духовным и культурным ценностям.

Национальная система стандартизации и оценка соответствия

Будут сформированы национальные стандарты и технические регламенты, содержащие минимальный набор технических и технологических требований к продуктам ИИ, что обеспечит качество и соответствие базовым уровням точности и безопасности ИИ.

Создание отраслевого совета по развитию ИИ

В качестве консультативно-совещательного органа будет создан отраслевой совет по развитию ИИ, основные функции которого заключаются в развитии сферы деятельности ИИ, рекомендаций в части соблюдения этических норм ИИ, принятии предложений государственных органов и бизнеса по развитию ИИ, решении проблемных вопросов применения ИИ.

Направление 6. Акселерационные программы

Основным инструментом поиска проектов на основе искусственного интеллекта станет акселерационная программа "Астана Хаб", участниками которой также будут индустриальные эксперты.

Вышеуказанные подходы приведут к созданию благоприятной среды для развития ИИ, обеспечат мультипликативный эффект через рост предпринимательской активности на рынке ИТ-услуг на внутреннем и международном рынке, создание рабочих мест, повышение производительности и доходности предприятий во всех секторах экономики, повышение качества жизни населения. В результате в Казахстане будут создаваться конкурентоспособные продукты и технологии ИИ, что приведет к росту экспорта товаров и услуг информационно-коммуникационных технологий.

Ожидаемые результаты

Доля экспорта ИТ-услуг (в 2024 году – 700 млн долларов США, к 2029 году – 1800 млн долларов США), из них 10% продукты с применением ИИ (к 2029 году – 180 млн долларов США).

Рост результатов Казахстана в рейтинге Oxford Insights по направлению "Доступ к данным" (каждый год увеличение рейтинга как минимум на одну позицию с 2024 по 2029 год).

Рост результатов Казахстана в рейтинге Oxford Insights по направлению "Инфраструктура" (каждый год увеличение рейтинга как минимум на одну позицию с 2024 по 2029 год).

Рост результатов Казахстана в рейтинге Oxford Insights по направлениям "Видение" и "Управление и этика" (каждый год увеличение рейтинга как минимум на одну позицию с 2024 по 2029 год).

Рост результатов Казахстана в рейтинге Oxford Insights по направлению "Человеческий капитал" (каждый год увеличение рейтинга как минимум на одну позицию с 2024 по 2029 год).

Постановление введено в действие с 24 июля 2024 года.