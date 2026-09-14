В Казахстане изменился порядок внесения утилизационного платежа
Так, уточняется понятие "сертификат о внесении утилизационного платежа" – документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами), в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.
В новой редакции говорится, что утилизационный платеж вносится производителями (импортерами), заключившими договор с оператором, за исключением:
- производителей, заключивших договор с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) согласно подпункту 3 части первой пункта 1 статьи 388 Кодекса и имеющих встречные требования;
- производителей (импортеров) автотранспортных средств с электродвигателем, по которым коэффициент для расчета размера утилизационного платежа определен 0.
Расширенные обязательства производителей (импортеров) считаются исполненными:
- для производителей (импортеров), заключивших договор с оператором, – с момента получения сертификата о внесении утилизационного платежа.
Форма типового договора об организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции, и ее (их) упаковки разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Договор считается заключенным при условии его подписания оператором путем размещения на своем интернет-ресурсе производителем (импортером) – с момента ввоза или производства продукции.
После заключения договора реализация расширенных обязательств производителями (импортерами), осуществляющими ввоз на территорию РК продукции, включает следующие обязательные этапы:
- подается заявка на внесение утилизационного платежа и получение сертификата о внесении утилизационного платежа посредством интернет-ресурса оператора или на бумажном носителе.
- оператором рассматривается заявка с приложенными документами и на основании данных, представленных заявителем, рассчитывается размер утилизационного платежа в соответствии с методикой, выставляется счет в электронном виде или на бумажном носителе на внесение утилизационного платежа в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки производителем (импортером).
Заявка подлежит отклонению в случаях:
- представления неполного пакета документов;
- выявления несоответствия сведений, указанных в заявке, сведениям, содержащимся в прилагаемых к заявке документах;
- непредоставления оператору электронного паспорта транспортного средства со статусом "незавершенный", присвоенным национальным оператором в национальной системе электронных паспортов, посредством информационного взаимодействия интернет-ресурса оператора с национальной системой электронных паспортов;
вносится утилизационный платеж производителями (импортерами) в сроки, установленные в настоящих Правилах, за исключением:
- производителей, заключивших договор с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) согласно подпункту 3 части первой пункта 1 статьи 388 Кодекса и имеющих встречные требования, по которым обязательства по внесению утилизационного платежа прекращаются полностью путем зачета;
- производителей (импортеров) автотранспортных средств с электродвигателем, по которым коэффициент для расчета размера утилизационного платежа определен 0;
- в течение трех рабочих дней с момента внесения утилизационного платежа в полном объеме на расчетный счет оператором представляется сертификат о внесении утилизационного платежа.
В отношении автотранспортных средств с электродвигателями, для которых установлен коэффициент 0, сертификат о внесении утилизационного платежа выдается оператором одновременно со счетом на оплату.
Также говорится, что сертификат о внесении утилизационного платежа может быть выдан оператором на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса о взыскании платы в пользу оператора или уведомления оператора о необходимости внесения утилизационного платежа после внесения производителем (импортером) на банковский счет оператора денег в виде утилизационного платежа в размере, указанном в решении суда, исполнительной надписи нотариуса или уведомлении оператора.
Внесение утилизационного платежа может производиться третьим лицом.
Также правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что внесение изменений в сертификат о внесении утилизационного платежа осуществляется на основании заявки на корректировку, поданной производителем (импортером) посредством официального интернет-ресурса оператора, с приложением документов, и документов, подтверждающих необходимость внесения изменений (при наличии).
Производитель (импортер) гарантирует подлинность документов, предоставляемых для корректировки сертификата о внесении утилизационного платежа и достоверность указываемых в них сведений.
Заявка на корректировку сертификата о внесении утилизационного платежа рассматривается оператором в течение шести рабочих дней со дня ее поступления.
По результатам рассмотрения заявки на корректировку оператор осуществляет корректировку сертификата о внесении утилизационного платежа либо отклоняет заявку при наличии следующих оснований:
- отсутствие подтверждающих документов, указанных в части первой настоящего пункта;
- транспортное средство, по которому неверно указан идентификационный номер в сертификате о внесении утилизационного платежа, находится на регистрационном учете согласно сведениям в базе Комитета административной полиции МВД РК;
- корректировка более двух символов идентификационного или заводского номера самоходной сельскохозяйственной техники;
- отсутствие доплаты в случае изменения суммы утилизационного платежа в сторону увеличения.
Обязательство по получению сертификата о внесении утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств производителями (импортерами) исполняется до первичной регистрации автотранспорта, за исключением импортеров, являющихся физическими лицами, ввозящими автотранспортные средства для собственных нужд на территорию республики.
Обязательство по получению сертификата о внесении утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств импортерами, являющимися физическими лицами, ввозящими автотранспортные средства для собственных нужд на территорию РК, исполняется до выпуска автотранспортного средства в свободное обращение.
Документом, подтверждающим исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами), является сертификат о внесении утилизационного платежа, выдаваемый оператором производителям (импортерам) с указанием:
- идентификационного номера для автотранспортных средств;
- идентификационного или заводского номера для самоходной сельскохозяйственной техники;
- бизнес-идентификационного номера или индивидуального идентификационного номера производителя (импортера).
В документ внесены и другие поправки.
Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.