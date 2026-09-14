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Право

В Казахстане изменился порядок внесения утилизационного платежа

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:31 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 10 сентября 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется понятие "сертификат о внесении утилизационного платежа" – документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами), в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.

В новой редакции говорится, что утилизационный платеж вносится производителями (импортерами), заключившими договор с оператором, за исключением:

  • производителей, заключивших договор с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) согласно подпункту 3 части первой пункта 1 статьи 388 Кодекса и имеющих встречные требования;
  • производителей (импортеров) автотранспортных средств с электродвигателем, по которым коэффициент для расчета размера утилизационного платежа определен 0.

Расширенные обязательства производителей (импортеров) считаются исполненными:

  • для производителей (импортеров), заключивших договор с оператором, – с момента получения сертификата о внесении утилизационного платежа.

Форма типового договора об организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции, и ее (их) упаковки разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Договор считается заключенным при условии его подписания оператором путем размещения на своем интернет-ресурсе производителем (импортером) – с момента ввоза или производства продукции.

После заключения договора реализация расширенных обязательств производителями (импортерами), осуществляющими ввоз на территорию РК продукции, включает следующие обязательные этапы:

  • подается заявка на внесение утилизационного платежа и получение сертификата о внесении утилизационного платежа посредством интернет-ресурса оператора или на бумажном носителе.
  • оператором рассматривается заявка с приложенными документами и на основании данных, представленных заявителем, рассчитывается размер утилизационного платежа в соответствии с методикой, выставляется счет в электронном виде или на бумажном носителе на внесение утилизационного платежа в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки производителем (импортером).

Заявка подлежит отклонению в случаях:

  • представления неполного пакета документов;
  • выявления несоответствия сведений, указанных в заявке, сведениям, содержащимся в прилагаемых к заявке документах;
  • непредоставления оператору электронного паспорта транспортного средства со статусом "незавершенный", присвоенным национальным оператором в национальной системе электронных паспортов, посредством информационного взаимодействия интернет-ресурса оператора с национальной системой электронных паспортов;

вносится утилизационный платеж производителями (импортерами) в сроки, установленные в настоящих Правилах, за исключением:

  • производителей, заключивших договор с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) согласно подпункту 3 части первой пункта 1 статьи 388 Кодекса и имеющих встречные требования, по которым обязательства по внесению утилизационного платежа прекращаются полностью путем зачета;
  • производителей (импортеров) автотранспортных средств с электродвигателем, по которым коэффициент для расчета размера утилизационного платежа определен 0;
  • в течение трех рабочих дней с момента внесения утилизационного платежа в полном объеме на расчетный счет оператором представляется сертификат о внесении утилизационного платежа.

В отношении автотранспортных средств с электродвигателями, для которых установлен коэффициент 0, сертификат о внесении утилизационного платежа выдается оператором одновременно со счетом на оплату.

Также говорится, что сертификат о внесении утилизационного платежа может быть выдан оператором на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса о взыскании платы в пользу оператора или уведомления оператора о необходимости внесения утилизационного платежа после внесения производителем (импортером) на банковский счет оператора денег в виде утилизационного платежа в размере, указанном в решении суда, исполнительной надписи нотариуса или уведомлении оператора.

Внесение утилизационного платежа может производиться третьим лицом.

Также правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что внесение изменений в сертификат о внесении утилизационного платежа осуществляется на основании заявки на корректировку, поданной производителем (импортером) посредством официального интернет-ресурса оператора, с приложением документов, и документов, подтверждающих необходимость внесения изменений (при наличии).

Производитель (импортер) гарантирует подлинность документов, предоставляемых для корректировки сертификата о внесении утилизационного платежа и достоверность указываемых в них сведений.

Заявка на корректировку сертификата о внесении утилизационного платежа рассматривается оператором в течение шести рабочих дней со дня ее поступления.

По результатам рассмотрения заявки на корректировку оператор осуществляет корректировку сертификата о внесении утилизационного платежа либо отклоняет заявку при наличии следующих оснований:

  • отсутствие подтверждающих документов, указанных в части первой настоящего пункта;
  • транспортное средство, по которому неверно указан идентификационный номер в сертификате о внесении утилизационного платежа, находится на регистрационном учете согласно сведениям в базе Комитета административной полиции МВД РК;
  • корректировка более двух символов идентификационного или заводского номера самоходной сельскохозяйственной техники;
  • отсутствие доплаты в случае изменения суммы утилизационного платежа в сторону увеличения.

Обязательство по получению сертификата о внесении утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств производителями (импортерами) исполняется до первичной регистрации автотранспорта, за исключением импортеров, являющихся физическими лицами, ввозящими автотранспортные средства для собственных нужд на территорию республики.

Обязательство по получению сертификата о внесении утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств импортерами, являющимися физическими лицами, ввозящими автотранспортные средства для собственных нужд на территорию РК, исполняется до выпуска автотранспортного средства в свободное обращение.

Документом, подтверждающим исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами), является сертификат о внесении утилизационного платежа, выдаваемый оператором производителям (импортерам) с указанием:

  • идентификационного номера для автотранспортных средств;
  • идентификационного или заводского номера для самоходной сельскохозяйственной техники;
  • бизнес-идентификационного номера или индивидуального идентификационного номера производителя (импортера).

В документ внесены и другие поправки.

Приказ вводится в действие с 22 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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