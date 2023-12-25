Как должен вести себя военнослужащий погранконтроля: разработан стандарт
Стандарт определяет содержание и порядок проведения пограничного контроля, а также стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля в отношении лиц, транспортных средств, грузов и товаров.
"Военнослужащие Пограничной службы являются представителями государственной исполнительной власти и находятся под защитой государства. Их законные требования обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. Никто кроме лиц, специально уполномоченных на то законодательством РК не вправе вмешиваться в их деятельность", – говорится в документе.
Воспрепятствование исполнению ими обязанностей по обеспечению пограничной безопасности, посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество военнослужащих Пограничной службы или членов их семей в связи с исполнением ими служебных обязанностей влекут за собой административную и уголовную ответственность.
Пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РК осуществляется должностными лицами подразделений пограничного контроля.
Пограничный контроль включает следующие мероприятия:
- проверку документов и лиц, в том числе посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации, обработки биометрических персональных данных;
- предварительная проверка информации в отношении лиц;
- опрос лиц;
- проверка наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пунктах пропуска на ввоз в РК либо вывоз из страны транспортных средств, грузов и товаров;
- досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный);
- досмотр лиц при наличии признаков нарушения порядка пересечения Государственной границы;
- сопровождение транспортных средств.
Проверка документов на право пересечения границы и лиц осуществляется в целях:
- установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них данных, правильности их оформления;
- идентификации личности, для определения законности въезда (выезда) в РК;
- выявления лиц, в отношении которых имеются установленные законами РК ограничения по въезду (выезду) в/из Казахстан(а).
Проверка документов на право пересечения границы подразделяется на общую и углубленную.
Общая проверка проводится у лиц, следующих через госграницу, и заключается в установлении действительности предъявляемых ими документов на право пересечения границы, которая осуществляется индивидуально, в порядке очередности.
При проведении идентификации лица, пересекающие государственную границу, по требованию пограничного наряда должны убрать с лица волосы, снять очки, головной убор, шарф и другие предметы гардероба, затрудняющие осуществление данной процедуры.
При проверке документов и лиц должностными лицами подразделений могут применяться иные методы и способы контроля подлинности документов и идентификации личности, не запрещенными законодательством РК.
При наличии технических средств дактилоскопии и соответствующей информации, размещенной в микросхеме документа, удостоверяющего личность, идентификация осуществляется путем проверки на совпадение папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в микросхеме документа, удостоверяющего личность, и (или) базе данных дактилоскопической информации.
При наличии соответствующего оборудования пунктов пропуска процедура проверки документов на право пересечения границы может осуществляться лицами, пресекающими государственную границу, самостоятельно с использованием автоматизированной системы паспортного контроля.
При выявления во втемя проверки документов признаков их недействительности или подделки, человек вместе с документами направляется на углубленную проверку.
Углубленная проверка проводится должностными лицами подразделения пограничного контроля в специально выделенном помещении пункта пропуска с применением технических средств контроля подлинности документов.
Проверка транспорта и грузов
Проверка наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пункте пропуска проводится для определения законности перемещения через госграницу транспортных средств, грузов и товаров, выявления и пресечения нарушений порядка пересечения государственной границы.
Процедура проверки заключается в определении наличия разрешительных отметок контролирующих органов в документах, предусмотренных законодательством, свидетельствующих о прохождении установленных видов государственного контроля и разрешающих ввоз транспортных средств, грузов и товаров в республику или их вывоз из нее.
Пропуск транспортных средств, грузов и товаров через электронный пункт пропуска информационной системы органов государственных доходов в пункте пропуска является подтверждением наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов.
В случае отсутствия разрешительной отметки в документах, транспортное средство и лицо под контролем должностных лиц подразделения пограничного контроля направляется в орган государственных доходов или иной контролирующий орган в пункте пропуска для принятия соответствующего решения.
Досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный), проводится путем проверки грузовых помещений транспортных средств либо емкостей, контейнеров и иных мест, а также целостности пломб, печатей, упаковки товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей порядка пересечения государственной границы.
В случаях нарушения целостности упаковки, печатей, пломб, а также при наличии признаков укрытия в них посторонних лиц (характерная реакция служебной собаки, сигнал технического средства досмотра и другие), опломбированные в установленном порядке вагоны, контейнеры, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств, а также грузы и товары вскрываются по требованию Пограничной службы для совместного с органами государственных доходов досмотра.
Досмотр предполагает осмотр конструктивных особенностей транспортного средства со вскрытием транспортного средства (его грузовых помещений) без вскрытия упаковки грузов и товаров, в присутствии обслуживающего персонала (водителей, членов поездных бригад, экипажа воздушного и морского суден).
Перед началом досмотра транспортных средств у обслуживающего персонала (водителей, членов поездных бригад, экипажа воздушного и морского суден), пассажиров купе поезда (каюты теплохода), уточняются сведения о наличии в транспортном средстве, лиц и предметов, укрытых от досмотра.
Досмотр проводится в установленных и специально оборудованных местах (в любое время суток, при необходимости независимо от установленного транспортной организацией времени убытия транспортного средства, в том числе и повторно) должностными лицами Пограничной службы совместно с органами государственных доходов РК без оформления акта.
Проверка воздушных судов
Досмотр воздушных судов осуществляется:
- при убытии из Республики Казахстан - до начала посадки пассажиров и погрузки багажа;
- при прибытии в Республику Казахстан - после высадки пассажиров и выгрузки багажа.
Если вылет воздушного судна из Казахстана по каким-либо причинам откладывается и производится высадка пассажиров, то досмотр судна производится повторно.
Администрацией аэропорта (аэродрома) время, отведенное для досмотра воздушных судов, включается в технологические графики обслуживания.
Воздушные суда, следующие транзитом через территорию РК и осуществляющие посадку только для проведения процедур наземного обслуживания, не досматриваются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Досмотр пассажиров и других лиц
Досмотр лиц производится при наличии признаков нарушения порядка пересечения государственной границы, который включает в себя мероприятия по досмотру вещей, находящихся при физическом лице с целью выявления и предупреждения правонарушений, обнаружения и изъятия вещей, документов и других предметов, которые запрещены или имеют ограничения к провозу, а также явившихся орудием совершения либо предметом административного или уголовного правонарушения.
Досмотр производится лицами одного пола с досматриваемым лицом в специально выделенных помещениях, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. При этом запрещается производить в одном помещении одновременно личный досмотр нескольких лиц.
Основаниями для отказа в пропуске через Государственную границу по результатам пограничного контроля являются:
- отсутствие действительного документа на право пересечения государственной границы либо выявление признаков его подделки;
- наличие предусмотренных законодательством ограничений на въезд лица в РК или выезд лица из страны;
- выявление признаков совершения лицом, пересекающим госграницу, уголовного или административного правонарушения на период составления процессуальных документов в соответствии с законодательством.
Стандарт поведения военнослужащих Погранслужбы
При проведении процедур пограничного контроля военнослужащему Пограничной службы следует проявлять терпение, выдержку, корректность и вежливость, готовность оказать помощь, а также придерживаться политики нулевой терпимости в отношении деструктивного поведения лиц, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, угрожающего безопасности других лиц.
К линии поведения военнослужащего Пограничной службы отнесены:
- профессионализм и компетентность;
- скромность и сдержанность в поведении;
- законность и справедливость принимаемых решений;
- одинаковое толерантное обращение с лицами, пересекающими государственную границу, независимо от их внешнего вида, служебного или социального положения и статуса;
- вежливость и тактичность при обращении с лицами, пересекающими государственную границу, особенно с детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми, оказание им необходимой помощи, в том числе в случае необходимости первой медицинской;
- обязательность в пределах своей компетенции разъяснения вопросов, связанных с пересечением госграницы при их возникновении у лиц, доброжелательность и уважение к собеседнику;
- пресечение и противодействие фактам коррупционных и других противоправных действий со стороны лиц, следующих через государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;
- недопущение совершения проступков и иных правонарушений, за которые законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- предупреждение об использовании при проведении пограничного контроля служебных животных и средств видеофиксации;
- изложение своих замечаний и требований в корректной и убедительной форме, проявление выдержки и самообладания;
- умение разрешать конфликтные ситуации.
При этом внешний вид военнослужащего Пограничной службы при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного служащего.
Военнослужащий Пограничной службы должен иметь:
- выглаженную, чистую и опрятную форму одежды;
- начищенную обувь;
- чистые, аккуратно подстриженные и причесанные волосы.
Для военнослужащих женщин основным требованием к парфюмерии, украшениям, макияжу и аксессуарам является умеренность и элегантность.
В общении с лицами, пересекающими госграницу со стороны военнослужащего Пограничной службы недопустимы:
- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- высокомерный тон, грубость, заносчивость;
- угрозы, оскорбительные выражения или реплики;
- использование жаргонной и ненормативной лексики;
- беспричинные, необоснованные повторные проверки документов на право пересечения госграницы и документов, подтверждающих законность пребывания на территории РК;
- принятие или передача предметов и ценностей от лиц, следующих через государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;
- передача служебной информации посторонним лицам и организациям вне установленного законодательством порядка.
Военнослужащему Пограничной службы необходимо учитывать, что, находясь в нашей стране, иностранцы обращаются к военнослужащему Пограничной службы как к представителю органов государственной власти, они не владеют или слабо владеют государственным или русским языком, что затрудняет правильное понимание обращения с их стороны, не в полной мере информированы о правилах пребывания в республике и поведения в общественных местах, а также представляют другую культуру и могут недостаточно ясно понимать местные обычаи и традиции.
При возникновении конфликтных ситуаций в ходе проведения пограничного контроля военнослужащий Пограничной службы придерживается следующих требований:
- ведет диалог в спокойной манере, не оказывая на собеседника психологического давления, тон его речи и слова должны быть направлены на снятие эмоционального напряжения;
- сохраняет выдержку и достоинство, контролирует свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрирует уверенность и спокойствие;
- проявляет эмоциональную устойчивость при провоцировании конфликтных ситуаций, не позволяя втянуть себя в конфликт, предпринимает все законные меры к его разрешению и пресечению, в том числе осуществляет аудио и видеодокументирование;
- разъясняет правонарушителю неправомерность его действий убедительно и ясно, со ссылкой на требования законодательства, воздерживается от резких высказываний.
Военнослужащему Пограничной службы рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, неуместных острот, насмешек, высказанных на улицах и в общественных местах, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию.
При отсутствии возможности разрешить конфликтную ситуацию, а также в случае неповиновения требованиям военнослужащих Пограничной службы о прекращении противоправных действий в пункте пропуска военнослужащие Пограничной службы совместно с представителями других контролирующих органов в пункте пропуска принимают меры к обеспечению функционирования пункта пропуска и локализации конфликтной ситуации, в том числе с применением оружия и специальных средств в соответствии с законодательством РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 января.