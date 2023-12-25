Как должен вести себя военнослужащий погранконтроля: разработан стандарт

Комитет нацбезопасности разработал Стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК при проведении пограничного контроля, сообщает Zakon.kz.

Стандарт определяет содержание и порядок проведения пограничного контроля, а также стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля в отношении лиц, транспортных средств, грузов и товаров.

"Военнослужащие Пограничной службы являются представителями государственной исполнительной власти и находятся под защитой государства. Их законные требования обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. Никто кроме лиц, специально уполномоченных на то законодательством РК не вправе вмешиваться в их деятельность", – говорится в документе.

Воспрепятствование исполнению ими обязанностей по обеспечению пограничной безопасности, посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество военнослужащих Пограничной службы или членов их семей в связи с исполнением ими служебных обязанностей влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РК осуществляется должностными лицами подразделений пограничного контроля.

Пограничный контроль включает следующие мероприятия:

проверку документов и лиц, в том числе посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации, обработки биометрических персональных данных;

предварительная проверка информации в отношении лиц;

опрос лиц;

проверка наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пунктах пропуска на ввоз в РК либо вывоз из страны транспортных средств, грузов и товаров;

досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный);

досмотр лиц при наличии признаков нарушения порядка пересечения Государственной границы;

сопровождение транспортных средств.

Проверка документов на право пересечения границы и лиц осуществляется в целях:

установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них данных, правильности их оформления;

идентификации личности, для определения законности въезда (выезда) в РК;

выявления лиц, в отношении которых имеются установленные законами РК ограничения по въезду (выезду) в/из Казахстан(а).

Проверка документов на право пересечения границы подразделяется на общую и углубленную.

Общая проверка проводится у лиц, следующих через госграницу, и заключается в установлении действительности предъявляемых ими документов на право пересечения границы, которая осуществляется индивидуально, в порядке очередности.

При проведении идентификации лица, пересекающие государственную границу, по требованию пограничного наряда должны убрать с лица волосы, снять очки, головной убор, шарф и другие предметы гардероба, затрудняющие осуществление данной процедуры.



При проверке документов и лиц должностными лицами подразделений могут применяться иные методы и способы контроля подлинности документов и идентификации личности, не запрещенными законодательством РК.

При наличии технических средств дактилоскопии и соответствующей информации, размещенной в микросхеме документа, удостоверяющего личность, идентификация осуществляется путем проверки на совпадение папиллярных узоров пальцев рук физического лица с его дактилоскопической информацией, размещенной в микросхеме документа, удостоверяющего личность, и (или) базе данных дактилоскопической информации.

При наличии соответствующего оборудования пунктов пропуска процедура проверки документов на право пересечения границы может осуществляться лицами, пресекающими государственную границу, самостоятельно с использованием автоматизированной системы паспортного контроля.

При выявления во втемя проверки документов признаков их недействительности или подделки, человек вместе с документами направляется на углубленную проверку.

Углубленная проверка проводится должностными лицами подразделения пограничного контроля в специально выделенном помещении пункта пропуска с применением технических средств контроля подлинности документов.

Проверка транспорта и грузов

Проверка наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пункте пропуска проводится для определения законности перемещения через госграницу транспортных средств, грузов и товаров, выявления и пресечения нарушений порядка пересечения государственной границы.

Процедура проверки заключается в определении наличия разрешительных отметок контролирующих органов в документах, предусмотренных законодательством, свидетельствующих о прохождении установленных видов государственного контроля и разрешающих ввоз транспортных средств, грузов и товаров в республику или их вывоз из нее.

Пропуск транспортных средств, грузов и товаров через электронный пункт пропуска информационной системы органов государственных доходов в пункте пропуска является подтверждением наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов.

В случае отсутствия разрешительной отметки в документах, транспортное средство и лицо под контролем должностных лиц подразделения пограничного контроля направляется в орган государственных доходов или иной контролирующий орган в пункте пропуска для принятия соответствующего решения.

Досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный), проводится путем проверки грузовых помещений транспортных средств либо емкостей, контейнеров и иных мест, а также целостности пломб, печатей, упаковки товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей порядка пересечения государственной границы.

В случаях нарушения целостности упаковки, печатей, пломб, а также при наличии признаков укрытия в них посторонних лиц (характерная реакция служебной собаки, сигнал технического средства досмотра и другие), опломбированные в установленном порядке вагоны, контейнеры, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств, а также грузы и товары вскрываются по требованию Пограничной службы для совместного с органами государственных доходов досмотра.

Досмотр предполагает осмотр конструктивных особенностей транспортного средства со вскрытием транспортного средства (его грузовых помещений) без вскрытия упаковки грузов и товаров, в присутствии обслуживающего персонала (водителей, членов поездных бригад, экипажа воздушного и морского суден).

Перед началом досмотра транспортных средств у обслуживающего персонала (водителей, членов поездных бригад, экипажа воздушного и морского суден), пассажиров купе поезда (каюты теплохода), уточняются сведения о наличии в транспортном средстве, лиц и предметов, укрытых от досмотра.

Досмотр проводится в установленных и специально оборудованных местах (в любое время суток, при необходимости независимо от установленного транспортной организацией времени убытия транспортного средства, в том числе и повторно) должностными лицами Пограничной службы совместно с органами государственных доходов РК без оформления акта.

Проверка воздушных судов

Досмотр воздушных судов осуществляется:

при убытии из Республики Казахстан - до начала посадки пассажиров и погрузки багажа;

при прибытии в Республику Казахстан - после высадки пассажиров и выгрузки багажа.

Если вылет воздушного судна из Казахстана по каким-либо причинам откладывается и производится высадка пассажиров, то досмотр судна производится повторно.

Администрацией аэропорта (аэродрома) время, отведенное для досмотра воздушных судов, включается в технологические графики обслуживания.

Воздушные суда, следующие транзитом через территорию РК и осуществляющие посадку только для проведения процедур наземного обслуживания, не досматриваются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Досмотр пассажиров и других лиц

Досмотр лиц производится при наличии признаков нарушения порядка пересечения государственной границы, который включает в себя мероприятия по досмотру вещей, находящихся при физическом лице с целью выявления и предупреждения правонарушений, обнаружения и изъятия вещей, документов и других предметов, которые запрещены или имеют ограничения к провозу, а также явившихся орудием совершения либо предметом административного или уголовного правонарушения.

Досмотр производится лицами одного пола с досматриваемым лицом в специально выделенных помещениях, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. При этом запрещается производить в одном помещении одновременно личный досмотр нескольких лиц.

Основаниями для отказа в пропуске через Государственную границу по результатам пограничного контроля являются:



отсутствие действительного документа на право пересечения государственной границы либо выявление признаков его подделки;

наличие предусмотренных законодательством ограничений на въезд лица в РК или выезд лица из страны;

выявление признаков совершения лицом, пересекающим госграницу, уголовного или административного правонарушения на период составления процессуальных документов в соответствии с законодательством.

Стандарт поведения военнослужащих Погранслужбы

При проведении процедур пограничного контроля военнослужащему Пограничной службы следует проявлять терпение, выдержку, корректность и вежливость, готовность оказать помощь, а также придерживаться политики нулевой терпимости в отношении деструктивного поведения лиц, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, угрожающего безопасности других лиц.

К линии поведения военнослужащего Пограничной службы отнесены:

профессионализм и компетентность;

скромность и сдержанность в поведении;

законность и справедливость принимаемых решений;

одинаковое толерантное обращение с лицами, пересекающими государственную границу, независимо от их внешнего вида, служебного или социального положения и статуса;

вежливость и тактичность при обращении с лицами, пересекающими государственную границу, особенно с детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми, оказание им необходимой помощи, в том числе в случае необходимости первой медицинской;

обязательность в пределах своей компетенции разъяснения вопросов, связанных с пересечением госграницы при их возникновении у лиц, доброжелательность и уважение к собеседнику;

пресечение и противодействие фактам коррупционных и других противоправных действий со стороны лиц, следующих через государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;

недопущение совершения проступков и иных правонарушений, за которые законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

предупреждение об использовании при проведении пограничного контроля служебных животных и средств видеофиксации;

изложение своих замечаний и требований в корректной и убедительной форме, проявление выдержки и самообладания;

умение разрешать конфликтные ситуации.

При этом внешний вид военнослужащего Пограничной службы при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного служащего.

Военнослужащий Пограничной службы должен иметь:

выглаженную, чистую и опрятную форму одежды;

начищенную обувь;

чистые, аккуратно подстриженные и причесанные волосы.

Для военнослужащих женщин основным требованием к парфюмерии, украшениям, макияжу и аксессуарам является умеренность и элегантность.

В общении с лицами, пересекающими госграницу со стороны военнослужащего Пограничной службы недопустимы:

любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

высокомерный тон, грубость, заносчивость;

угрозы, оскорбительные выражения или реплики;

использование жаргонной и ненормативной лексики;

беспричинные, необоснованные повторные проверки документов на право пересечения госграницы и документов, подтверждающих законность пребывания на территории РК;

принятие или передача предметов и ценностей от лиц, следующих через государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;

передача служебной информации посторонним лицам и организациям вне установленного законодательством порядка.

Военнослужащему Пограничной службы необходимо учитывать, что, находясь в нашей стране, иностранцы обращаются к военнослужащему Пограничной службы как к представителю органов государственной власти, они не владеют или слабо владеют государственным или русским языком, что затрудняет правильное понимание обращения с их стороны, не в полной мере информированы о правилах пребывания в республике и поведения в общественных местах, а также представляют другую культуру и могут недостаточно ясно понимать местные обычаи и традиции.

При возникновении конфликтных ситуаций в ходе проведения пограничного контроля военнослужащий Пограничной службы придерживается следующих требований:

ведет диалог в спокойной манере, не оказывая на собеседника психологического давления, тон его речи и слова должны быть направлены на снятие эмоционального напряжения;

сохраняет выдержку и достоинство, контролирует свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрирует уверенность и спокойствие;

проявляет эмоциональную устойчивость при провоцировании конфликтных ситуаций, не позволяя втянуть себя в конфликт, предпринимает все законные меры к его разрешению и пресечению, в том числе осуществляет аудио и видеодокументирование;

разъясняет правонарушителю неправомерность его действий убедительно и ясно, со ссылкой на требования законодательства, воздерживается от резких высказываний.

Военнослужащему Пограничной службы рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, неуместных острот, насмешек, высказанных на улицах и в общественных местах, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию.

При отсутствии возможности разрешить конфликтную ситуацию, а также в случае неповиновения требованиям военнослужащих Пограничной службы о прекращении противоправных действий в пункте пропуска военнослужащие Пограничной службы совместно с представителями других контролирующих органов в пункте пропуска принимают меры к обеспечению функционирования пункта пропуска и локализации конфликтной ситуации, в том числе с применением оружия и специальных средств в соответствии с законодательством РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 января.



