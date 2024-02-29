Стандарт поведения пограничника утвердили в Казахстане
Стандартом предусмотрено, что военнослужащие Пограничной службы при проведении пограничного контроля выполняют:
- проверку документов и лиц, в том числе посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации, обработки биометрических персональных данных;
- опрос и досмотр лиц;
- проверку наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пунктах пропуска на ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана транспортных средств, грузов и товаров;
- досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный);
- сопровождение транспортных средств.
При проведении пограничного контроля пограничники используют систему управления рисками.
При проведении процедур пограничного контроля пограничнику следует проявлять терпение, выдержку, корректность и вежливость, готовность оказать помощь, а также придерживаться политики нулевой терпимости в отношении деструктивного поведения лиц, пересекающих Государственную границу, угрожающего безопасности других лиц.
К линии поведения пограничника отнесены:
- профессионализм и компетентность;
- скромность и сдержанность в поведении;
- законность и справедливость принимаемых решений;
- толерантное обращение с лицами, пересекающими Государственную границу, независимо от их внешнего вида, служебного или социального положения и статуса;
- вежливость и тактичность при обращении с лицами, пересекающими Государственную границу, особенно с детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми;
- в пределах своей компетенции разъяснение вопросов, связанных с пересечением Государственной границы при их возникновении у лиц, доброжелательность и уважение к собеседнику;
- пресечение и противодействие фактам коррупционных и противоправных действий со стороны лиц, следующих через Государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;
- недопущение совершения проступков и правонарушений, за которые законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- предупреждение об использовании при проведении пограничного контроля служебных животных и средств видеофиксации;
- изложение своих замечаний и требований в корректной и убедительной форме, проявление выдержки и самообладания.
Внешний вид
Внешний вид военнослужащего Пограничной службы при исполнении им служебных обязанностей способствует укреплению авторитета государственного служащего.
Пограничнику необходимо иметь:
- выглаженную, чистую и опрятную форму одежды;
- начищенную обувь;
- чистые, аккуратно подстриженные и причесанные волосы.
Для военнослужащих женщин основным требованием к парфюмерии, украшениям, макияжу и аксессуарам является умеренность и элегантность.
Что недопустимо делать пограничнику
В общении с лицами, пересекающими Государственную границу, со стороны военнослужащего Пограничной службы недопустимы:
- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- угрозы, оскорбительные выражения или реплики;
- использование жаргонной и ненормативной лексики;
- беспричинные, необоснованные повторные проверки документов на право пересечения Государственной границы и документов, подтверждающих законность пребывания на территории Республики Казахстан;
- принятие или передача предметов и ценностей от лиц, следующих через Государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;
- передача служебной информации посторонним лицам и организациям.
Как уладить конфликт
При возникновении конфликтных ситуаций в ходе проведения пограничного контроля военнослужащий придерживается следующих требований:
- ведет диалог в спокойной манере, тон его речи и слова направлены на снятие эмоционального напряжения;
- сохраняет выдержку и достоинство, своим видом и действиями демонстрирует уверенность и спокойствие;
- проявляет устойчивость при конфликтных ситуациях, не позволяя втянуть себя в конфликт, в целях фиксирования действий осуществляет аудио- и видеодокументирование;
- разъясняет правонарушителю неправомерность его действий убедительно и ясно, воздерживается от резких высказываний.
При отсутствии возможности разрешить конфликтную ситуацию, а также в случае неповиновения требованиям в соответствии с законодательством РК о прекращении противоправных действий в пункте пропуска пограничники совместно с представителями контролирующих органов принимают меры к обеспечению функционирования пункта пропуска и локализации конфликтной ситуации, в том числе с применением оружия и специальных средств в соответствии с законом "О Государственной границе Республики Казахстан".
Работа с документами
При работе с паспортами военнослужащим необходимо:
- сохранять исследуемые документы в неизменном виде;
- не допускать нарушения целостности документов на право пересечения Государственной границы;
- сгибать документы только по уже имеющимся складкам;
- не допускать проставление отметок, резолюций и надписей, подчеркивание карандашом, чернилами и другими химическими составами.
При этом документы на право пересечения Государственной границы изымаются, если документ признан вещественным доказательством по административному правонарушению или преступлению, признан недействительным или поддельным, а также у лиц без права на въезд, выдающих себя за законных обладателей этих документов.
Досмотр транспорта, грузов, товаров
Стандартом регламентированы процедуры досмотра транспортных средств, грузов и товаров. В частности, досмотр проводят путем проверки грузовых помещений транспортных средств либо емкостей, контейнеров, а также целостности пломб, печатей, упаковки товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей порядка пересечения Государственной границы.
При наличии признаков нарушения пересечения Государственной границы в пункте пропуска пограничники проводят углубленный досмотр транспортных средств, грузов и товаров, который осуществляется в случаях:
- получения информации от специальных государственных и правоохранительных органов;
- наличия совпадений с профилями рисков;
- характерной поведенческой реакции служебной собаки;
- сигнала технического средства досмотра;
- наличия признаков укрытия посторонних лиц или предметов, запрещенных (ограниченных) к перемещению через Государственную границу.
Углубленный досмотр осуществляется путем вывода автотранспорта из общего потока на отведенную площадку, в том числе и со вскрытием опломбированного вагона, контейнера, автомобиля, трюма и иных помещений транспортных средств.
Приказ вводится в действие 10 марта 2024 года.
Стандарт принят в целях реализации принятых в декабре 2023 года поправок по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан, которыми КНБ наделили полномочиями по определению правил поведения военнослужащих при проведении пограничного контроля.