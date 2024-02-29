Стандарт поведения пограничника утвердили в Казахстане

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 22 февраля 2024 года утвердил Стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля, сообщает Zakon.kz.

Стандартом предусмотрено, что военнослужащие Пограничной службы при проведении пограничного контроля выполняют:

проверку документов и лиц, в том числе посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации, обработки биометрических персональных данных;

опрос и досмотр лиц;

проверку наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов в пунктах пропуска на ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана транспортных средств, грузов и товаров;

досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях - специальный (углубленный);

сопровождение транспортных средств.

При проведении пограничного контроля пограничники используют систему управления рисками.

При проведении процедур пограничного контроля пограничнику следует проявлять терпение, выдержку, корректность и вежливость, готовность оказать помощь, а также придерживаться политики нулевой терпимости в отношении деструктивного поведения лиц, пересекающих Государственную границу, угрожающего безопасности других лиц.

К линии поведения пограничника отнесены:

профессионализм и компетентность;

скромность и сдержанность в поведении;

законность и справедливость принимаемых решений;

толерантное обращение с лицами, пересекающими Государственную границу, независимо от их внешнего вида, служебного или социального положения и статуса;

вежливость и тактичность при обращении с лицами, пересекающими Государственную границу, особенно с детьми, женщинами, лицами с ограниченными возможностями и пожилыми людьми;

в пределах своей компетенции разъяснение вопросов, связанных с пересечением Государственной границы при их возникновении у лиц, доброжелательность и уважение к собеседнику;

пресечение и противодействие фактам коррупционных и противоправных действий со стороны лиц, следующих через Государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;

недопущение совершения проступков и правонарушений, за которые законодательством предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

предупреждение об использовании при проведении пограничного контроля служебных животных и средств видеофиксации;

изложение своих замечаний и требований в корректной и убедительной форме, проявление выдержки и самообладания.

Внешний вид

Внешний вид военнослужащего Пограничной службы при исполнении им служебных обязанностей способствует укреплению авторитета государственного служащего.

Пограничнику необходимо иметь:

выглаженную, чистую и опрятную форму одежды;

начищенную обувь;

чистые, аккуратно подстриженные и причесанные волосы.

Для военнослужащих женщин основным требованием к парфюмерии, украшениям, макияжу и аксессуарам является умеренность и элегантность.

Что недопустимо делать пограничнику

В общении с лицами, пересекающими Государственную границу, со стороны военнослужащего Пограничной службы недопустимы:

любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

угрозы, оскорбительные выражения или реплики;

использование жаргонной и ненормативной лексики;

беспричинные, необоснованные повторные проверки документов на право пересечения Государственной границы и документов, подтверждающих законность пребывания на территории Республики Казахстан;

принятие или передача предметов и ценностей от лиц, следующих через Государственную границу, работников транспортных организаций, обслуживающего персонала пункта пропуска и должностных лиц контролирующих органов;

передача служебной информации посторонним лицам и организациям.

Как уладить конфликт

При возникновении конфликтных ситуаций в ходе проведения пограничного контроля военнослужащий придерживается следующих требований:

ведет диалог в спокойной манере, тон его речи и слова направлены на снятие эмоционального напряжения;

сохраняет выдержку и достоинство, своим видом и действиями демонстрирует уверенность и спокойствие;

проявляет устойчивость при конфликтных ситуациях, не позволяя втянуть себя в конфликт, в целях фиксирования действий осуществляет аудио- и видеодокументирование;

разъясняет правонарушителю неправомерность его действий убедительно и ясно, воздерживается от резких высказываний.

При отсутствии возможности разрешить конфликтную ситуацию, а также в случае неповиновения требованиям в соответствии с законодательством РК о прекращении противоправных действий в пункте пропуска пограничники совместно с представителями контролирующих органов принимают меры к обеспечению функционирования пункта пропуска и локализации конфликтной ситуации, в том числе с применением оружия и специальных средств в соответствии с законом "О Государственной границе Республики Казахстан".

Работа с документами

При работе с паспортами военнослужащим необходимо:

сохранять исследуемые документы в неизменном виде;

не допускать нарушения целостности документов на право пересечения Государственной границы;

сгибать документы только по уже имеющимся складкам;

не допускать проставление отметок, резолюций и надписей, подчеркивание карандашом, чернилами и другими химическими составами.

При этом документы на право пересечения Государственной границы изымаются, если документ признан вещественным доказательством по административному правонарушению или преступлению, признан недействительным или поддельным, а также у лиц без права на въезд, выдающих себя за законных обладателей этих документов.

Досмотр транспорта, грузов, товаров

Стандартом регламентированы процедуры досмотра транспортных средств, грузов и товаров. В частности, досмотр проводят путем проверки грузовых помещений транспортных средств либо емкостей, контейнеров, а также целостности пломб, печатей, упаковки товаров в целях обнаружения и задержания нарушителей порядка пересечения Государственной границы.

При наличии признаков нарушения пересечения Государственной границы в пункте пропуска пограничники проводят углубленный досмотр транспортных средств, грузов и товаров, который осуществляется в случаях:

получения информации от специальных государственных и правоохранительных органов;

наличия совпадений с профилями рисков;

характерной поведенческой реакции служебной собаки;

сигнала технического средства досмотра;

наличия признаков укрытия посторонних лиц или предметов, запрещенных (ограниченных) к перемещению через Государственную границу.

Углубленный досмотр осуществляется путем вывода автотранспорта из общего потока на отведенную площадку, в том числе и со вскрытием опломбированного вагона, контейнера, автомобиля, трюма и иных помещений транспортных средств.

Приказ вводится в действие 10 марта 2024 года.

Стандарт принят в целях реализации принятых в декабре 2023 года поправок по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан, которыми КНБ наделили полномочиями по определению правил поведения военнослужащих при проведении пограничного контроля.