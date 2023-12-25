Казахстанцы смогут оформлять паспорта через терминалы документирования

Министерство цифрового развития подготовило проект совместного приказа о проведении пилотного проекта по выдаче паспортов, удостоверений личности гражданам РК посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики проекта, доля государственных услуг, связанных с документированием граждан, составляет более 13% от ежегодного количества предоставляемых услуг. При этом ежедневно в Госкорпорацию "Правительство для граждан" обращается большое количество граждан за документированием. Учитывая социально-демографические факторы, такой поток услугополучателей будет ежегодно увеличиваться.

Комитет миграционной службы МВД предлагает расширить перечень государственных услуг, по которым граждане смогут самостоятельно оформлять заявки на получение государственных услуг, связанных с документированием, в том числе при помощи автоматизированных терминалов.

В рамках пилотного проекта терминалы документирования установят в ЦОНах городов Алматы, Шымкент, Байконур, а также в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях.

В пояснительной записке говорится, что терминалы также могут быть установлены вне фронт-офисов Госкорпорации.

Терминал документирования оснащен биометрической системой, функцией фотографирования и понятным интерфейсом. При формировании заявки посредством автоматизированных терминалов для получения документов, удостоверяющих личность, граждане будут проходить все этапы получения государственной услуги (удаленная идентификация личности, фотографирование, текстовый ввод данных).

Как будет проходить документирование через терминал:

Вводится ИИН услугополучателя;

Вводится номера мобильного телефона, зарегистрированного в БМГ;

Идентификация личности услугополучателя;

Фотографирование услугополучателя;

Оставление образца подписи услугополучателя;

Оплата госпошлины посредством сканирования QR-кода;

Автоматическое формирование и выдача расписки услугополучателю.

Услугам присвоят следующие коды в рамках пилотного проекта:

Код "04" – перемена фамилии при заключении брака (расторжении брака);

Код "07" – непригодность документа для дальнейшего использования (порча, ветхость, технические дефекты, использование всех страниц паспорта, отсутствие ИИН в документе, удостоверяющем личность и т.д.);

Код "09" – утрата удостоверения личности;

Код "13" – утрата паспорта гражданином Республики Казахстан;

Код "14" – переименование местностей в связи с действующим административно-территориальным делением;

Код "16" – по желанию владельца, в связи с видоизменением документов (при замене удостоверения личности и (или) паспорта на цветное фото, с чипом);

Код "17" – впервые на паспорт по удостоверению личности;

Код "18" – истечение срока действия удостоверения личности (не более 10 календарных дней) и (или) паспорта.

Разработчики проекта рассчитали, что пропускная способность одного терминала при непрерывной 9-часовой работе будет примерно следующая:

среднее время обслуживания клиента – не более 5 минут;

в день один терминал обслуживает 108 клиентов;

в месяц один терминал обслуживает 2 376 клиентов;

Таким образом, терминал документирования позволит повысить качество предоставления государственных услуг, связанных с документированием.

Пилотный проект реализуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года. В период проведения пилота филиалы Госкорпорации и местные департаменты полиции еженедельно будут направлять информацию в Государственную корпорацию и Комитет миграционной службы МВД по выявленным проблемным вопросам при оказании услуг работниками ЦОН.

Проект совместного приказа размещен на портале "Открытые НПА" до 10 января 2024 года.