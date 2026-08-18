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Право

Казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения через терминалы документирования

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Министры искусственного интеллекта и внутренних дел совместным приказом запускают пилотный проект по выдаче паспортов, удостоверений личности гражданам РК с использованием Программно-аппаратного комплекса "Биометрический терминал документирования", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" с использованием Программно-аппаратного комплекса "Биометрический терминал документирования" во фронт-офисах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в качестве альтернативного варианта к действующему порядку в городах республиканского значения и столицы, административных центрах областей, а также в городе Байконур с момента подписания по 31 декабря 2026 года.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Процесс документирования через терминал включает:

  • введение ИИН услугополучателя;
  • введение номера телефона, зарегистрированного в БМГ;
  • биометрическую идентификация услугополучателя посредством интеграции с ГБД ФЛ;
  • предоставление услугополучателем согласия на сбор и обработку персональных данных;
  • сбор графической информации:

- фотографирование услугополучателя;

- получение подписи услугополучателя.

Департаменты полиции областей, городов Астана, Алматы, Шымкент, а также представительство МВД в городе Байконыр принимают меры по своевременной проверке электронных заявок, оформленных через терминал документирования.

Услуга оказывается гражданам РК в связи с истечением срока действия удостоверения личности только в случае, если до истечения срока действия осталось 30 и менее календарных дней либо срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней. В соответствующем разделе ПЦП выбирается необходимая государственная услуга.

При обращении в ЦОН работник ресепшн выясняет причину документирования и при соответствии указанных выше сроков направляет услугополучателя к терминалу документирования.

Заявка заполняется услугополучателем самостоятельно. Работник ЦОН оказывает консультативную помощь.

Сотрудником ДП проверяет заявку, поступившую с терминала документирования. В случае несоответствия фотоизображения или подписи требованиям, наличия нарушений правил документирования либо необходимости проведения дополнительных проверочных действий сотрудник ДП аннулирует заявку в ППО РП ДРН с указанием причины.

Услугополучатель уведомляется об аннулировании заявки посредством СМС.

В случае выявления технических сбоев продолжительностью более 10 минут по причинам, связанным с работой систем БМГ, биометрической идентификации либо терминала документирования, услугополучатель подает заявление на оказание государственной услуги в бумажном формате.

Приказ вводится в действие с 28 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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