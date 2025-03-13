В Казахстане планируют создать независимую организацию по расследованию транспортных происшествий
В частности, в закон об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации предлагается внести понятие "полномочный орган по расследованию авиационных происшествий" – это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий – акционерное общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале, ответственное за организацию и проведение расследования авиационных происшествий и инцидентов гражданской и экспериментальной авиации.
Поясняется, что понятие вводится в рамках соответствия приложению 13 Расследование авиационных происшествий и инцидентов к Конвенции о международной организации гражданской авиации (ИКАО), где полномочный орган по расследованию авиационных происшествий – орган, назначенный государством в качестве ответственного за проведение расследований авиационных происшествий и инцидентов.
Также в закон вносится понятие "процедуры по расследованию" – инструкции, предназначенные для уполномоченных по расследованию полномочного органа по расследованию авиационных происшествий, в целях единообразного применения законодательства республики об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации, стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при проведении расследования авиационных происшествий и инцидентов.
Кроме того, закон предлагается дополнить новой главой по по расследованию полномочным органом авиационных происшествий.
Полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в пределах своей компетенции:
- оказывает содействие уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, связанным с расследованием авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации;
- участвует в организации и проведении расследования авиационных происшествий и инцидентов гражданской и экспериментальной авиации на территории РК;
- участвует в расследовании авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации на территории других государств, произошедших с воздушными судами, которые зарегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК либо эксплуатантами воздушных судов являются физические или юридические лица республики;
- выдает рекомендации в целях предотвращения авиационных происшествий и инцидентов или уменьшения их последствий в будущем;
- ведет статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами, зарегистрированными в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК либо эксплуатантами которых являются физические или юридические лица;
- ведет статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами эксплуатантов иностранных государств на территории республики;
- участвует в обмене статистическими данными с международными организациями гражданской авиации;
- сотрудничает с органами иностранных государств и международными организациями гражданской авиации, ответственными за расследование авиационных происшествий и инцидентов;
- сотрудничает с заинтересованными государственными органами РК по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов;
- обеспечивает сохранность доказательств при расследовании авиационных происшествий и инцидентов;
- обеспечивает защиту конфиденциальной информации о безопасности полетов;
- разрабатывает и утверждает процедуры по расследованию авиационных происшествий и инцидентов;
- осуществляет мониторинг соответствия законодательства РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов;
- обеспечивает своевременное уведомление Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о существующих различиях со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов и их опубликование в документах аэронавигационной информации;
- осуществляет мониторинг реализаций рекомендаций по итогам расследований.
Указывается, что полномочный орган по расследованию авиационных происшествий для достижения своих целевых задач взаимодействует и заключает соглашения с профильными органами других государств в целях повышения безопасности и активного продвижения сотрудничества между органами, ответственными за расследование авиационных происшествий и инцидентов, и авиационными администрациями.
Говорится, что единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности.
Также вносятся поправки, предусматривающие финансирование деятельности полномочного органа по расследованию авиационных происшествий.
Как поясняют в Министерстве транспорта, цель внесения поправок – создание независимой организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также Международной морской организации (ИМО).
Срок до конца 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 марта.
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