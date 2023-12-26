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В Казахстане возмещать затраты на обучение на дому детей с инвалидностью будут проактивно

В Казахстане возмещать затраты на обучение на дому детей с инвалидностью будут проактивно Фото: unsplash
Министерство труда намерено запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" в проактивной форме, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект планируется запустить совместно с министерстом просвещения и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В рамках проекта разработан алгоритм, предусматривающий порядок взаимодействия государственных органов при реализации государственной услуги в проактивной форме.

Так, информационная система "Национальная образовательная база данных" (ИС НОБД) через сервис актуализации ежедневно передает в АИС "Е-собес" список детей с инвалидностью, зачисленных на индивидуальное бесплатное обучение на дому и сведения о приказе о зачислении на индивидуальное бесплатное обучение на дому с периодом обучения на дому, номера и даты заключения врачебно-консультационной комиссии.

Правильность и корректность данных, внесенных в ИС НОБД, обеспечивают сотрудники организации начального, основного среднего, общего среднего образования. Министерство просвещения обеспечивает неизменность данных в ИС НОБД, которые являются основанием для оказания государственной услуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью".

Затем "Е-Собес" проверяет список на наличие инвалидности в АИС ЦБДИ.

При подтверждении наличия инвалидности АИС Е-Собес проверяет наличие заявления на назначение услуги. В случае наличия заявления на назначение государственной услуги данное лицо исключается из списка.

При отсутствии заявления и подтверждения инвалидности АИС Е-Собес в отношении лиц, включенных в список, направляет запрос в государственную базу физлиц (ГБД ФЛ) на подтверждение родственной связи и получение данных о:

  • свидетельстве рождении ребенка;
  • документе, удостоверяющем личность родителя или опекуна/попечителя ребенка (проверка на актуальность);
  • жизненном статусе ребенка и родителя или опекуна/попечителя;
  • регистрации по постоянному месту жительства на территории РК ребенка и родителя или опекуна/попечителя;

При отсутствии данных по родителю в базе, АИС Е-собес направляет запрос в ИС НОБД для получения сведений по опекуну/попечителю.

В случае наличия записи о смерти, пропаже без вести, недееспособности и отсутствия гражданства, регистрации на территории республики данное лицо исключается из списка.

В отношении родителя или опекуна/попечителя, включенных в список, АИС Е-Собес производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в базе мобильных граждан (БМГ).

По лицам из сформированного списка АИС Е-Собес осуществляет запрос в информационные системы банков второго уровня, интегрированых с ИС МТСЗН, на наличие специального банковского счета.

При наличии банковского счета только в одном БВУ, услугополучателю отправляется SMS-сообщение о возможности получения государственной услуги в проактивной форме и зачисления назначенной суммы на указанный банковский счет, либо возможности выбора другого банковского счета, с которыми реализована интеграция с ИС МТСЗН.

При наличии банковского счета в нескольких БВУ услугополучателю отправляется SMS-сообщение о возможности получения государственной услуги в проактивной форме, и зачисления назначенной суммы на банковский счет, выбранного из предложенного списка БВУ.

При отсутствии банковского счета отправляется SMS-сообщение о возможности получения государственной услуги в проактивной форме при открытии банковского счета в одном из отделений БВУ.

В случае, если услугополучателем был открыт банковский счет в одном из БВУ из списка банков, с которыми реализована интеграция ИС МТСЗН, АИС Е-Собес автоматически выбирает открытый банковский счет для назначения и осуществления пособия и отправляет SMS-сообщение заявителю.

В случае отсутствия ответа от услугополучателя в течение трех рабочих дней, процесс оказания услуги в проактивной форме завершается и отправляет SMS-сообщение услугополучателю об этом.

При получении от потенциальных услугополучателей согласия и выборе банковского счета, АИС Е-Собес в автоматическом режиме формирует электронную заявку с номером банковского счета указанного БВУ.

После принятия решения о назначении пособия АИС "Е-Собес" уведомляет услугополучателя через SMS-сообщение об этом.

При поступлений из ИС НОБД сведений, опровергающих факт обучения ребенка с инвалидностью на дому, выплата прекращается.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 января.

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Открытые НПА МЦРИАП Министерство просвещения РК МТСЗН РК Казахстан
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