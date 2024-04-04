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Законодательство РК

Как казахстанцам получить возмещение затрат на обучение детей с инвалидностью на дому

Как казахстанцам получить возмещение затрат на обучение детей с инвалидностью на дому, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 12:56 Фото: pixabay
Госуслуга "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" стала доступна в проактивном формате. Об этом 4 апреля 2024 года заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что возмещение вышеуказанного вида затрат предоставляется одному из родителей, вне зависимости от дохода семьи, при условии, что ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

"Ранее для получения данной госуслуги необходимо было написать заявление, посетив филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", или на портале eGov. Теперь при наличии регистрации номера телефона в базе мобильных граждан наряду с указанными способами услугу можно получить, ответив лишь на одно SMS от номера "1414".Пресс-служба МТСЗН РК

Процесс проактивного оказания госуслуги инициируется автоматически при поступлении данных из информационных систем государственных органов об обучении ребенка с инвалидностью на дому.

"После получения согласия системой осуществляется проверка данных услугополучателя на соответствие требованиям Правил оказания государственной услуги, по результатам которой принимается решение о назначении выплаты или мотивированный отказ. Назначенная сумма перечисляется на банковский счет, определенный услугополучателем при ответе на сообщение".Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, как подчеркнули в Минтруда, проактивный формат позволяет казахстанцам, не выходя из дома и не затрачивая большое количество времени, получить необходимую услугу, а также способствует снижению коррупционных рисков, поскольку в оказании госуслуги задействовано минимальное количество участников.

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О том, что в Казахстане возмещать затраты на обучение на дому детей с инвалидностью будут проактивно, стало известно 26 декабря 2023 года.

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