Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сократить барьеры и излишние требования для бизнеса хотят в Казахстане

Сократить барьеры и излишние требования для бизнеса хотят в Казахстане Фото: unsplash
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 27 декабря одобрили во втором чтении поправки, направленные на регулирование предпринимательской деятельности "с чистого листа". Документ направили в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Болатбек Нажметдинов сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" разработали для улучшения предпринимательской деятельности. Он предусматривает изменения и дополнения в 119 законодательных актов, в том числе в 10 кодексов и 109 законов.

По словам депутата, документ предлагает поправки, которые помогут упорядочить формы контроля и надзора, а также регламентировать меры оперативного реагирования в сферах надзора на законодательном уровне.
"Законопроект одобрили в первом чтении 8 ноября. В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упорядочение системы государственного контроля, повышение прозрачности их проведения. Они касаются обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности, усиления госконтроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары", – отметил Болатбек Нажметдинов.
Кроме того, поправки предусматривают перенос сроков модернизации торговых рынков в Казахстане до 1 января 2026 года.

Помимо этого, в соответствии с законопроектом графики проведения проверок будут публиковать до 10 декабря того года, который предшествует году проведения проверок, на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". Также регламентируют процедуру проведения расследований, чтобы защитить бизнес от незаконного вмешательства со стороны контролирующих и надзорных органов, свести к минимуму риск коррупции и возможность обжалования субъектами контроля и надзора результатов расследования в вышестоящий орган либо в суд.

В заключении профильного комитета сказано, что в рамках реализации поручений президента в законопроект внесли поправки, направленные на внедрение регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа", которые предусматривают сокращение административных барьеров и излишних требований.

Также внесены поправки, которые приводят документ в соответствие с действующим законодательством и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал предложение депутатов продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год.

Читайте также

Депутаты придумали, как сделать пастбища доступными для сельчан
Депутаты придумали, как сделать пастбища доступными для сельчан
Законно ли ограаничивать доступ к информации: что решил Конституционный суд
Законно ли ограничивать доступ к информации: что решил Конституционный суд
Казахстан недропользование экология
Парламент принял закон по вопросам недропользования
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: