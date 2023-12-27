Сократить барьеры и излишние требования для бизнеса хотят в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 27 декабря одобрили во втором чтении поправки, направленные на регулирование предпринимательской деятельности "с чистого листа". Документ направили в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Болатбек Нажметдинов сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" разработали для улучшения предпринимательской деятельности. Он предусматривает изменения и дополнения в 119 законодательных актов, в том числе в 10 кодексов и 109 законов.





По словам депутата, документ предлагает поправки, которые помогут упорядочить формы контроля и надзора, а также регламентировать меры оперативного реагирования в сферах надзора на законодательном уровне.

"Законопроект одобрили в первом чтении 8 ноября. В ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упорядочение системы государственного контроля, повышение прозрачности их проведения. Они касаются обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности, усиления госконтроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары", – отметил Болатбек Нажметдинов.

Кроме того, поправки предусматривают перенос сроков модернизации торговых рынков в Казахстане до 1 января 2026 года.





Помимо этого, в соответствии с законопроектом графики проведения проверок будут публиковать до 10 декабря того года, который предшествует году проведения проверок, на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". Также регламентируют процедуру проведения расследований, чтобы защитить бизнес от незаконного вмешательства со стороны контролирующих и надзорных органов, свести к минимуму риск коррупции и возможность обжалования субъектами контроля и надзора результатов расследования в вышестоящий орган либо в суд.





В заключении профильного комитета сказано, что в рамках реализации поручений президента в законопроект внесли поправки, направленные на внедрение регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа", которые предусматривают сокращение административных барьеров и излишних требований.





Также внесены поправки, которые приводят документ в соответствие с действующим законодательством и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.



