Работодателей обяжут отправлять в электронном формате акт о несчастном случае на производстве

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что по окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, работодатель не позднее трех рабочих дней обязан оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате уполномоченному государственному органу по труду.

Акт о несчастном случае направляется через государственный информационный портал "Электронная биржа труда".

Для направления акта о несчастном случае через указанный портал работодателю необходимо зарегистрировать личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.

Акт о несчастном случае представляется работодателем либо от его лица сотрудником, на которого возложена данная обязанность актом работодателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА дляпубличного обсуждения до 12 января.