Работодателей обяжут отправлять в электронном формате акт о несчастном случае на производстве
Правила предусматривают, что по окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, работодатель не позднее трех рабочих дней обязан оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате уполномоченному государственному органу по труду.
Акт о несчастном случае направляется через государственный информационный портал "Электронная биржа труда".
Для направления акта о несчастном случае через указанный портал работодателю необходимо зарегистрировать личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.
В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.
Акт о несчастном случае представляется работодателем либо от его лица сотрудником, на которого возложена данная обязанность актом работодателя.
Документ размещен на сайте Открытые НПА дляпубличного обсуждения до 12 января.