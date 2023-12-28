Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работодателей обяжут отправлять в электронном формате акт о несчастном случае на производстве

В Казахстане работодателей обяжут в электронном виде сообщать о несчастном случае на протизводстве Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что по окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, работодатель не позднее трех рабочих дней обязан оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате уполномоченному государственному органу по труду.

Акт о несчастном случае направляется через государственный информационный портал "Электронная биржа труда".

Для направления акта о несчастном случае через указанный портал работодателю необходимо зарегистрировать личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав электронной цифровой подписью.

Акт о несчастном случае представляется работодателем либо от его лица сотрудником, на которого возложена данная обязанность актом работодателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА дляпубличного обсуждения до 12 января.

Читайте также

Самые важные законы 2023 года назвал спикер Мажилиса
Самые важные законы 2023 года перечислил спикер Мажилиса
Может ли работодатель установить запрет на прием родственников сотрудников на работу
Может ли работодатель установить запрет на прием родственников сотрудников на работу
Куантыров рассказал, продолжат ли тратить деньги из бюджета на ненужные программы
Ненужные траты из бюджета на "модернизацию сознания" прокомментировал Куантыров
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: