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Законодательство РК

Работодателей обязали отправлять электронные уведомления о несчастном случае на производстве

Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в Министерство труда утвердили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 26 января 2024 года утвердило Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью и вызвавший у работника или работников потерю трудоспособности в соответствии с медицинским заключением (рекомендацией), подлежит расследованию.

При этом под несчастным случаем, связанным с трудовой деятельностью, понимают воздействие на работника, работника направляющей стороны вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, либо принимающей стороны, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, работника направляющей стороны, приведшие их к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти

По окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в соответствии с материалами расследования работодатель обязан не позднее трех рабочих дней оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате в уполномоченный государственный орган по труду (то есть в министерство труда).

Акт о несчастном случае направляется через информационный портал "Электронная биржа труда". Для этого работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав его ЭЦП.

Приказ вводится в действие 10 февраля 2024 года.

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